Abandonner le chiffrement ou mettre en place des portes dérobées





Le Congrès devrait surveiller les piratages de téléphones du FBI

Le chiffrement de bout en bout est ce qui permet aux utilisateurs d'échanger des messages sans qu'ils soient interceptés et lus par des gouvernements répressifs, des entreprises et d'autres mauvais acteurs. Sans cette protection, quiconque mettrait la main sur votre téléphone ou votre ordinateur portable (un voleur, un acteur malveillant ou un employeur) pourrait accéder à vos données les plus sensibles. Lorsque l'on affaiblit intentionnellement ces systèmes, cela nuit à la sécurité et à la vie des gens. Cependant, les gouvernements et les organisations qui sont contre ne voient pas la chose de cette manière.En effet, le désir de faire du chiffrement de bout en bout une fonctionnalité principale dans les équipements de télécommunication et sur les plateformes en ligne, notamment les plateformes de médias sociaux, s'est particulièrement accru vers la fin des années 2010. Parallèlement, la lutte contre ce déploiement à grande échelle du chiffrement a connu la même évolution. En Europe, comme aux États-Unis, les groupes "anti-chiffrement" plaident pour l'abandon de cette idée, sinon la mise en place de portes dérobées dans les équipements de télécommunication ou les plateformes en ligne devant faire l'objet d'un chiffrement fort.Au sein de l'UE, c'est au nom de la lutte contre les abus subis par les enfants en ligne, la pédophilie et le terrorisme que l'on veut porter un coup au chiffrement. En novembre dernier, le Conseil de l’UE a déclaré qu'elle est d’avis que l’implémentation du chiffrement de bout en bout dans les applications de messagerie chiffrées ne doit pas empêcher les forces de l’ordre de traquer les pédophiles et les terroristes. Ainsi, il s’apprête à adopter une résolution qui vise à forcer l’introduction de portes dérobées à l’usage exclusif des forces de l’ordre au sein des applications de messagerie chiffrée.Depuis 2018, l'Australie s'est dotée d'une loi anti-chiffrement. La loi, connue sous le nom de "Assistance and Access Bill", permettrait aux forces de police et de lutte contre la corruption du pays de demander, avant de le forcer, aux sociétés Internet, aux opérateurs télécoms, aux fournisseurs de messagerie ou à toute personne jugée nécessaire d'avoir accès au contenu auquel les agences souhaitent accéder. Elle devrait contraindre les services de messagerie comme WhatsApp et Signal à intégrer des portes dérobées pour donner aux enquêteurs un accès aux messages privés des utilisateurs.Le FBI, qui est profondément engagé dans la lutte contre le chiffrement, demande depuis des années l'ajout d'une porte dérobée aux dispositifs de communication afin de pouvoir lire les communications chiffrées des Américains. Le directeur du FBI, Christopher Wray, aurait encore fait la même demande cette année lors d'un témoignage devant la commission judiciaire du Sénat. Wray se serait à nouveau plaint du chiffrement de bout en bout, qui est utilisé par les plateformes de messagerie populaires, ainsi que le chiffrement au repos des appareils numériques.Selon le rapport de l'EFF, lors de son audience cette année, Wray aurait continué d'exprimer sa frustration quant à ce à quoi ses agents n'ont pas accès. Cependant, ce qu'il aurait oublié de mentionner est ce à quoi ses agents et lui ont déjà accès. Wray aurait en effet manqué d'informer les sénateurs de la fréquence "choquante" à laquelle son agence accède déjà aux smartphones des Américains. Pour l'EFF, la police s'introduit déjà dans les téléphones à grande échelle. Il cite un rapport d'Upturn, une organisation à but non lucratif, selon lequel le piratage des téléphones par la police serait devenu envahissant et répandu.La police aurait en sa possession des outils médico-légaux qui extraient des données de presque tous les téléphones populaires. En mars 2016, Cellebrite, une société d'outils médico-légaux populaire, prendrait en charge les "extractions logiques" pour 8393 appareils différents, et les "extractions physiques", qui consistent à copier toutes les données d'un téléphone bit par bit, pour 4254 appareils. Cellebrite aurait la capacité de contourner les écrans de verrouillage d'environ 1500 appareils différents. Alors, comment font-ils pour contourner le chiffrement ? Selon l'EFF, souvent, ils se contentent de deviner le mot de passe.En 2018, le professeur Matthew Green aurait estimé qu'il ne faudrait pas plus de 22 heures à des outils médico-légaux pour s'introduire dans certains anciens iPhone (dotés d'un code de passe à 6 chiffres), simplement en devinant continuellement les mots de passe (c'est-à-dire une entrée par "force brute"). Un code d'accès à 4 chiffres échouerait en 13 minutes environ. Cette entrée par force brute était permise par une faille matérielle qui aurait été corrigée depuis 2018, réduisant ainsi le taux de devinette des mots de passe. Mais l'EFF estime que, même si les fabricants améliorent la sécurité de leurs appareils, cela n'arrête pas le piratage pour autant.Selon le