En France des élus ont demandé un moratoire

Emmanuel Macron : « je ne crois pas au modèle Amish »

La France insoumise demande également un moratoire sur le déploiement de la 5G

le déploiement de la 5G en France nécessitera l'installation d'environ 30% de sites d'antennes supplémentaires par rapport à la 4G pour obtenir une couverture équivalente

les premiers déploiement à l'étranger montrent que les antennes 5G consomment jusqu'à 3,5 fois plus qu’une antenne 4G

aucune étude d'impact environnementale n'a été faite sur le déploiement de la 5G en France

par effet rebond, la 5G induira une augmentation de la consommation avec des conséquences très dommageable pour l'environnement

Les services 5G sont opérationnels depuis 2019 dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, bien que ces services ne soient que lentement mis en œuvre. En 2019, l'une des préoccupations à ce sujet était de savoir si la technologie est dangereuse pour la santé. Avec le coronavirus, la question est vite revenue sur la table en 2020, alimentée par des rumeurs. Deux idées de base étaient véhiculées sur la façon dont les signaux 5G sont liés au coronavirus . La première, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve et aucun mécanisme, la 5G peut supprimer d'une manière ou d'une autre le système immunitaire, augmentant la fréquence ou la gravité des infections. La seconde, complètement déconnectée de la réalité, est que les signaux de radiofréquence des services cellulaires produisent d'une manière ou d'une autre le virus lui-même.De son côté, en 2019, Bruxelles a marqué un temps d'arrêt sur le développement de la 5G à cause des effets de radiation jugés trop dangereux pour la population. La Belgique a d'abord cherché à s’assurer que cette technologie n’impactera pas plus négativement sur la santé de ces citoyens que les précédents réseaux ne le font déjà. Le ministre de l’Environnement du pays a expliqué que la Belgique applique des normes de radiation très stricte et qu’à l’heure actuelle, la 5G ne les respecte pas du tout. « Je ne peux pas accepter une telle technologie si les normes de radiation, qui doivent protéger les citoyens, ne sont pas respectées. Les Bruxellois ne sont pas des cobayes dont la santé peut être vendue à profit. Nous ne pouvons rien laisser au doute », a déclaré la ministre de l'Environnement, Céline Fremault.En septembre 2020, ans une pétition adressée au Premier ministre Jean Castex, c'est une soixantaine d'élus parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon (député des Bouches-du-Rhône (FI)), Manon Aubry (députée européenne (FI)) ou Michèle Rubirola (maire de Marseille) qui ont exhorté le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Ils demandent à ce que se tienne un « débat démocratique décentralisé » :« Le gouvernement a identifié la 5G comme un enjeu stratégique pour la France dans sa feuille de route et a décidé que les fréquences seraient attribuées aux opérateurs téléphoniques dès septembre 2020.« L’impact environnemental induit par les usages numériques ne cesse d'augmenter, et, avec l'explosion des usages, les gains attendus par la faussement nommée “dématérialisation” ne sont pas démontrés. Les industriels s’accordent sur la promesse de multiplication par 1000 des données échangées sur les réseaux dans les prochaines décennies. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits dix fois supérieurs à la 4G sur les smartphones, mais son déploiement en France aboutira à un “effet rebond” par la hausse de la consommation de données et d’usage des télécommunications, synonyme d’une très forte consommation d’énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs. Par ailleurs, le déploiement de la 5G va exponentiellement accélérer l’exploitation de ressources naturelles non renouvelable, la pollution due à l’extraction des métaux rares, et la génération de quantité de déchet pas ou peu recyclable. À l’heure actuelle, un très faible nombre de téléphones mobiles en circulation et en vente sont compatibles avec la 5G. Le déploiement de ce réseau mobile va donc impliquer un renouvellement d’une large part du matériel, augmentant encore l’empreinte écologique et le poids des déchets, et cela pour tenter de bénéficier d’une nouveauté technologique dont l’utilité reste à démontrer. Une étude d’impact environnemental préalable sur la 5G est donc nécessaire avant d’envisager son déploiement.« L'histoire récente nous a largement démontré qu'une vigilance citoyenne est toujours nécessaire en matière de santé publique.