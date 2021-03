Okta et Auth0 vont s'unir pour offrir une solution d'identité complète





Comprendre l'accord Okta-Auth0 de 6,5 milliards de dollars

Okta, le principal fournisseur indépendant de services d'identité, a annoncé mercredi qu'il a conclu un accord définitif pour acquérir Auth0, une plateforme d'identité de premier plan pour les équipes d'application. Cela s'est fait dans le cadre d'une transaction boursière évaluée à environ 6,5 milliards de dollars. Ensemble, Okta et Auth0 traitent un large éventail de cas d'utilisation de l'identité et l'acquisition devrait accélérer la vision commune des deux sociétés, qui est de permettre à chacun d'utiliser en toute sécurité n'importe quelle technologie. Les deux sociétés estiment que cela devrait façonner l'avenir de l'identité sur l'Internet.Avec un nombre croissant de grandes entreprises qui comptent sur les applications basées dans le cloud, Okta a vu ses revenus augmenter depuis son introduction en bourse en 2017. La société a déclaré dans son compte de résultat mercredi que les revenus du quatrième trimestre ont fait un bond de 40 % à 234,7 millions de dollars, battant les estimations des analystes. Sa perte nette est passée de 50,4 millions de dollars en 2019 à 75,8 millions de dollars. De son côté, Auth0 a levé des capitaux privés pour la dernière fois en juillet. Okta a annoncé mercredi qu'il va racheter Auth0 pour 6,5 milliards de dollars.Selon les analystes, l'opération représente 21 % de la capitalisation boursière d'Okta au moment de l'annonce. Toutefois, ses actions ont plongé d'environ 13 % quelques heures après l'annonce. Okta a déclaré qu'il s'attendait à ce que la transaction soit conclue d'ici la fin du mois de juillet. D'après une note publiée par Okta, la transaction accélérera sa croissance sur le marché de l'identité, qui représente 55 milliards de dollars. Selon la note, Auth0 fonctionnera comme une unité commerciale indépendante au sein d'Okta, et les deux plateformes seront supportées, investies et intégrées au fil du temps. Cela leur permettra de devenir plus convaincantes ensemble.En conséquence, les organisations auront un plus grand choix dans la sélection de la solution d'identité pour leurs besoins uniques. Okta a déclaré que les plateformes d'identité complètes et complémentaires d'Okta et d'Auth0 sont suffisamment robustes pour servir les plus grandes organisations du monde et suffisamment souples pour répondre à chaque cas d'utilisation de l'identité, quel que soit le public ou l'utilisateur. « La combinaison de l'outil d'identité centrée sur le développeur d'Auth0 avec le cloud d'identité d'Okta apportera une valeur ajoutée considérable aux clients actuels et futurs », a déclaré Todd McKinnon, PDG et cofondateur d'Okta.« Dans un monde de plus en plus numérique, l'identité est le moyen unificateur par lequel nous utilisons la technologie, tant au travail que dans notre vie personnelle. Les enjeux sont si importants pour les entreprises d'aujourd'hui qu'il est essentiel que nous fournissions des solutions d'identité fiables et adaptées aux besoins des clients. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de l'équipe Auth0, car ce sont des alliés idéaux pour la construction de l'identité sur Internet et l'établissement de l'identité en tant que cloud principal », a-t-il poursuivi.Avant Okta, McKinnon était vice-président de Salesforce. Notons que Salesforce a été l'un des plus gros acquéreurs de logiciels ces dernières années, acceptant en décembre de racheter Slack pour 27,7 milliards de dollars. Précédemment, Salesforce avait acheté Tableau pour 15,3 milliards de dollars en 2019 et MuleSoft pour 6,5 milliards de dollars un an plus tôt.Quand Okta a annoncé mercredi qu'il s'apprêtait à acquérir Auth0 pour 6,5 milliards de dollars, l'accord a fait sourciller. Après tout, c'est une somme substantielle qu'une société de gestion des identités et des accès (IAM – Identity and Access Management) doit payer pour acheter une autre entité similaire. Mais l'accord réunit en fin de compte deux sociétés qui s'intéressent à l'identité sous des angles différents du marché. Par conséquent, les analystes estiment que cela pourrait donc être le début d'une collaboration avantageuse pour les deux entités et pour leurs clients à travers le monde.D'une manière simple, Okta fournit une gestion des identités et des accès aux entreprises. Ces dernières utilisent le service pour fournir aux employés un accès à connexion unique à une variété de services dans le cloud, notamment Gmail, Salesforce, Slack et Workday. En revanche, Auth0 est un outil de développement qui permet aux codeurs d'accéder facilement à la fonctionnalité d'authentification unique. En quelques lignes de code seulement, le développeur peut fournir un outil IAM sans avoir à le construire lui-même. C'est une proposition de valeur similaire à ce que Twilio offre pour les communications.En outre, l'on estime que, si l'IAM est essentielle pour les organisations, il semble toutefois qu'elle n'est pas passionnante. Cela pourrait expliquer pourquoi Okta a mis autant d'argent sur la table pour l'acquisition d'Auth0. Comme l'explique Eugenio Pace, cofondateur et PDG d'Auth0, « Personne ne se soucie de l'authentification, mais tout le monde en a besoin ». Le rapprochement des deux sociétés génèrerait une approche assez complète de l'IAM, qui couvre l'ensemble du processus.En effet, l'IAM est un moyen de s'assurer que vous êtes qui vous dites être, mais aussi de s'assurer que vous avez le droit d'entrer et d'accéder à un ensemble d'applications. C'est pourquoi c'est un élément clé de la stratégie de sécurité de toute entreprise. Gartner a constaté qu'en 2020, la filière IAM valait environ 12 milliards de dollars et qu'elle devrait atteindre plus de 13,5 milliards de dollars en 2021. Pour vous donner une idée de la place qu'occupent Okta et Auth0, Okta pourrait clôturer l'exercice 2021 avec plus de 800 millions de dollars de recettes.Auth0 quant à elle devrait clôturer cette année avec 200 millions de dollars de recettes annuelles. Selon Gartner, les principaux acteurs de ce marché sont Ping Identity, Microsoft et Okta dans cet ordre. Dans le même temps, Gartner a inscrit Auth0 comme un challenger clé dans sa grille de marché. Michael Kelly, un analyste de Gartner a déclaré qu'Okta et Auth0 tirent tous deux profit de l'accord. « Pour Okta, bien qu'ils aient un très bon produit, ils ont une puissance de marketing et des taux d'adoption qui ne sont pas accessibles aux petits vendeurs comme Auth0 », a-t-il déclaré.« Lors des conversations [IAM] avec les clients, Okta est presque toujours sur la liste restreinte. Auth0 bénéficiera immédiatement de son association avec la grande marque Okta, et Okta sera également crédible dans les affaires qui impliquent un acheteur axé sur le développement », a expliqué Kelly. McKinnon a quant à lui déclaré qu'il était enthousiaste à propos de l'accord, précisément en raison de la nature complémentaire des approches des deux sociétés en matière d'identité.« La façon dont un développeur interagit avec le service et la flexibilité dont il a besoin sont différentes de la façon dont le DSI veut travailler avec [l'identité]. Donc, en donnant aux clients ce choix et ce support, c'est vraiment convaincant », a déclaré McKinnon.Sources : Okta Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fusion d'Okta et d'Auth0 ?Utilisez-vous les solutions respectives d'Okta et d'Auth0 ? Quel est votre retour d'expérience ?