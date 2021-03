Lundi 16 septembre 2019, Richard Matthew Stallman, principale protagoniste du mouvement du logiciel libre et initiateur du projet GNU, a démissionné de son poste au sein du CSAIL, le laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT. Plus tard dans la même journée, Richard Stallman a également démissionné de son poste de président de la Free Software Foundation et de son conseil d’administration. « Le 16 septembre 2019, Richard M. Stallman, fondateur et président de la Free Software Foundation, a démissionné de son poste de président et de son conseil d'administration. Le conseil d'administration recherchera un nouveau président, dès maintenant. », a annoncé la FSF sur son site. Free Software Foundation est une organisation fondée en 1985 par Stallman pour soutenir le mouvement du logiciel libre.Dans un autre communiqué, pour tenter de clarifier sa position vis-à-vis de Richard Stallman, la FSF a déclaré :« La Free Software Foundation (FSF) et le projet GNU ont tous deux été lancés par Richard M. Stallman (RMS), et il a été à la tête des deux jusqu’à récemment. Pour cette raison, la relation entre la FSF et GNU a été harmonieuse.« Dans le cadre de notre engagement à soutenir le développement et la distribution de systèmes d’exploitation entièrement libres, la FSF fournit à GNU des services tels que le parrainage fiscal, l’infrastructure technique, la promotion, la cession des droits d’auteur et la gestion des bénévoles.« La prise de décision de GNU a été en grande partie entre les mains de la direction de GNU. Depuis que RMS a démissionné de son poste de président de la FSF, mais pas de celui de chef de GNU (“Chief GNUisance”), la FSF travaille maintenant avec la direction de GNU à une compréhension commune de la relation pour l’avenir. Dans ce cadre, nous invitons les membres de la communauté du logiciel libre à nous faire part de leurs commentaires. »En cause de la démission, la publication d’un e-mail envoyé par Stallman une semaine avant dans une conversation tenue au sein du MIT, au sein d'une boucle de discussion consacrée aux répercussions de l’affaire Epstein dans la grande université américaine. Le campus du MIT connaissait, en effet, un très vif débat qui avait déjà duré plusieurs semaines, après des révélations dans la presse américaine montrant que le Media Lab de l’université avait accepté d’importantes donations de la part de Jeffrey Epstein, que l’université avait anonymisées. Joy Ito, l’ancien directeur du Media Lab, a démissionné le 8 septembre 2019 à la suite de la révélation de cette affaire.« À la communauté du MIT, je démissionne immédiatement de mon poste de CSAIL au MIT. Je le fais en raison de la pression exercée sur le MIT et moi-même à la suite d'une série de malentendus et de descriptions erronées », a annoncé Stallman sur son site Web de diffusion. Cette démission intervient après que Stallman eut fait des commentaires sur les victimes de Jeffrey Epstein. Selon certaines sources, Stallman s’est prononcé sur le cas de Marvin Minsky, accusé d’avoir agressé sexuellement une des victimes de Jeffrey Epstein. Selon Stallman, la victime d'Epstein « s'est présentée à[Marvin Minsky] comme tout à fait consentante ». Stallman s'est également interrogé sur la définition du mot « viol » et sur la question de savoir si ce terme s'applique aux victimes.Mais Richard Stallman pourrait à nouveau diriger la Free Software Foundation (FSF). Dans un premier temps, la FSF a annoncé son retour au conseil d'administrationRichard Stallman a annoncé lors de l'événement virtuel LibrePlanet de l'organisation qu'il avait rejoint le conseil d'administration et n'avait pas l'intention de démissionner à nouveau. Avant la conférence, il a déclaré: « J'ai une annonce à faire. Je suis à nouveau membre du conseil d'administration de la Free Software Foundation. Nous travaillions sur une vidéo pour l'annoncer, mais cela s'est avéré difficile, aussi nous ne l'avons pas fait. Je n'ai pas l'expérience de faire ce genre de chose, donc ça n'a pas été fini, mais voici l'annonce. Certains d'entre vous seront heureux de cela, et certains pourraient être déçus, mais qui sait? En tout cas, c'est comme ça, et je n'ai pas l'intention de démissionner une deuxième fois. »Leah Rowe est ingénieure en électronique, militante du logiciel libre et des droits des personnes transgenres britannique. Elle est notamment la fondatrice du projet de BIOS libre Libreboot. Elle est également la fondatrice de Minifree, société vendant des ordinateurs avec GNU/Linux et Libreboot pré-installés. Elle a salué le retour de Richard Stallman dans le conseil d'administration :« Je suis très heureuse de voir Richard Stallman réintégré au conseil d'administration de la FSF. Cela a été annoncé aujourd'hui dans les flux de LibrePlanet. Il n'est pas président, mais il siège au conseil. FSF n'est pas pareil sans lui. Ils ont besoin de sa force et de sa passion »Sources : rediffusion de l'évènement Que pensez-vous de la décision de la FSF qui a réintégré Richard Stallman dans son conseil d'administration ?