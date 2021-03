Ready For : la réponse de Motorola au DeX de Samsung ?









Un smartphone peut-il se convertir sans effort en ordinateur portable ? Il y a dix ans, Motorola annonçait au CES 2011 l'Atrix 4G avec une station d'accueil, qui donne la possibilité au propriétaire d'utiliser le téléphone comme un ordinateur portable. Même si cette station d'accueil n'a pas connu le succès voulu, Motorola n'a pas laissé tomber pour autant. L'entreprise a annoncé ce mercredi l'arrivée de Ready For, une nouvelle plateforme censée permettre aux utilisateurs du Edge Plus de transformer leur téléphone en ordinateur de bureau.Ils pourront désormais connecter leur téléphone à un écran plus grand pour une expérience de type bureau dans la veine du DeX de Samsung. En un mot, cela signifie que vous pourrez accéder à toutes les applications de productivité, de jeu et de streaming de votre téléphone sur un moniteur ou un téléviseur. Notons que le Samsung DeX vous permet d’utiliser votre smartphone comme un ordinateur en connectant votre appareil mobile à un écran externe, tel qu’un téléviseur ou un moniteur. Motorola espère que vous l'utiliserez pour tout, de l'édition de documents de travail et des appels vidéo à la lecture de Fortnite.L'entreprise espère que vous l'utiliserez également pour les services de jeu en nuage, comme Xbox Game Pass ou Google Stadia (via un contrôleur Bluetooth) ou pour le visionnage de Netflix. « Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes tous fortement appuyés sur nos téléphones pour travailler, jouer et nous connecter au monde qui nous entoure. Plus que jamais, nous avons besoin de flexibilité pour maximiser les fonctionnalités les plus puissantes de nos appareils et nous libérer des limites de l'expérience traditionnelle du smartphone », a écrit Motorola dans un billet détaillant les capacités de Ready For.« Entrez dans Ready For, une plateforme polyvalente qui amplifie la puissance de votre smartphone au-delà des limites de votre appareil », a ajouté l'entreprise. Pour utiliser Ready For, il suffit de connecter votre Edge+ à un moniteur portable ou à un écran de télévision via un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers HDMI1. Vous pouvez ajouter des accessoires Bluetooth comme une souris, un clavier ou un contrôleur de jeu pour plus de contrôle. Motorola a déclaré qu'il n'est pas nécessaire de télécharger un logiciel, de modifier les paramètres ou même d'ouvrir une application pour commencer.« Les capacités du Ready For se découvrent facilement grâce à Experience Hub, qui vous permet d'explorer toutes les possibilités pour étendre les capacités de votre smartphone à des écrans plus grands. En un clic, vous accédez à un tableau de bord facile à lire, où tout votre contenu est organisé et facile d'accès », explique la société dans son billet de blogue. « En déplaçant votre contenu sur un écran plus grand et en tirant pleinement parti du matériel et des logiciels de l'Edge+, vous serez prêt à tout. Prêt pour un meilleur multitâche, des divertissements palpitants, et bien plus encore ». Voici les caractéristiques de la plateforme, selon Motorola.Selon Motorola, avec tout le monde qui travaille et joue à la maison, il peut être difficile d'obtenir la connectivité et l'espace dont vous avez besoin pour faire votre travail. « Désormais, vous pouvez emporter votre travail où vous voulez avec la commodité d'une expérience de bureau complète au bout des doigts », a-t-il déclaré. Lorsque l'Edge+ est connecté à un écran portable ou à un téléviseur, Ready For vous permet d'afficher plusieurs fenêtres à la fois tout en continuant à utiliser votre téléphone comme un téléphone.Motorola estime que Ready For vous permet de regarder de plus près les vidéos, les œuvres d'art et les documents sur un écran plus grand, pour un espace de travail épuré et ultrarapide. Vous pouvez aussi connecter un clavier et une souris Bluetooth pour une expérience informatique complète, sans PC.Selon Motorola, que vous soyez en appel vidéo pour le travail ou que vous enregistriez quelque chose pour le plaisir, vous méritez d'être à votre avantage. Ainsi, vous pouvez tirer parti de la connectivité de nouvelle génération de l'Edge+ et du matériel de photographie haut de gamme pour obtenir de meilleurs résultats.« Désormais, vous avez le choix entre l'objectif principal de 108 MP, qui permet à chaque scène d'être vivante et claire, ou l'objectif ultra-large de 16 MP, qui vous permet de capturer plus de personnes dans une image pour l'ultime appel vidéo de groupe », a-t-il déclaré. La technologie Quad Pixel compense la faiblesse de l'éclairage pour que tout soit net et lumineux.L'entreprise estime que, grâce au processeur ultrarapide de l'Edge+, vous n'aurez jamais à vous plaindre de la lenteur des jeux. De plus, elle estime que vous pouvez recréer l'expérience du jeu sur console en portant vos jeux mobiles préférés sur un écran plus grand ou sur un écran mobile, et même associer une manette Bluetooth pour une expérience de jeu intuitive et pratique.Selon Motorola, Ready For fonctionne avec la plupart des téléviseurs ou écrans, ce qui signifie qu'aucune Smart TV coûteuse n'est nécessaire. Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez emporter toute votre bibliothèque de contenus avec vous, sans avoir à vous soucier de vos mots de passe pour Disney+ ou Discovery+. Le lanceur TV vous permet de voir tous vos applications et divertissements préférés sur un tableau de bord.Motorola informe que Ready For a commencé à être déployé sur les appareils Edge+ sur Verizon aux États-Unis le mercredi 17 mars. La mise à jour comprendra également une mise à niveau du système d'exploitation vers Android 11, qui offre aux utilisateurs de nouveaux contrôles améliorés de l'appareil, des moyens plus faciles de gérer les conversations, les paramètres de confidentialité, et bien plus encore. En outre, Ready For sera disponible aux États-Unis sur Amazon.com à partir du 19 avril. Les prix seront communiqués à l'approche du lancement.Beaucoup de choses ont changé depuis la première tentative de Motorola, qui était essentiellement un ordinateur portable muet rendu intelligent par la fixation du téléphone Motorola à l'arrière. Les smartphones et les débits Internet mobiles et domestiques ont progressé à pas de géant.Dans l'intervalle, Samsung s'est sans doute rapproché le plus de la création d'une expérience de bureau alimentée par un smartphone avec sa plateforme logicielle sans fil DeX. Si DeX et Ready For se maintiennent, d'autres fabricants de téléphones pourraient tenter de supplanter les PC afin de profiter du boom du travail à distance.Source : Motorola Que pensez-vous de la station d'accueil Ready For ?Selon vous, Ready For fera-t-il un bide ou sera-t-il un succès ?Avez-vous testé le DeX de Samsung ? Quel est votre retour d'expérience ?