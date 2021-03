pour la première place : une caméra Go Pro Hero 9 d'une valeur de 380 euros à chaque membre de l'équipe ;

pour la deuxième place : une trottinette électrique d'une valeur de 300 euros à chaque membre de l’équipe ;

pour la troisième place : une Google Home Nest d’une valeur de 100 euros à chaque membre de l’équipe.

La société de conseil et de technologies Accenture organise un concours de programmation gratuit dénommé Hackathome. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un hackathon qui va dérouler en ligne.La participation est ouverte uniquement aux majeurs, qui sont étudiants ou diplômés en France. Ils doivent donc être inscrits dans l'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les premiers, ou pendant l'année scolaire 2019-2020 pour les autres.L'inscription se fait à titre individuel sur le site d'Accenture. Au cours de cette étape, chaque participant doit indiquer le langage dans lequel il souhaite concourir. Une fois l'inscription effectuée, il vous sera proposé de rejoindre une tribu composée d'autres participants qui auront choisi le même langage. Les participants au sein d'une même tribu (composée de 5 membres maximum) devront s'entraider pour coder en équipe et remporter la victoire. Il leur sera proposé un problème d’optimisation de code.Lorsque votre tribu sera constituée, vous devrez, quelques jours avant le challenge, trouver et communiquer son nom et celui de votre chef. C'est à ce dernier qu'il reviendra de soumettre votre proposition finale au terme de la compétition.Le jour du concours, les participants se connecteront sur le site d'Isograd, une entreprise spécialisée dans le développement de tests adaptatifs d'évaluation et de certification des compétences sur les outils informatiques. Le jeu aura lieu le 1er avril 2021 de 13h à 18h. Outre la compétition proprement dite, il y aura une séance de coaching, des ateliers et tables rondes autour de la tech responsable. À 18h, les gagnants du challenge seront annoncés et vous pourrez profiter d’un moment d’échanges avec les experts d'Accenture.Les gagnants seront déterminés en fonction de leur classement dans le jeu édité par Isograd. Les 3 équipes avec le maximum de points déterminé par la qualité de leur code remporteront les lots ci-dessous :Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars et se poursuivent jusqu'au 1er avril. Mais il est préférable de s'inscrire le plus tôt possible, étant donné que les équipes devront être formées bien avant la date du concours.