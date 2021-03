Top 3 du classement : JavaScript, Python et Java ouvrent la voie





TypeScript : l'étoile montante des langages de script

Une demande croissante du langage des statistiques R





Contexte et mises en garde liées au classement de RedMonk

Comparaison entre le classement de RedMonk et l'index Tiobe

La dernière version du classement de RedMonk, qui évalue depuis 2010 les langages de programmation en fonction de la fréquence des requêtes pull sur GitHub et de la densité des discussions sur Stack Overflow, a connu un mouvement inhabituel. Le résultat n'est pas statistiquement valable, comme le soulignent les éditeurs dans leur rapport pour le premier trimestre 2021, mais il devrait fournir des informations sur les tendances actuelles et futures éventuelles de l'utilisation des langages. En gros, JavaScript maintient sa place de langage le plus populaire, Python s'empare de la deuxième place et Java sort pour la première fois du top 2. Voici le classement des langages de programmation publié par RedMonk.1. JavaScript2. Python3. Java4. PHP5. C#5. C++5. CSS8. TypeScript9. Ruby10. C11. Swift12. R13. Objective-C14. Shell14. Scala16. Go17. PowerShell18. Kotlin19. Rust19. PerlSelon les analystes de RedMonk, environ la moitié des langues figurant dans le top 20 de l'index ont connu un mouvement vers le haut ou vers le bas. Cela reflèterait l'agitation dans le secteur informatique et la numérisation parfois mouvementée pendant la pandémie. Dans ce contexte, les leaders du classement se distinguent tout particulièrement : alors que JavaScript reste incontesté à la première place, Python a réussi à se maintenir à la deuxième place, suivi de près par Java ( deuxième ex æquo l'année dernière ).Il convient de noter que JavaScript se maintient en première position malgré la fragmentation croissante des frameworks et de la communauté JavaScript révélée par l'enquête "State of JS 2020". Selon RedMonk, le langage lui-même a connu une augmentation de 453 % des demandes d'extraction sur GitHub depuis janvier 2018. Cela aurait quasiment doublé au cours du dernier trimestre de 2020 seulement. En conséquence, les analystes de RedMonk décrivent JavaScript comme une "force de la nature" qui semble avoir une importance "remarquable" dans le secteur IT à l'heure actuelle.Par ailleurs, c'est la première fois depuis 2012 qu'un langage autre que Java ou JavaScript occupe à lui seul la deuxième place du classement RedMonk. C'est aussi la première fois que Java est classé en dessous de la première ou de la deuxième place. En guise d'explication, RedMonk a déclaré que Python est actuellement utilisé par de milliers de petits projets. En outre, il serait la base d'innombrables scripts personnels, dont quelques-uns qui récupèrent des données pour les classements de RedMonk. La société a également noté que Python a trouvé des niches dans des domaines tels que la science des données.Selon RedMonk, Java n'a jamais fait face à une plus grande concurrence pour le temps et l'attention des développeurs qu'aujourd'hui. Alors que l'on pense que Java sera un pilier de l'entreprise pour les années à venir, les analystes de RedMonk ont déclaré que la position dominante de Java n'est plus garantie. À noter également que Java a récemment glissé à la deuxième place de l'index Tiobe de mai 2020 , derrière C, après plus de cinq ans au sommet.Après un top 3 relativement serré, PHP vient à la 4e place. Ensuite, trois langages occupent ensemble la 5e place : C#, C++ et CSS. Ils sont suivis par TypeScript (8) et Ruby (9), qui sont presque au même niveau. C est à la 10e place. Il est suivi de Swift, R, Objective-C, Shell, Scala, Go, PowerShell, Kotlin, Rust et Perl (ces deux derniers sont à égalité à la 19e place). En accord avec la pole position de JavaScript, TypeScript a grimpé d'un cran (de 9 à 8) et s'est maintenu dans le top 10 pendant un certain temps : au cours des deux dernières années, le langage de script a progressé six fois.Selon les analystes, la croissance semble se faire au détriment de Ruby, qui a perdu deux places (de 7 à 9). Cela semble confirmer une légère tendance à la baisse sur le long terme : depuis 2016, Ruby n'a cessé de descendre dans le top 10, et est maintenant dépassé par CSS (dont la place dans le classement des langages de programmation est contestée). Selon le rapport, les problèmes de performance jouent un rôle dans le cas de Ruby. D'autre part, il fait toujours partie des dix langages de programmation les plus populaires et peut également se maintenir dans un marché assez concurrentiel.Go, le langage de programmation développé par Google, a également perdu un rang (de 15 à 16). Cependant, les analystes de RedMonk ont pris la peine