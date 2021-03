Plesk ;

NAS-HA storage ;

Datastore ;

vRops ;

Managed Veeam Backup (Local DC) dans SBG 1 et 2 ;

Virtual private servers in some OpenStack zones ;

VPS Snapshot Cloud ;

Monthly public cloud instances in some OpenStack zones ;

EG-HG-SP Backup Instance ;

Public Cloud Archive (PCA) ;

Public Block Storage (Ceph).





Les clients d'OVHcloud sont de plus en fixés sur la façon dont la société compte relancer ses centres de données SBG1, qui a été partiellement touché par l'incendie, SBG3 et SBG4, qui ont été épargnés par l'incendie du mardi dernier. À cet effet, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les clients. La bonne nouvelle est que le fournisseur de service cloud a annoncé dimanche qu'il dispose de sauvegardes de certains systèmes touchés par l'incendie. La mauvaise nouvelle est qu'il n'a pas de sauvegardes pour certains systèmes touchés.De même, l'entreprise a ajouté qu'elle doit encore déterminer si elle a des sauvegardes viables pour de nombreux services et qu'elle ne peut pas être sûre d'avoir des sauvegardes pour certains services qu'il a classés comme "récupérables". Pour l'instant, la société a publié une page d'état qui indique que les services suivants sont irrécupérables sur la base de l'évaluation par OVH de ses sauvegardes internes :En outre, le calendrier de restauration actualisé indique que SBG1, partiellement touché par l'incendie, a vu son électricité rétablie temporairement le 13 mars. Le rétablissement définitif du courant est prévu pour le 17 mars et le réseau interne du centre de données sera rétabli le même jour. Le démarrage des serveurs est provisoirement prévu le 22 mars. OVHcloud appelle cela un "redémarrage progressif". Le SBG3, dans lequel aucun serveur n'a été endommagé, a dû être asséché.Le nettoyage de la suie du centre de données commencera le 16 mars, suivi de la restauration des réseaux internes un jour plus tard. La date de remise en service est fixée au 22 mars. Le SBG4, également épargné, sera alimenté en électricité et en réseau le 17 et redémarrera progressivement à partir du 22 mars. L'entreprise a également révélé qu'elle avait reçu plus de 3500 nouveaux serveurs et près de 2000 téraoctets de stockage, et qu'une équipe sur place de 60 personnes travaillait 24 heures sur 24 pour remettre le nuage en état. Le PDG Octave Klaba a laissé entendre que les travaux se déroulaient bien.L'entreprise a également commencé à accorder des crédits de service aux clients touchés par l'incendie et a également suspendu la facturation. Par ailleurs, en dehors des informations présentées par Klaba dans sa vidéo du vendredi dernier, aucune autre évaluation de la cause de l'incendie n'a été proposée. Enfin, l'entreprise demande à ses clients de faire attention aux campagnes d’hameçonnage dont ils pourraient être victimes. Elle estime qu'en temps de crise, les pirates informatiques en profitent souvent pour lancer de telles attaques.« Nous demandons à nos clients de faire preuve de prudence quant aux e-mails qu'ils reçoivent : en temps de crise, il est courant que les activités malveillantes (phishing, spam, etc.) augmentent. Il est plus important que jamais de rester vigilant », a-t-elle mis en garde.Source : OVHcloud Quel est votre avis sur le sujet ?