rapport, en septembre 2020, les documents marketing de Cellebrite se vantaient que ses outils pouvaient s'introduire dans les appareils iPhone jusqu'aux derniers iPhone 11/11 Pro/Max exécutant les dernières versions d'iOS jusqu'à la dernière 13.4.1. Même lorsque les mots de passe ne peuvent pas être cassés, des fournisseurs comme Cellebrite offriraient des "services avancés" qui peuvent déverrouiller même les appareils iOS et Samsung les plus récents. Selon les recherches d'Upturn, le prix de base de ces services est de 1950 dollars, mais ils peuvent être moins chers en gros.L'achat de technologies électroniques d'effraction en gros représenterait la meilleure affaire pour les services de police des États-Unis. En 2018, le service de police de Seattle aurait acheté 20 "actions" de ce type à Cellebrite pour 33 000 dollars, ce qui leur aurait permis d'extraire les données des téléphones en quelques semaines, voire quelques jours. Selon le rapport de l'EFF, les forces de l'ordre qui souhaitent débloquer des téléphones en masse peuvent payer le "déblocage avancé" de Cellebrite, pour des prix allant de 75 000 à 150 000 dollars.L'EFF estime que cela signifie que pour la plupart des services de police, le piratage des téléphones n'est pas seulement pratique, il est relativement peu coûteux. « Lorsque le FBI dit qu'il "sombre" parce qu'il ne peut pas vaincre le chiffrement, ce qu'il demande en réalité, c'est une méthode d'intrusion moins chère, plus facile et plus fiable que les méthodes dont il dispose déjà. La seule façon de répondre pleinement aux exigences du FBI serait d'exiger une porte dérobée dans toutes les plateformes, applications et appareils », a écrit l'EFF dans son rapport.« En particulier à une époque où les abus de la police à l'échelle nationale ont été mis en lumière, ce type de plainte ne devrait pas susciter l'intérêt des élus. Au lieu de cela, ils devraient se demander comment et pourquoi la police outrepasse déjà le chiffrement. Ces techniques ne sont pas seulement utilisées contre les criminels », a ajouté la fondation.Le rapport de l'EFF estime que les 44 organismes d'application de la loi qui ont fourni des dossiers à Upturn ont révélé au moins 50 000 extractions de téléphones portables entre 2015 et 2019. Mais, selon la fondation, ce nombre est loin d'être la réalité. « Il ne fait aucun doute que ce chiffre est un "grave sous-comptage", ne comptant que 44 agences, alors qu'au moins 2 000 agences disposent de ces outils. Beaucoup des plus grands services de police, dont New York, Chicago, Washington D.C., Baltimore et Boston, ont soit refusé les demandes d'enregistrement d'Upturn, soit n'ont pas répondu », a déclaré l'EFF.Ce dernier estime que les fouilles médico-légales de téléphones portables sont de plus en plus courantes. La police de Las Vegas, par exemple, aurait examiné 260 % de téléphones portables en plus en 2018-2019 par rapport à 2015-2016. Les recherches seraient également souvent trop étendues. « Il arrive souvent que des données sans rapport avec les soupçons initiaux soient copiées, conservées et utilisées à d'autres fins par la suite. Par exemple, la police peut considérer que des données sans rapport avec le sujet sont "liées aux gangs" et les conserver dans une "base de données sur les gangs", dont les normes sont souvent vagues », estime l'EFF.Selon lui, le fait de figurer dans une telle base de données peut facilement affecter les possibilités d'emploi futures des personnes concernées. Au regard de tout cela, l'EFF estime qu'il est temps d'exercer une surveillance sur les recherches téléphoniques de la police. « Plutôt que d'écouter une litanie de demandes d'accès spécial aux données personnelles de la part d'agences fédérales comme le FBI, le Congrès devrait exercer un contrôle sur les types d'accès inappropriés qui ont déjà lieu », a déclaré l'EFF. Ce dernier ajoute que la première étape consiste à commencer à garder une trace de ce qui se passe.D'après l'EFF, le Congrès devrait exiger que les agences fédérales chargées de l'application des lois créent des journaux d'audit détaillés et des enregistrements d'écran des recherches numériques. En outre, il estime que les agences à l'échelle nationale devraient collecter et publier des informations agrégées sur le nombre de téléphones fouillés. Les agences devraient également divulguer les outils utilisés pour l'extraction et l'analyse des données. Toujours selon l'EFF, le Congrès devrait envisager d'imposer des limites strictes aux cas où les recherches avec consentement peuvent avoir lieu.Il suggère également que ces recherches soient totalement interdites dans les situations de coercition élevée, comme les contrôles routiers. Enfin, l'EFF suggère certaines limites spécifiques qui devraient être fixées dans des situations moins coercitives. Notons qu'en décembre dernier, l'ACLU a accusé le FBI de s'introduire dans des dispositifs chiffrés. Il lui a ensuite intenté un procès pour le forcer à fournir plus d'informations sur son laboratoire de piratage.Source : Rapport de l'EFF Quel est votre avis sur le sujet ?