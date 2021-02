Qu'est-ce que la fonctionnalité des "Sponsored Top Sites" ?





Pourquoi Mozilla mise-t-elle sur la publicité sponsorisée ?





Firefox, développé par la fondation Mozilla, est l'un des rares navigateurs Web du marché affirmant qu'ils traitent la vie privée de leurs utilisateurs avec respect, et ce, à travers tout un tas d'actions comme le blocage des publicités envahissantes, la réduction des moyens de suivi sur Internet, etc. Toutefois, depuis la publication de Firefox 83 en novembre dernier, Mozilla a commencé par tester une forme de publicités appelées "Sponsored Top Sites" ou "tuiles sponsorisées" sur la page d'accueil du navigateur, ou elles sont visibles lorsque vous ouvrez un nouvel onglet.Selon Mozilla, les "Sponsored Top Sites" (ou "tuiles sponsorisées") sont une fonctionnalité expérimentale actuellement testée par un petit pourcentage d'utilisateurs de Firefox sur un nombre limité de marchés. Mozilla a déclaré qu'elle travaille avec des partenaires publicitaires pour placer sur la page d'accueil de Firefox (ou lors de l'ouverture d'un nouvel onglet) des tuiles sponsorisées qui seraient utiles aux utilisateurs de Firefox. Comme le but de toute publicité, la fondation est payée au clic. C'est-à-dire que Mozilla est payé lorsque les utilisateurs cliquent sur les tuiles sponsorisées.Qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs du navigateur ? Mozilla a déclaré que rien ne change si ce n'est que les utilisateurs verront désormais des publicités aux endroits susmentionnés. De même, la fondation continue en disant que cela n'impactera en rien leur expérience d'utilisation ou de navigation, car il est possible, en quelques clics, de désactiver l'affichage de ces publicités. Elle réitère par la même occasion son engagement envers le respect de la vie privée et note que cela est fondamental pour sa mission.À cet effet, elle a déclaré qu'elle ne travaillera qu'avec des partenaires publicitaires qui répondent à ses normes de confidentialité pour Firefox, ajoutant qu'elle dispose actuellement d'un seul partenaire qui est adMarketplace. En outre, il faut savoir que lorsque vous cliquez sur une tuile sponsorisée, Firefox envoie des informations à ses partenaires, seulement que la fondation garantit qu'elles ne comprennent que des données techniques et que tout est anonymisé. En d'autres termes, les entreprises partenaires de Mozilla ne peuvent pas savoir qui vous êtes et, bien sûr, elles n'accéderont à aucune information privée ou sensible.« Lorsque vous cliquez sur une tuile sponsorisée, Firefox envoie des données techniques anonymisées à notre partenaire via un service proxy appartenant à Mozilla. Elles n'incluent aucune information d'identification personnelle et ne sont partagées que lorsque vous cliquez sur l'une des tuiles sponsorisées », a expliqué Mozilla. Le code de la fonctionnalité est disponible sur GitHub pour vous permettre de vérifier les différents aspects par vous-mêmes. Le proxy semble être construit de façon à cacher la chaîne du client (en supprimant la version détaillée du système d'exploitation ) et supprime les en-têtes de cookies.Cela empêcherait les partenaires de Mozilla de voir votre adresse IP et de définir des cookies. Toutefois, cela empêche-t-il également le suivi ? Mozilla n'a pas abordé ce point dans la présentation de la fonctionnalité.Alors, pourquoi avoir misé sur la publicité ? En effet, au début de l'année 2020, Mozilla Corporation (par opposition à la Fondation Mozilla beaucoup plus petite) a décidé de licencier quelques ingénieurs, expliquant que l'organisation devait se réorganiser pour tenter de générer des revenus plus importants. L'objectif était aussi clair que possible : Mozilla voulait se concentrer spécifiquement sur les produits qui rapportent de l'argent. Selon l'organisation, s'en tenir uniquement à des solutions gratuites ne fonctionnait évidemment pas.« Vous vous souvenez peut-être que nous nous attendions à gagner des revenus au cours de 2019 et 2020 grâce à de nouveaux produits d'abonnement ainsi qu'à des revenus plus importants provenant de sources autres que la recherche. Cela n'a pas été le cas. Notre plan pour 2019 a sous-estimé le temps nécessaire pour construire et expédier de nouveaux produits générateurs de revenus », a déclaré la présidente de Mozilla et PDG par intérim, Mitchell Baker, en janvier 2020 dans un mémo soumis aux employés touchés par les licenciements.Si Firefox n'est pas une vache à lait en ce moment, Mozilla parie maintenant sur d'autres produits pour l'ensemble du projet, y compris le service VPN que la société a lancé en 2020 sur une série de marchés. Disponible avec un abonnement, le VPN de Firefox est censé permettre aux utilisateurs de naviguer sur le Web tout en restant totalement anonymes. L'idée principale soutenant les tuiles sponsorisées est donc que Mozilla cherche toujours des moyens de générer des revenus. Cependant, Mozilla ne vous force pas à accepter les tuiles sponsorisées et vous donne le moyen de les désactiver.Tout d'abord, vous pouvez simplement supprimer un site sponsorisé en survolant la vignette et en cliquant sur le bouton de rejet qui apparaît dans son menu dédié. Mais en même temps, les utilisateurs peuvent également désactiver complètement la fonctionnalité en suivant ce chemin :. Par ailleurs, Mozilla n'a fourni aucune information sur le moment où il prévoit de déployer les tuiles sponsorisées à tous les utilisateurs de Firefox.Pour l'instant, et en attendant de voir si la disponibilité générale sera annoncée pour la prochaine version du navigateur, Firefox 86, si vous ne pouvez pas voir la nouvelle fonctionnalité, il n'y a aucun moyen de l'activer.Source : Mozilla Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité de Firefox ?Que pensez-vous de l'idée de Mozilla de miser sur la publicité ?