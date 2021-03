backdoor, trapdoor : porte dérobée, poterne logicielle, poterne ;

data science : science des données ;

digital : numérique ;

FAIR data, findable accessible interoperable reusable data : données FAIR, données facilement accessibles, interopérables et réutilisables ;

internationalized resource identifier (IRI) : identifiant de ressource internationalisé (IRI) ;

linked data : données liées ;

semantic web : toile sémantique ;

staging : préproduction ;

uniform resource identifier (URI) : identifiant universel de ressource (IUR), identifiant universel ;

wearable device : objet personnel connecté ;

zero-day, zero-day flaw, zero-day vulnerability : faille non corrigée, vulnérabilité non corrigée.

Transformation digitale, c'est une expression qu'aiment bien utiliser la presse, les agences de communication et même bon nombre de managers pour faire sensation lorsqu'ils veulent parler de la transformation découlant de l'adoption des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la Commission d’enrichissement de la langue française a statué : vous ne devez plus dire « digital », mais « numérique », en tout cas si vous ne faites pas allusion à quelque chose qui se rapporte aux doigts.Quelques nouvelles recommandations ont été faites pour des termes anglais très utilisés dans la langue de Molière. Comme numérique, il s'agit dans quelques cas d'une officialisation de termes déjà utilisés. Par exemple, « science des données » a été recommandé en lieu et place de « data science ». « Backdoor » et « trapdoor » devront être remplacés par « porte dérobée », « poterne logicielle » ou simplement « poterne ». Mais dans d'autres cas, les traductions n'étaient pas si évidentes et peut-être pas si fidèles aux termes étrangers. Ci-dessous la liste des nouvelles recommandations publiées au Journal officiel n° 0058 du 09/03/2021 (termes étrangers suivis des termes français) :Tous ces termes sont recommandés dans les communications en français. Mieux encore, ils sont d’un usage obligatoire dans l'administration et les établissements de l’État français, puisque le gouvernement estime qu’il n’y a aucune raison d’utiliser un mot étranger quand il existe un équivalent français.Source : Legifrance Que pensez-vous des termes français proposés ?Traduisent-ils tous fidèlement leurs équivalents étrangers ?