de noter que parler de tendances à la baisse ici serait trop exagéré. En fait, Go s'adresse à un marché plus restreint que certaines des autres langues de la liste. Ainsi, les analystes de RedMonk déclarent que : une percée majeure pour Go que certains attendent n'est pas en vue actuellement.R (12), Kotlin (18) et Rust (19) ont chacun gagné une place par rapport au dernier classement. Selon les analystes, l'évolution du langage R est notable, car les langages de spécialité ont tendance à moins bien faire en général et dans les classements mixtes que ce qui est proportionnel à leur pertinence réelle. R est désormais considéré comme "l'exception à la règle". Depuis 2010, R est passé de la 17e à la 12e place.RedMonk note que c'est d'autant plus intéressant, car il a dépassé l'Objective-C (-2) pour y parvenir. L'Objective-C, qui a longtemps fait partie du Top 10, est sur une trajectoire descendante depuis l'introduction d'un remplaçant prévu, Swift. Il est cependant toujours surprenant de voir un langage axé sur l'analyse statistique se placer devant celui avec lequel la grande majorité des applications iOS d'avant 2014 ont été écrites.La société d'études de marché RedMonk existe depuis 2002. En 2010, Drew Conway et John Myles White y ont lancé un classement des langages de programmation (alors sous le nom de Dataists). Les analystes de RedMonk obtiennent leurs données de la plateforme de gestion de versions GitHub et du site de discussion des développeurs Stack Overflow. RedMonk a mis en relation la fréquence à laquelle les développeurs posent des questions sur Stack Overflow à propos d'un langage de programmation (axe des y) avec le nombre de projets qui existent pour un langage sur GitHub (axe des x).La corrélation qui en est extraite avec une fonction R vise à cartographier la "popularité" potentielle des langages de programmation en tant que tendance. Pendant ce temps, les analystes de RedMonk cumulent le nombre de demandes d'extraction sur GitHub, sans compter les dépôts forcés. Une condition préalable à l'inclusion dans le classement RedMonk est que le langage soit présent sur GitHub et Stack Overflow. Les analystes évaluent GitHub parce que c'est actuellement la plus grande plateforme de gestion des versions de logiciels. Selon eux, une évaluation multiplateforme ne serait pas statistiquement défendable.Alors que les valeurs des rangs supérieurs peuvent être déterminées de manière relativement précise, la signification des rangs inférieurs est effilochée. Les éditeurs de l'index trimestriel soulignent eux-mêmes que les évaluations doivent être traitées avec prudence. L'évaluation n'a qu'une signification limitée pour les langages qui ont une forte communauté au-delà de GitHub (comme Mathematica) et qui sont très pertinents dans les milieux spécialisés. Leur distribution et leur "popularité" ne peuvent pas être reflétées de manière adéquate avec la méthode RedMonk.Ici, certains analystes estiment que l'analyse statistique de RedMonk est scientifiquement fondée par rapport à l'index mensuel Tiobe, qui se contente d'évaluer la fréquence des résultats de recherche. Cette méthode est considérée comme non scientifique et est controversée. Les résultats de l'index Tiobe s'écartent souvent fortement des classements d'autres analystes tels que RedMonk ou PYPL (PopularitY of Programming Language index).Par exemple, avec Tiobe, les rangs 1 à 10 en février 2021 sont : C (10), Java (3), Python (2), C++ (5), C# (5), Visual Basic et .NET (pas dans le top 20 de RedMonk), JavaScript (1), PHP (4), SQL et les langages assembleurs (pas dans le top 20 de RedMonk). Entre parenthèses figurent les classements actuels selon RedMonk. Le JavaScript "gagnant", par exemple, n'est classé que septième par Tiobe.D'autre part, le classement de Tiobe est également en contraste avec le classement de developpez.com des langages de programmation les plus demandés et les mieux payés. La dernière version du classement publiée en avril 2020 montre que le top 10 est composé respectivement par : Java, JavaScript, PHP, C#, Python, C++, C, R, Scala, TypeScript. Notez que le classement a analysé 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur developpez.com.Java est toujours le numéro 1 incontesté de l'Emploi et JavaScript le numéro 2 depuis maintenant quatre années consécutives. Toutefois, il semblerait que les meilleures heures de ces deux langages sont déjà passées, mais l'étude n'ira pas jusqu'à affirmer qu'ils sont passés de mode, cela serait tout à fait prématuré. En outre, le classement reflète légèrement celui de RedMonk pour ce début d'année.Source : Classement de RedMonk de mars 2021 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du classement de RedMonk ?Quelle comparaison faites-vous entre l'index RedMonk et l'index Tiobe ?