Cela n'est probablement pas une surprise, mais NVIDIA engrange les bénéfices après la sortie de leur nouvelle gamme de cartes vidéo RTX série 30. La société vient de publier son rapport sur les résultats du quatrième trimestre de l’année fiscale 2021 et, elle a déclaré un chiffre d'affaires record de 5 milliards de dollars, soit une augmentation de 61 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 16,68 milliards de dollars, soit une augmentation de 53 % par rapport à l'année précédente.« Le quatrième trimestre a été un autre trimestre record, couronnant une année exceptionnelle pour les plateformes informatiques de NVIDIA », a déclaré Jensen Huang, CEO de NVIDIA. « La demande pour les GPU GeForce RTX 30 est incroyable. NVIDIA RTX a entamé un cycle de mise à niveau majeur, les joueurs passant au ray tracing, au DLSS et à l'IA ».Ce qui est intéressant ici, c'est que NVIDIA ne s'attend pas à ce que le train de l'argent s'arrête. En même temps que le rapport, NVIDIA a publié ses prévisions pour le premier trimestre 2022, et ils s'attendent à gagner 5 milliards de dollars supplémentaires pendant cette période également. Cette perspective positive est surprenante étant donné que le premier trimestre est généralement plus lent que les autres, même pour les plus grandes entreprises technologiques, car il suit la ruée des gens qui achètent beaucoup de produits pendant la période des vacances de Noël.Il s'agit généralement d'une période plus lente pour les sorties de produits dans le domaine de la technologie et des jeux. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, NVIDIA s'attend à ce que la demande pour ses nouveaux GPU de la série 30 reste si forte que chaque carte qu'ils fabriquent sera vendue. N'oublions pas non plus que la pénurie de GPU se poursuit. Cette prévision fait suite à un rapport récent qui confirme que les détaillants ont toujours du mal à conserver un stock de cartes graphiques de nouvelle génération. NVIDIA a par ailleurs répété que l'offre limitée se poursuivra au cours du prochain trimestre, mais cela est probablement pris en compte dans ses prévisions de revenus.NVIDIA dit qu'il s'attend à ce que la plupart de ces 5 milliards de dollars de revenus estimés pour le premier trimestre 2022 proviennent du marché des jeux, malgré le fait qu'il s'agisse du segment qu'elle a le plus de mal à servir actuellement. Depuis le lancement des cartes graphiques desktop de la série RTX 30, en tête avec les RTX 3080, 3090, 3070, et suivi par d'autres produits, NVIDIA n'a pas été en mesure de répondre à la demande – bien qu'elle ne soit pas la seule société touchée.AMD a également eu du mal, peut-être plus que NVIDIA, à maintenir un stock stable de cartes graphiques destinées aux détaillants. Selon les commentaires des deux sociétés sur la pénurie, la pandémie en cours a certainement joué un rôle dans cette situation, et peut-être aussi la pénurie de semi-conducteurs.Huang a déclaré : « Dans la continuité du trimestre précédent, ce trimestre sera un autre trimestre record, marquant le début de la percée des plateformes informatiques de NVIDIA. Les résultats sont méritoires. Nos efforts avancés dans l'informatique accélérée ont fait des jeux le divertissement le plus populaire au monde, le supercalculateur est entre les mains de tous les chercheurs et l'IA est le numéro un de la technologie. C'était une force importante ».Les mineurs de monnaie virtuelle ont fait la une des journaux pour s'emparer de cartes de la série 30 afin d'obtenir des cryptomonnaies. NVIDIA a récemment annoncé qu'elle essayait de faciliter l'accès des joueurs, et non des mineurs de monnaie cryptographique, à sa carte graphique desktop RTX 3060 qui devrait sortir ce jeudi pour 329 dollars. Pour ce faire, la société met en œuvre un pilote GPU qui réduit de moitié sa capacité à exploiter Ethereum, afin de décourager les mineurs de cryptomonnaie de l'acheter.NVIDIA introduira également en mars ses nouvelles cartes minières dédiées NVIDIA CMP HX, que la société met au service de la communauté minière dans l'espoir qu'elle laissera aux joueurs davantage de GPU de jeu à acheter.Sous l'effet d'une demande accrue de cartes graphiques, les revenus de l'activité de jeu de NVIDIA ont augmenté de 10 % au quatrième trimestre et de 67 % en glissement annuel pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Ces chiffres ont atteint un niveau record. En outre, les ventes annuelles au cours de l’année fiscale 2021 ont atteint un niveau record de 7,76 milliards de dollars, soit une hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.Outre l'activité des jeux, l'activité des centres de données a été particulièrement forte. Le chiffre d'affaires des centres de données au quatrième trimestre 2021 s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, une légère augmentation par rapport au trimestre précédent, qui était déjà fort, mais une augmentation spectaculaire de 97 % par rapport à la même période de l'année précédente. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 124 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,7 milliards de dollars, un record.En ce qui concerne les centres de données, Huang a déclaré : « Nos GPU universels pour centre de données connaissent une forte croissance auprès des fournisseurs de services Cloud et des industries verticales. Des milliers d'entreprises dans le monde entier utilisent l'IA de NVIDIA pour créer des produits connectés au Cloud avec des services d'IA qui transformeront les plus grandes industries du monde. Nous assistons à l'avènement du smartphone dans tous les secteurs d'activité ».Il est intéressant de noter que NVIDIA a déclaré, lors de son appel aux investisseurs, que les ventes liées à la cryptomonnaie représentaient une petite partie de ses revenus totaux – seulement 300 millions de dollars sur 5 milliards, ce qui suggère que les mineurs n'ont pas joué un rôle majeur dans la pénurie de GPU. Cependant, le directeur financier Colette Kress a noté mercredi que la société ne peut pas suivre ou quantifier avec précision l'utilisation finale de ses GPU de jeux, puisqu'ils sont vendus aux détaillants de cartes graphiques puis distribués.NVIDIA s'attend à ce que le processeur de crypto-mining (CMP) récemment annoncé par la société rapporte environ 50 millions de dollars de revenus au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2022, a déclaré la société mercredi.« Les cryptomonnaies ont récemment commencé à être acceptées par les entreprises et les institutions financières et montrent de plus en plus de signes de résistance », a déclaré Kress. « Les produits CMP nous permettront d'avoir une certaine visibilité sur la contribution du crypto-mining à notre chiffre d'affaires global ».Source : Revenus T4 2021 de NVIDIA Que pensez-vous des résultats financiers de NVIDIA annoncés mercredi ?Malgré une pénurie de GPU, NVIDIA a gagné 5 milliards de dollars au T4 2021 et s'attend à le faire à nouveau au premier trimestre. Quel commentaire en faites-vous ?La contribution du crypto-mining au chiffre d'affaires de 5 milliards dollars s’est élevée seulement de 300 millions. Qu’en pensez-vous ?