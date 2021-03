Patricia Castaneda, 37 ans, de San Carlos, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de vol de programme fédéral. Son frère, Eric Castaneda, 36 ans, de Redwood City, a plaidé coupable de conspiration pour le transport de biens entre États, a déclaré le procureur américain par intérim, Phillip Talbert.Les documents indiquent que Patricia Castaneda travaillait à la School of Humanities and Sciences de l'université et était chargée de commander des ordinateurs portables de remplacement pour le corps enseignant et le personnel qui avaient droit à un nouveau tous les trois ans. Pendant dix ans, à partir de 2009, elle en a méthodiquement commandé trop et les a ensuite revendus, d'abord en espèces par le biais d'annonces sur Craigslist, puis par l'intermédiaire d'un homme rencontré grâce à une annonce Craigslist, toujours en espèces. Cet homme, selon les procureurs, « a déménagé en Amérique centrale » en 2014, bien qu'il l'ait mise en relation avec un autre homme qui l'a payée pour les ordinateurs portables via PayPal, créant ainsi une trace écrite.Six ans plus tard, elle a commencé à donner les ordinateurs à son frère, Eric Castaneda, qui les a vendus à un autre homme rencontré par le biais d'une annonce Craigslist et vivant à Folsom, en Californie, qui les a ensuite expédiés hors de l'État américain. Les procureurs ont eu accès aux messages écrits d'Eric qui le montraient discutant de la vente des ordinateurs portables de sa sœur et négociant un prix.Au total, les procureurs estiment que Patricia a coûté à l'université au moins 4 millions de dollars par ses agissements. Les quelque 800 MacBooks volés qu'Eric Castaneda a vendus au résident de Folsom avaient une valeur au détail estimée à 2,3 millions de dollars, selon les procureurs. Le contact de Folsom a acheté les ordinateurs portables à des prix allant de 1 625 à 2 250 dollars chacun entre février 2016 et juillet 2019. Dans un message, cet individu a dit qu'il pourrait littéralement en acheter 100 si il y en avait, selon les documents judiciaires. Un élément amusant est la frustration que leur principal acheteur a exprimée dans un texte lorsque Apple a lancé de nouveaux MacBooks peu de temps après qu'ils aient acheté un lot d'anciens MacBooks. Les Castaneda doivent recevoir leur sentence le 7 juin. Patricia Castaneda risque une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. Eric Castaneda est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une amende de 250 000 dollars. Les peines effectives sont à la décision du tribunal, selon les procureurs.Deux autres personnes ont également plaidé coupable dans des affaires similaires et distinctes. Cory Beck, 39 ans, de Sunnyvale, a plaidé coupable de trois chefs d'accusation pour avoir fait et souscrit une fausse déclaration de revenus. Une quatrième personne, Jonas Jarut, 41 ans, d'Emeryville a plaidé pour conspiration de transport de biens volés entre États ; il a vendu 90 MacBooks d'une valeur de plus de 209 000 dollars, qu'il a volés à l'Université de Californie à Berkeley en 2019 et 2020.Beck a omis de déclarer des gains totaux de 223 030 $ qu'il a réalisés de 2016 à 2018 après avoir vendu des ordinateurs portables volés à l'acheteur de Folsom. Il travaillait dans le service informatique d'une entreprise de véhicules électriques et d'énergie propre de Palo Alto. Les procureurs fédéraux n'ont pas précisé de quelle entreprise il s'agissait, mais il est répertorié comme responsable des opérations informatiques pour Tesla, selon le site Web Zoominfo. Les procureurs ont déclaré qu'il avait accès aux stocks de MacBook. Il a vendu les ordinateurs portables pour de l'argent liquide, empochant en une année jusqu'à 132 520 dollars, selon les documents judiciaires. Beck encourt une peine maximale de trois ans de prison et une amende de 100 000 dollars pour chacun des trois chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable. Il a accepté de coopérer avec le gouvernement et pourrait bénéficier d'une réduction de 50 % de sa peine. Il devra dédommager le gouvernement fédéral pour ses impôts non payés et sa sentence est prévue pour juin.Jonas Jarut a vendu 90 MacBooks d'une valeur de plus de 209 000 dollars, qu'il a volés à l'Université de Californie à Berkeley en 2019 et 2020. Il était employé en tant qu'administrateur de données à la Graduate School of Education. Il était chargé de se procurer les ordinateurs portables pour le personnel et le corps enseignant. En utilisant sa carte de crédit émise par son travail, Jarut n'était pas tenu de déclarer les achats de moins de 20 000 dollars, selon les documents judiciaires. Il avait initialement vendu les MacBooks sur Craigslist, mais il a accepté de les vendre directement au vendeur de Folsom après que celui-ci l'ait contacté. Il a plaidé pour conspiration de transport de biens volés entre États le 14 décembre 2020, et est prévu pour une conférence de mise en état concernant la détermination de la peine le 14 juin. Il risque une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 $.Sources : Documents de justice ( 1 Qu’en pensez-vous ?