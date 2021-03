SBG1 : Les serveurs récupérables Bare Metal Cloud sont en cours de nettoyage pour réinstallation à Strasbourg (SBG3 et SBG4). La remise en service débutera progressivement au début de la semaine prochaine (après inspection et nettoyage).

SBG3 est opérationnel : 84 % des services Bare Metal Cloud (VPS) ont de nouveau été mis à la disposition des clients, avec un objectif de 90 % au soir du 28 mars.

SBG4 est opérationnel : 100 % des serveurs Bare Metal sont à la disposition des clients.

L'opérateur de cloud français OVH a révélé comment il nettoie tous les serveurs qui, selon lui, peuvent être remis en service dans ses centres de données brulés à Strasbourg. Le fondateur et président Octave Klaba a utilisé son compte Twitter pour montrer une partie du travail effectué par l'équipe de nettoyage de l'entreprise.« Le nettoyage prend du temps. Nous avons 80 personnes (SBG3) + 20 personnes (Croix). Sur la gauche, une carte mère avec la pollution par la fumée sur le socket du CPU. C'est très corrosif ! Si nous mettons sous tension, il est mort. Identique au disque. Sur la droite, le même appareil 24 h après le nettoyage ».Klaba a également déclaré que tous les serveurs devraient être nettoyés d'ici mardi, mais que le stockage et l'empilage de l'infrastructure pour certains services prennent plus de temps que prévu.La mise à jour du dimanche après-midi d'OVH a offert plus de détails : « Aujourd'hui, le temps de nettoyage d'un rack est de 7 heures, et nos équipes s'améliorent chaque jour ».La mise à jour avait également de meilleures nouvelles pour les clients :Les serveurs du centre de données SBG1 reviendront en ligne à des moments différents. Certains resteront à Strasbourg et logeront au SBG4. D'autres sont destinés à d'autres centres de données OVH. La mise à jour mentionne un redémarrage « en milieu de semaine du 29 mars » pour certains et un redémarrage le 1ou le 2 avril pour ceux qui ont été déplacés vers d'autres emplacements.La reprise après sinistre est également en cours.Certains services cloud d'OVH ne sont pas non plus restaurés à 100% de disponibilité. La société a également averti que des niveaux élevés de demande signifient que « les délais de livraison de nos services Bare Metal Cloud peuvent prendre plus de temps que d'habitude ».« Nos équipes sont pleinement mobilisées et nous travaillons d'arrache-pied pour livrer le plus rapidement possible à nos clients, en particulier à tous les clients concernés », indique le communiqué de dimanche.Klaba, quant à lui, a révélé que l'incendie avait coûté à OVH l'opportunité de lancer un nouveau service.Sources : OVH Hébergez-vous des données ou sites sur OVHcloud ? Avez-vous été impactés par cet incendie ?Si oui, faites-vous partie des clients dont les services ont été restaurés ?