Plusieurs médias américains indiquent que Discord a reçu des propositions de rachat. L'une d'elles proviendrait de Microsoft et serait estimée à 10 milliards de dollars. D’après Bloomberg, d’autres entreprises, dont Epic Games (le développeur de Fortnite) et Amazon (qui est déjà le propriétaire de Twitch) seraient aussi intéressés.Discord est né en 2015 avec l'objectif de rassembler tous les logiciels de VoIP existants (Skype, TeamSpeak, Mumble, etc.) dans un seul logiciel. Service de messagerie permettant de discuter via texto, voix ou vidéo, le logiciel est d'abord utilisé par les joueurs, mais d'autres communautés se mettent rapidement à l'utiliser, comme les développeurs. L'application fonctionne sur les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Linux, Android, iOS ainsi que sur les navigateurs web.En janvier 2016, la start-up responsable de son développement lève 20 millions de dollars avec plus de trois millions de comptes. En mai 2016, les développeurs revendiquent plus de 45 millions de comptes, puis 87 millions le 11 décembre 2017 et 250 millions le 13 mai 2019.Conçu initialement pour les communautés de joueurs de jeux vidéo, son utilisation s'est diversifiée avec le temps. En effet, Discord s'est découvert de nouveaux usages durant les périodes de confinement.Le 24 avril 2019, Discord intègre une nouvelle interface de son recouvrement (overlay) sur PC et le 15 août est ajoutée une fonctionnalité permettant de diffuser un jeu directement depuis le salon d'un serveur, n'importe qui pouvant rejoindre et commenter la diffusion (jusqu'à dix personnes). La fonctionnalité est d'abord réservée à une minorité de serveurs, puis est petit à petit déployée en bêta à l'intégralité de la plateforme, le 4 septembre.En mars 2020, Discord est utilisé en France, à l'initiative de certains enseignants et élèves, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, par des établissements universitaires ou scolaires pour pallier les difficultés techniques des espaces numériques de travail, saturés sur certaines plages horaires. Discord publie alors un guide sur son blog pour la création d'une classe virtuelle.En juillet 2020, la plateforme annonce lever 100 millions de dollars sans donner d'informations détaillées concernant les investisseurs. Discord est alors valorisée à 3,5 milliards de dollars. En complément, la même somme est à nouveau levée en décembre 2020.La plateforme, qui est conçue pour les communautés et intègre de nombreuses fonctionnalités, évolue également sur le marché de Slack et Microsoft Teams. Étant donné que Discord est populaire chez les gamers, l'acquisition de Discord permettrait à Microsoft de faire coup double en l'intégrant à son écosystème Xbox et en mettant la main sur un concurrent dans le monde professionnel.L’intérêt pour Microsoft pourrait être à long terme d’intégrer Discord et ses millions d’utilisateurs à son infrastructure cloud Azure. D’après Bloomberg, Microsoft est déjà en discussion avec Discord, et le patron de Xbox Phil Spencer aurait rencontré les responsables du service, mais un accord entre les deux partis ne serait pas imminent. L'affaire est donc loin d'être conclue puisque Discord n'écarte aucune possibilité, y compris celle d'entrer en bourse comme l'a fait Slack en 2019.En attendant, bien qu’aucune information officielle ne confirme ce rachat, qui est jugé « pas imminent » selon Bloomberg, de nombreux utilisateurs de Discord n'ont pas manqué d'exprimer leur réticence face à cette opération sur les réseaux sociaux.Source : BloombergConnaissez-vous Discord ? Êtes-vous un utilisateur ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, Discord a-t-il déjà attisé votre curiosité ?Que pensez-vous d'un potentiel rachat de Discord par Microsoft ?Comment l'éditeur de Windows pourrait-il en tirer parti ?