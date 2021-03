French Tech est une initiative lancée en 2014 par le gouvernement pour soutenir l'écosystème français des startups numériques. Cela devrait lui permettre d'atteindre une "souveraineté" technologique, encore inexistante à cause de la domination des géants américains de la Silicon Valley. Cependant, de grands "mastodontes" comme on en voit dans la Silicon Valley peinent toujours à émerger du lot de startups faisant partir de ce programme. Toutefois, le gouvernement nourrit toujours des espoirs pour la French Tech et vient d'annoncer le lancement d’un nouvel appel à projets (AAP) de 2,3 millions d'euros destiné aux 13 Capitales et Communautés French Tech.Le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique Cédric O a tenu ce vendredi 26 février une réunion avec les représentants des Capitales et Communautés French Tech. À l'occasion de la réunion, Cédric O a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets pour les aider à financer le déploiement local de programmes nationaux de la French Tech. Le communiqué du ministre estime que ces écosystèmes Tech territoriaux « sont des moteurs essentiels dans le contexte économique actuel ». Le gouvernement dépose cette fois-ci une enveloppe de 2,3 millions d'euros.Avec 2,3 millions d'euros, le gouvernement double ainsi son soutien aux jeunes entreprises technologiques par rapport à 2020. Ce nouvel investissement est issu du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), dirigé par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance. Le nouvel appel à projets permettra de débloquer des financements pour différents projets allant jusqu’à 150 000 euros pour les projets portés en métropole et jusqu'à 50 000 euros pour les projets portés par des communautés d’outre-mer. En outre, le communiqué du ministre définit plusieurs objectifs sur lesquels les projets devront porter.Il y a en premier la mise en place de projets visant à renforcer la diversité de l’écosystème Tech en déployant des programmes French Tech Tremplin (il s'agit en effet de programmes visant à accompagner la création de startups et leurs premières années). Viennent ensuite les projets visant à proposer un accès unifié aux services de l’État et des collectivités territoriales ; mettre en place des actions de soutien au développement économique durable ou de soutien à l’économie bleue pour les communautés French Tech d’outre-mer ; et enfin des projets favorisant la création d’emplois.Concernant la rubrique de la création d'emplois, Cédric O a annoncé que les 120 startups les plus performantes, celles qui composent l'index French Tech Next40/120, prévoient de créer à elles seules environ 10 000 emplois au cours de cette année. « Avec cet appel à projets, le Gouvernement mobilise de nouveaux moyens financiers pour soutenir les écosystèmes French Tech territoriaux, à la fois pour les accompagner dans le contexte économique actuel, mais également pour accélérer l’émergence de startups partout en France, afin qu’elles bénéficient à tous les territoires et à tous les talents », déclare Cédric O.« Les Capitales et les Communautés French Tech d’outre-mer incarnent les valeurs de la French Tech sur tous les territoires, elles portent des projets innovants qui valorisent les startups qui recrutent, soutiennent la diversité et la mixité dans la Tech, ou encore développent l’économie bleue », a-t-il ajouté. Notons que l'index French Tech Next40/120 recense les startups jugées les plus prometteuses par le gouvernement et bénéficiant d’un soutien spécifique de sa part. En rejoignant l'index, le gouvernement espère que celles-ci suivront les traces des licornes françaises, comme Mirakl et Blablacar.Par ailleurs, la French Tech s'appuie sur un réseau de 13 Capitales French Tech dans les grandes régions françaises et d'une centaine de communautés en France et à l'étranger. Il existe cinq Communautés French Tech d’outre-mer : Réunion, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Ces dernières participent à la stratégie French Tech avec des programmes de développement économique durable et résilient, de soutien à l’émergence d'entreprises à fort potentiel et de mobilisation des entreprises pour des défis numériques et responsables.Source : Communiqué de presse du ministre Cédric O (PDF) Que pensez-vous des entreprises de l'index Next40/French Tech 120 ?Pensez-vous que le gouvernement devrait investir plus dans le programme French Tech ?Le portefeuille de 2,3 millions permettra-t-il aux startups de la French Tech d'atteindre leurs objectifs en 2021 ?