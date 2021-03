Quels sont les pays les plus sceptiques au sujet de la 5G ?





Elle n'est sans doute pas la première, mais la 5G est probablement la première technologie de téléphonie mobile à nourrir autant de théories abstraites et à donner lieu à des attaques dans le monde. Depuis son adoption en 2018, les théories du complot sur la 5G se sont multipliées, menant parfois à des attaques contre des infrastructures des opérateurs télécoms, en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. En effectuant une analyse des "recherches sceptiques" en ligne en rapport avec la 5G, Prolifics Testing estime qu'il semblerait que de milliers de gens à travers le monde soient encore "méfiants" au sujet de la 5G.Les spécifications de la technologie 5G NSA (non standalone ou non autonome) ont été finalisées fin 2017 par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project), le collectif d’organismes de standardisation dans les télécoms. Cette étape a débouché sur la mise en place de spécifications « transitoires » devant permettre l’exploitation de cette technologie sur un mode « non autonome » reposant sur la 4G LTE pour fonctionner. En juin 2018, la 3GPP a annoncé la finalisation de la 5G SA (standalone ou autonome), la version 15 de la norme. Cela a ouvert la voie à son déploiement par les opérateurs télécoms.Mais tout de suite, des dizaines de théories (pour la plupart non vérifiées) ont commencé à émerger sur la nouvelle technologie. Des spéculations en rapport avec les rayonnements électromagnétiques, des morts massives d'animaux attribuées sans preuve crédible à la 5G, et tout récemment le fait qu'elle serait à l'origine du déclenchement de la pandémie du coronavirus, en sont quelques exemples. Pour voir si les choses ont changé depuis l'année dernière, Prolifics Testing, une société de conseil spécialisée dans l'IT, a examiné à quelle fréquence les gens continuent de faire des "recherches sceptiques" sur la 5G et là où ils habitent.Prolifics Testing appelle "recherches sceptiques" des recherches telles que : "la 5G est-elle dangereuse ?", "la 5G est-elle sûre ?", "la 5G est-elle nocive ?" ou encore "la 5G pose-t-elle des risques pour la santé ?". Le rapport a révélé que, même si la 5G se déploie déjà dans plusieurs régions du monde, car l'on estime qu'elle devrait avoir un impact sur de nombreux domaines clés de la vie, il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus de ses avantages. Il constate que les Américains sont préoccupés par les risques de cette technologie émergente, avec 374 700 recherches sceptiques concernant la 5G chaque mois.En comparaison, le Royaume-Uni compte 93 400 recherches sceptiques sur la 5G par mois. La troisième place est occupée par l'Australie, avec en moyenne 32 970 fois par mois sur les implications de la 5G. Les quatrième, cinquième et sixième places reviennent au Canada, la Pologne et l'Allemagne, chaque pays effectuant respectivement 22 680, 20 510 et 17 550 fois de recherches sceptiques sur la 5G. Les Pays-Bas suivent de près l'Allemagne et occupent la septième place, avec en moyenne 16 520 cas de résidents recherchant les effets de la 5G chaque mois.Le Danemark occupe la 20e place, le pays nordique n'effectuant en moyenne que 1 410 recherches sceptiques par mois concernant la 5G. Les résidents d'Autriche et du Mexique ne semblent pas trop s'inquiéter de la 5G non plus, avec seulement 1 570 et 1 970 recherches posant des questions sur la 5G. Dans le cas de la France, Prolifics Testing a compté en moyenne 10 030 recherches sceptiques par mois sur la 5G, classant le pays à la 10e place. En Afrique, le seul pays dans le top 20 est le Nigéria avec une moyenne de 6 850 recherches sceptiques par mois, ce qui le classe à la 13e place.Prolifics Testing a examiné ici les pays qui recherchent simplement le terme "5G" sur Google. L'entreprise pense en effet que les gens qui recherchent ce terme vont soit en apprendre davantage sur la technologie, soit en découvrir les avantages, soit, de façon générale, rechercher les risques résultant de la désinformation diffusée en ligne. Ainsi, les États-Unis sont une fois de plus en tête de liste, puisque les citoyens recherchent le terme "5G" en moyenne 314 000 fois par mois. La Pologne arrive en deuxième position, avec en moyenne 130 900 recherches effectuées chaque mois.Le Royaume-Uni occupe la troisième place, puisque les citoyens britanniques effectuent en moyenne 120 000 recherches par mois sur le terme "5G". Ce chiffre n'est pas aussi élevé que celui des États-Unis, mais il témoigne néanmoins d'un intérêt pour la technologie sans fil. Les habitants de la Nouvelle-Zélande effectuent en moyenne 8 650 recherches par mois et les Belges recherchent le terme "5G" en moyenne 13 200 fois par mois. En outre, les recherches ont montré que les Danois recherchent le terme "5G" 300 fois de plus que les Belges, soit 13 500 recherches par mois.Alors que le terme "5G" peut être interprété de différentes manières, la question "Qu'est-ce que 5G ?" montre une intention assez claire : découvrir exactement quelle est la technologie. Il n'est pas surprenant que les États-Unis soient à nouveau les premiers à répondre à cette question, puisque le pays cherche "Qu'est-ce que 5G ?" en moyenne 127 400 fois par mois. Le Royaume-Uni, qui occupe la deuxième place, est un autre visiteur régulier du top trois. L'analyse a révélé que "Qu'est-ce que la 5G ?" est tapée dans Google en moyenne 24 200 fois chaque mois dans le pays.C'est une baisse considérable par rapport aux États-Unis. Le Canada se trouve en troisième position et, contrairement à son voisin américain, il n'a cherché "Qu'est-ce que 5G ?" que 15 100 fois en moyenne par mois, soit 122 300 fois de moins. C'est plus de 88 % de moins que les recherches effectuées par les Américains. Les Pays-Bas et le Danemark sont les deux pays qui ne se soucient pas tant de savoir ce qu'est la 5G et comment elle fonctionne. À recherches égales, ces deux pays nordiques ont cherché "qu'est-ce que la 5G ?" en moyenne 1000 fois par mois.L'Irlande a effectué 130 recherches de plus que les Pays-Bas et le Danemark, car les résidents effectuent en moyenne 1 140 recherches par mois sur Google. Cela pourrait indiquer que les citoyens irlandais connaissent déjà la réponse, ou qu'ils ne sont pas aussi méfiants à l'égard de la 5G que les autres pays en ce qui concerne les effets de la technologie.Source : Prolifics Testing Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles sont les choses que vous recherchez le plus souvent sur la 5G ?Selon vous, pourquoi la 5G nourrit-elle autant de théories du complot ?