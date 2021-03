La Chine est qualifiée de marché de pointe pour les semi-conducteurs





La CSIA va collaborer avec les États-Unis pour trouver une solution

Le SEMICON China est un salon international consacré à la technologie des semi-conducteurs, qui a lieu une fois par an à Shanghai. Depuis sa création en 1988, il est devenu le salon le plus grand et le plus complet de l'industrie des semi-conducteurs en Chine, qui cartographie l'ensemble de la chaîne de valeur en commençant par la conception au développement jusqu'au produit fini. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement ce mercredi, Zhou Zixue, un haut fonctionnaire de la China Semiconductor Industry Association (CSIA), a présenté son analyse sur la crise qui secoue actuellement le secteur.« Si vous êtes un acteur expérimenté, vous vous souviendrez qu'en 1999, cette industrie a connu une crise similaire, mais d'une moindre ampleur », a déclaré Zhou. En effet, la Chine est le premier acheteur mondial de semi-conducteurs, mais la production nationale de puces est marginale. Elle ne peut répondre qu'à moins de 20 % de la demande du pays alimentée par les applications de smartphones, d'électronique grand public, de véhicules électriques et d'intelligence artificielle. Selon la CSIA, les ventes en Chine ont néanmoins augmenté de 17,8 % en 2020 par rapport à l'année précédente.En raison de cette croissance, les revenus de l'industrie chinoise des puces ont atteint 891,1 milliards de yuans (141 milliards de dollars). D'autre part, Wu Hanming, doyen de l'École de micronanoélectronique de l'Université de Zhejiang, a déclaré que la production de circuits intégrés de la Chine ne pouvait répondre qu'à 15,7 % de la demande nationale en 2019 et la capacité répondra à environ 20,7 % de la demande en 2024. « Il y a une pénurie de puces sans précédent en Chine », a déclaré Zhou, ajoutant qu'une coopération internationale est le seul moyen de résoudre ce problème.« Nous devons approfondir notre coopération, nous devons accorder plus d'attention à l'innovation. Ce n'est qu'en faisant cela que notre industrie pourra maîtriser les défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-il ajouté. Par ailleurs, les analystes estiment que l'interdiction stricte des technologies américaines peut également aggraver la pénurie, car elle bloque l'entrée en Chine d'équipements de pointe pour la fabrication de puces. Les dirigeants des géants mondiaux des équipements pour semi-conducteurs, dont Applied Materials, Tokyo Electron et ASML, ont prononcé des discours en ligne en raison de la pandémie.Ils ont qualifié la Chine de marché "de pointe" pour les puces, avec des demandes diversifiées et en croissance rapide. L'événement, qui attire 1 100 exposants pour une surface d'exposition de 84 500 mètres carrés, se termine vendredi.Alors que les États-Unis ont récemment annoncé vouloir créer une chaîne d'approvisionnement "sans la Chine" pour soutenir les industries des puces, des batteries et des minéraux des terres rares, la CSIA a annoncé jeudi que les deux pays vont quand même collaborer pour rapidement trouver une solution à la crise. La CSIA a en effet déclaré sur son site Web qu'il avait accepté de travailler avec son homologue américain sur les questions liées aux puces, un exemple rare de coopération bilatérale dans un domaine qui est devenu un point focal des tensions entre Washington et Pékin.Dans son communiqué, la CSIA a indiqué qu'elle allait former un groupe de travail avec l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA-Semiconductor Industry Association) basée à Washington. À cet effet, dix entreprises de puces de chaque pays se réuniront deux fois par an pour discuter de politiques allant de la limitation des exportations à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la technologie de chiffrement. Les actions des entreprises chinoises impliquées dans l'industrie des puces ont progressé après la publication de la déclaration sur le site Web de la CSIA.Les actions de la Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ont augmenté de 12 %. De même, les actions de Hua Hong Semiconductor Ltd. et Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. ont bondi d'au moins 13 % et 14 % respectivement. L'association américaine, qui représente des entreprises telles qu'Intel Corp. et Qualcomm Inc., a déclaré que le groupe de travail avait été créé pour partager des informations publiques concernant des questions commerciales générales. « La SIA s'engage à travailler avec le gouvernement américain dans le but commun d'améliorer la compétitivité des semi-conducteurs américains tout en protégeant la sécurité nationale », a déclaré l'organisation dans un communiqué.Des sources ayant connaissance des discussions ont déclaré que le gouvernement américain n'était pas impliqué dans le groupe de travail et l'une d'entre elles a indiqué que les réunions ne comprendraient pas de dirigeants d'entreprise, mais seraient plutôt dirigées par des experts techniques. La SIA et la CSIA sont membres du Conseil mondial des semi-conducteurs et entretiennent des discussions régulières. L'avenir de l'industrie des semi-conducteurs devient un enjeu majeur dans les relations tendues entre les États-Unis et la Chine.Dans un discours prononcé la semaine dernière, le Premier ministre Li Keqiang a promis que son pays allait augmenter les dépenses et stimuler la recherche dans les puces de pointe et l'IA, car la Chine cherche à réduire sa dépendance aux technologies américaines. Elle importerait pour 300 milliards de dollars de semi-conducteurs par an. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a pris des mesures pour limiter la croissance des champions nationaux chinois tels que Huawei Technologies Co. et SMIC. Depuis son entrée en fonction en janvier, l'administration du président Joe Biden a signalé qu'elle prévoyait de conserver une position ferme à l'égard de Pékin.Biden a déclaré que la technologie était un domaine clé de la concurrence stratégique entre les deux pays. Selon un responsable de la Maison-Blanche, les États-Unis pensent que la Chine cherche à réduire l'avantage technologique dont jouit depuis longtemps l'Amérique et à s'imposer comme le leader mondial dans les technologies et les industries du futur. Pour aider à soutenir le leadership des États-Unis, l'administration Biden s'est engagée à faire des investissements majeurs dans la recherche et le développement scientifique et technologique, la fabrication avancée et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.Source : SEMICON China 2021Quel est votre avis sur le sujet ?