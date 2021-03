Un pilote qui vient lever les restrictions

Le port HDMI

Les mineurs de cryptomonnaies devaient auparavant acheter des cartes graphiques initialement destinées aux jeux sur PC s'ils voulaient maximiser la rentabilité de leurs opérations. Cela peut entraîner (ou aggraver) des pénuries de GPU chaque fois que la valeur d'un token en particulier monte en flèche dans la mesure où des individus vont se lancer à leur tour. La ruée vers cette ruée vers l'or numérique a aggravé la pénurie de GPU causée par COVID-19.En effet, un des points critiques en cette période de forte demande de cartes graphiques est qu'une partie de celles-ci est achetée par des utilisateurs professionnels qui cherchent à exploiter les cryptomonnaies. Le lancement récent de nouvelles cartes, associé à des records sur le marché des cryptomonnaies, a entraîné une renaissance de la communauté minière. Ces mineurs professionnels achètent les cartes graphiques à la palette, contournant parfois les détaillants et s'adressant directement aux distributeurs, car ils peuvent garantir une vente par expédition complète en une seule fois.L'effet de choc est la diminution du nombre de cartes disponibles pour les joueurs qui cherchent à construire de nouveaux systèmes, ce qui entraîne le vidage des rayons et une hausse des prix pour la poignée de cartes qui parviennent jusqu'aux détaillants.L'intérêt pour l'exploitation des cryptomonnaies a une fois de plus augmenté de façon considérable, avec l'essor fulgurant du bitcoin. Ce n'est plus quelque chose qui a beaucoup de sens de faire l’exploitation minière avec des GPU, mais les tokens alternatifs, comme ether, sont exploités beaucoup plus efficacement avec une puce graphique décente. Et leur valeur a augmenté en même temps que le prix du bitcoin.La solution de Nvidia ? Donnez aux mineurs leurs propres GPU. La société a déclaré dans une annonce que la gamme CMP avait été développée pour « aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs ».Nvidia a confirmé avoir accidentellement déverrouillé ces restrictions avec un nouveau pilote : « Un pilote dans le canal développeur a inclus par inadvertance un code utilisé pour le développement interne qui supprime le limiteur de taux de hachage sur RTX 3060 dans certaines configurations », a déclaré un porte-parole de Nvidia, assurant que « le pilote a été supprimé. »Alors que Nvidia a désormais supprimé le pilote, la boîte de Pandore est désormais ouverte. Le dernier pilote bêta 470.05 de Nvidia déverrouille automatiquement les performances de la plupart des cartes RTX 3060, augmentant les taux de hachage pour l'exploitation du minage Ethereum. Les miroirs du pilote peuvent être facilement trouvés en ligne et Nvidia ne pourra pas empêcher les propriétaires de RTX 3060 de continuer à utiliser ce pilote à l'avenir.Lorsque NVIDIA a présenté sa carte graphique GeForce RTX 3060, la société a également introduit une nouvelle fonctionnalité pour l'accompagner. Le prix de la carte étant bon, elle se positionne comme une offre de très bon rapport qualité-prix pour le minage de cryptomonnaie. Étant donné que NVIDIA dispose désormais de produits distincts pour le minage de cryptomonnaie, l'entreprise souhaiterait naturellement limiter le nombre de cartes dédiées au jeu vendues aux mineurs. Pour y parvenir, la société a introduit un algorithme anti-minage qui est essentiellement un(établissement d'une liaison, il s'agit d'un processus automatisé de négociation qui établit les paramètres d'une communication entre deux entités avant que la communication commence) entre le pilote, le silicium RTX 3060, et le GPU VBIOS. Cevérifie ces trois composants pour détecter si le minage de cryptomonnaie est en cours, ce qui peut limiter les performances de la carte. En clair, la protection de la RTX 3060 se basait sur une vérification mutuelle des pilotes, du VBIOS de la carte graphique et de son microprocesseur.Cependant, même une telle mesure peut être contournée. NVIDIA a pris en compte les habitudes des mineurs ; ceux-ci n'utilisent d'ordinaire pas leurs sorties vidéo étant donné que les cartes présentes dans les opérations de minage ont seulement besoin d'être alimentées et n'utilisent donc pas le port HDMI.Ainsi, un utilisateur des forums Quasar Zone a réussi à contourner la restriction en installant simplement une prise HDMI factice. En utilisant la fiche factice, la carte pense qu'elle est connectée à un moniteur et qu'elle fonctionne donc normalement. En utilisant cette solution de contournement, le mécanisme de protection ne se déclenchait pas. L'utilisateur a pu configurer une plateforme de minage GeForce RTX 3060 à quatre voies avec une puissance de hachage de 48 MH / s par GPU, pour un taux de hachage total de 192 MH / s.Source : Quasar Zone