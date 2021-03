Comme nous l'avons rapporté hier, la pression monte pour que Stallman, qui est de retour au conseil d'administration de la FSF, puisse être éjecté de l'organisation qu'il a créée et dont il a été le symbole depuis des décennies. L'une des toutes premières réactions est venue de l'Open Source Initiative (OSI), qui s'est dit indignée de cette annonce. Elle a déclaré quelques heures après l'annonce qu'elle ne collaborera plus avec la Free Software Foundation si RMS ne démissionne pas à nouveau du conseil d'administration de l'organisation. Pour elle, "Stallman ne reflète pas le leader que la communauté souhaite avoir".Par la suite, des centaines de partisans du logiciel libre et l'open source ont signé une lettre ouverte pour demander au fondateur du mouvement du Libre de rendre son tablier, mais aussi à l'ensemble du conseil d'administration de la FSF de démissionner. La mobilisation pour le départ de RMS de tous ses postes de direction dans la communauté des logiciels libres trouve son origine dans ses déclarations jugées troublantes liées au sexe mineur et aux lois relatives à la pornographie juvénile. Quant au conseil d'administration de la FSF, les signataires de la pétition l'accusent de faire preuve d'une passivité "exagérée".Parmi les signataires de la pétition, on retrouve des développeurs, contributeurs et hauts responsables d'organisations et projets des logiciels libres et de l'open source, y compris la GNOME Foundation, l'Open Source Initiative, la Software Freedom Conservancy, l'Apache Software Foundation, la Wikimedia Foundation, l'EFF... On retrouve aussi des universitaires, et même un ancien eurodéputé membre du Parti pirate suédois, en l'occurrence Amelia Andersdotter. Tous s'insurgent contre le comportement jugé indésirable de RMS, qui, selon eux, est une épine dans le pied de la communauté des logiciels libres et open source.Depuis son lancement lundi, le nombre de signataires de la pétition croît rapidement. Aujourd'hui, c'est plus de 2 000 personnes et organisations qui l'ont déjà signée. Tor et Mozilla se sont ajoutés à la liste ce mercredi. « Nous ne pouvons pas exiger mieux de l'Internet si nous n'exigeons pas mieux de nos dirigeants, de nos collègues et de nous-mêmes. Nous sommes avec la communauté Open Source Diversity, Outreachy et le projet Software Conservancy et nous soutenons cette pétition », a écrit Mozilla sur sa page Twitter hier. Alors, Stallman partira-t-il ? Sinon, comment s'en porterait la communauté des logiciels libres et de l'open source ?En effet, Stallman, dont le projet GNU a construit des outils de logiciels libres qui sont devenus des accompagnements standard de Linux et d'autres OS, a fondé la Free Software Foundation dans les années 1980. Il l'a créé pour promouvoir des programmes informatiques qui seraient libres et les utilisateurs pourront les redistribuer et les modifier comme bon leur semble. Mais lorsque le mouvement #MeToo a mis le harcèlement sexuel et les abus sexistes sous les projecteurs, de nombreuses femmes se sont manifestées pour décrire des années de comportement désagréable et abusif de la part de Stallman.Selon des témoignages de femmes et la pétition, ce comportement aurait même poussé des femmes à éviter de s'approcher de son bureau au MIT. En 2019, l'affaire Jeffrey Epstein qui a éclaboussé l'université américaine a poussé le directeur du MIT Media Lab, Joi Ito, a démissionné. De son côté, Stallman a démissionné de son poste au MIT et de la FSF, dont il était le président. Cela fait suite à ses commentaires concernant une agression sexuelle impliquant Marvin Minsky, un ancien chercheur du MIT, et Virginia Giuffre, l'une des victimes du réseau de trafic sexuel d'Epstein, désormais avocate pour les victimes de traite sexuelle.En demandant la démission du conseil d'administration de la FSF, les organisateurs de la pétition font référence à ces commentaires, aux plaintes pour harcèlement, aux commentaires que Stallman a faits sur les personnes atteintes du syndrome de Down, et à ses commentaires répétés sur le pronom singulier "ils", que les pétitionnaires qualifient de "transphobie mal déguisée". « Il y a eu suffisamment de tolérance envers les idées et le comportement répugnants de RMS. Nous ne pouvons pas continuer à laisser une personne ruiner le sens de notre travail », écrivent les organisateurs de la pétition.« Nos communautés n'ont pas de place pour des personnes comme Richard M. Stallman, et nous ne continuerons pas à souffrir de son comportement, à lui donner un rôle de leader, ou à le considérer, lui et son idéologie blessante et dangereuse, comme acceptables », s'indignent-ils. Par ailleurs, notons que Stallman est l'une des nombreuses personnalités de la contre-culture technologique dont le comportement, autrefois considéré comme simplement excentrique, a depuis été largement qualifié d'abusif. Par exemple, le créateur de Linux, Linus Torvalds, s'est également retrouvé dans une situation similaire il y a quelques années.Torvalds s'est retiré du projet en 2018 après que le New Yorker a fait état d'années de ce qu'il a appelé des "courriels abusifs" adressés à d'autres membres du projet. En outre, John Draper, un célèbre hacker connu sous le nom de Cap'n Crunch pour avoir découvert que les sifflets jouets trouvés dans des sachets de céréales du même nom pouvaient à une époque être utilisés pour passer des appels téléphoniques gratuits, a été exclu d'un certain nombre de conférences sur la sécurité après des allégations d'inconduite sexuelle envers des jeunes hommes et des adolescents.Source : Pétition demandant le départ de RMS Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que RMS acceptera de démissionner à nouveau de son poste à la FSF ?À quoi ressemblerait la communauté des logiciels libres et de l'open source si RMS se maintient à la FSF ?