« Alors que la technologie 4G n'est toujours pas totalement déployée, que les collectivités dépensent des sommes importantes pour équiper en fibre les espaces ruraux et des espaces mal desservis, l'arrivée de la 5G risque surtout d'aggraver les fractures numériques existantes. Nous nous interrogeons sur le rôle de la 5G et de l’Internet mobile dans la résorption de la fracture numérique. Nous souhaitons que les communes aient la capacité de choisir le mode d’accès à Internet et la maîtrise du développement des réseaux numériques.« Le déploiement massif d’objets connectés allant de pair avec la 5G participe de l’accaparement de données personnelles. On donne ainsi les clefs d'un pouvoir de prévision et de contrôle social à des géants du numérique. Dans le contexte actuel d’urgences climatiques et sociales, c’est la question même de nos modes de vie qu’il est urgent d’interroger.Quelques jours plus tard, devant une centaine d'entrepreneurs et entrepreneuses de la French Tech réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, le Président de la République n’a pas manqué de leur lancer quelques boutades.« La France est un pays de réseau, d’équipements, historiquement les routes, les canalisations d’eau et maintenant l’équipement de numérique » a indiqué le Président de la République qui a parlé d’accélération des objectifs 3G 4G partout, mais aussi de passage à la 5G. « Je veux être très clair : la France c’est le pays des lumières, c’est le pays de l’innovation et bon nombre de défis que nous avons par secteurs seront résolus par l’innovation ».« Nous allons expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées, mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation. Et j’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permet de régler les défis de l’écologie contemporaine ».« Et donc on va continuer à équiper, innover. Simplement, l’innovation ne doit pas être que technologique ; elle doit être aussi sociétale et sociale. Et il faut regarder les peurs en face ! Il y a des peurs liées à ces innovations. Il faut les lever en disant la vérité, en trouvant les bons compromis, en expliquant, en mesurant par le débat citoyen éclairé ».Dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, les députés de la France Insoumise réclament « un moratoire sur le déploiement du réseau 5G » :« Par cet amendement, nous demandons l’instauration d’un moratoire sur le déploiement de la 5G. En Juin 2020, la convention citoyenne pour le climat révélait ses 149 propositions, parmi lesquelles un moratoire sur la 5G. Emmanuel Macron s’était engagé à toutes les reprendre sans filtre. Pourtant, à peine 5 mois plus tard, le 18 Novembre 2020, les premières fréquences de la 5G ont été activées en France. Le président « ne croit pas au modèle amish » et souhaite se lancer dans la fameuse « Course à la 5G », au mépris de la CCC et des associations environnementales.« Mais à qui donc profite la 5G ? Le débat manque sur le sujet et les conflits d’intérêts sur les perspectives économiques colossales de la 5G pour les opérateurs ne sont pas dissimulées.« Or, pour chacun des usages de la 5G évoqués, d'autres technologies existent déjà et suffisent : 4G, wifi, fibre. Selon le gouvernement toujours, la 5G permettrait d’éviter la saturation des réseaux 4G. Une telle généralité n'a aucun sens et dépend des territoires. Il y a donc matière à s’interroger sur l’utilité d’une telle technologie aux effets indésirables nombreux.« Rappelons que 13 millions de Français sont touchés par l’illectronisme, c’est-à-dire la difficulté voire l’incapacité à se servir des outils numériques. Il est d'abord nécessaire qu'ils puissent avoir accès aux services, notamment publics, dont ils ont besoin. De très nombreux Français n'ont pas un accès internet de bonne qualité voire pas accès à internet du tout. Il s'agit là aussi d'un objectif prioritaire sur le déploiement de la 5G.« Une autre conséquence de la 5G sera le renforcement de la collecte des données personnelles. Les objets connectés constituent autant d'espions dans notre vie pour de la publicité ciblée et de la propagande, ce que nous refusons.« Sur le plan environnemental, l’Etat assure qu'à usage constant la 5G serait moins consommatrice. Sur le plan environnemental, l'Etat assure qu'à usage constant la 5G serait moins consommatrice. Mais ce qu'il omet de dire, c'est que :« Si nous continuons sur cette voie, le poids du numérique dans les émissions de GES de la France pourrait croître de +60% d'ici 2040. Et atteindre près de 7% des émissions de GES de la France, soit émettre plus que le niveau actuel du transport aérien (4,7 %). Nous avons impérativement besoin de nous tourner vers plus de sobriété numérique.« La responsabilité de l'Etat sur ce dossier est immense car peu d'antennes-relais sont démontées une fois leur construction achevée. Nous demandons par cet amendement qu'un moratoire soit engagé sur la 5G afin de stopper les projets en cours et d'engager une concertation avec la population ».Source : Assemblée nationale 