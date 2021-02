Affaire GameStop : Bille Gates pense que le jeu n'en valait pas la chandelle





Les investisseurs privés ont-ils rendu le marché instable par leurs actions ?





Les deux événements qui ont le plus marqué l'actualité dans le monde de la finance depuis le début de l'année sont la frénésie dont GameStop fait l'objet et le coût du bitcoin qui n'a pas cessé de grimper, s'échangeant actuellement à un peu plus de 45 000 dollars. Bill Gates, qui a récemment eu l'occasion de s'exprimer sur ces deux événements, a déclaré que la frénésie entourant GameStop est semblant à celle observée dans la sphère des jeux d'argent. Celui qui a cofondé Microsoft, aux côtés de Paul Allen, a affirmé la semaine dernière que cette spéculation n'a aucun but social.Même si cela n'anime plus l'actualité comme au début de l'année, l'affaire GameStop a été très médiatisée et suivie de près par beaucoup, et même des personnalités influentes comme Elon Musk ont également participé à cette frénésie. Que s'est-il réellement passé ? En effet, GameStop est une entreprise américaine d'électronique qui vend du matériel et des logiciels de jeux vidéo dans des magasins de bricolage. Sa fortune a décliné ces dernières années, car, le commerce électronique est un espace désormais très fréquenté et la tendance est maintenant au cloud gaming, beaucoup d'offres existant déjà sur le marché.Ainsi, les actions de GameStop ont fait l'objet de fortes ventes à découvert. Les vendeurs à découvert prennent diverses dispositions qui leur permettent de réaliser des gains financiers si le cours de l'action baisse. Ils n'investissent pas vraiment. Ils font un pari sur la direction de l'action. Mais, vers la fin de 2020, de nombreux investisseurs amateurs ont coordonné l'achat frénétique d'actions GameStop par le biais des médias sociaux, en particulier les utilisateurs d'un forum de Reddit nommé "WallStreetBets", ce qui a fait grimper le prix de l'action de façon astronomique.Ils ont fait cela d'abord parce qu'ils pensaient que les actions de GameStop étaient sous-évaluées, puis pour envoyer un message aux vendeurs à découvert. Les répercussions se font encore sentir. Agissant à l'unisson, ils ont fait monter le prix de l'action à des niveaux astronomiques, causant des pertes massives pour les vendeurs à découvert. Aujourd'hui, le champ de bataille s'est déplacé vers d'autres actions qui ont été mises en jeu par des fonds spéculatifs, notamment BlackBerry, la chaîne de cinéma AMC et American Airlines.À titre d'exemple, le titre GameStop s'est négocié en dessous de 20 dollars par action début janvier, avant de s'envoler pour atteindre un sommet intrajournalier de 483 dollars le 28 janvier, une hausse de plus de 2300 %. L'action s'est négociée au-dessus de 46 dollars par action jeudi. Cependant, si pour ces joueurs, notamment les investisseurs privés qui ont surenchéri les actions de GameStop, cette histoire a un sens, pour Bill Gates, elle n'en a aucun. L'ex-PDG de Microsoft a déclaré que cette bataille financière alimentée par Reddit sur GameStop et d'autres actions rappelait les paris dans un casino et non les investissements.« Les gens aiment jouer. Malheureusement, c'est un jeu à somme nulle », a déclaré le philanthrope milliardaire au journaliste américain Andrew Ross Sorkin dans une interview diffusée jeudi lors du programme télévisé "Squawk Box". Selon Bill Gates, il s'agit en effet d'une bulle avec une durée de vie très courte, ajoutant que ce sont ceux qui entreront en jeu vers la fin de cette durée qui seront les plus gros perdants. « L'idée que vous conduisez une méthode d'évaluation, bien au-delà de ce qui est rationnel, il est difficile de voir cela comme une bonne utilisation du temps sur le plan social », a ajouté Gates.« Et, vous savez, les gens qui s'y mettent tôt ont une aubaine. Les gens qui arrivent en retard se sentent comme des pigeons ». Ses commentaires ont été diffusés quelques heures avant l'audition de la commission des services financiers de la Chambre des Représentants sur la courte période de compression de GameStop du mois dernier.GameStop était l'un des titres les plus misés de Wall Street, et certains commerçants de détail ont reconnu sa vulnérabilité technique à une courte compression. Les vendeurs à découvert ont été envoyés à la dérive, les utilisateurs de Reddit et les investisseurs en ligne se précipitant sur GameStop en achetant soit des actions, soit des options d'achat. Les médias sociaux, en particulier les forums comme WallStreetBets de Reddit, se sont révélés être une force puissante pendant la frénésie autour de GameStop. Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a témoigné lors d'une audience jeudi devant la commission des services financiers de la Chambre.La commission des services financiers de la Chambre des représentants a également convoqué certains des principaux acteurs de la saga pour témoigner, notamment le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, le PDG de Citadel LLC, Kenneth C. Griffin, le PDG de Melvin Capital, Gabe Plotkin, et Keith Gill, un éminent utilisateur de WallStreetBets. L'audience, intitulée "Game Stopped ? Qui gagne et perd quand les vendeurs à découvert, les médias sociaux et les investisseurs de détail se heurtent", a duré plus de cinq heures et a abordé un large éventail de questions.La présidente du comité, Maxine Waters, D-Californie, a déclaré que ce serait la première d'une série d'auditions visant à examiner la volatilité du marché liée à l'épisode GameStop. De son côté, mercredi, Bill Gates s'est dit préoccupé par le rôle joué par les médias sociaux dans la saga GameStop et ses implications potentielles pour le marché boursier américain. « Les forums de Reddit où les gens ont une raison de pousser quelque chose et de sortir à ces prix élevés, vous savez, la SEC doit examiner cela parce que nous ne pensons pas que le marché boursier joue simplement un rôle de casino », a déclaré Gates.« Nous avons des restrictions sur les activités de jeu », a-t-il ajouté. D'autres personnes reconnaissent la nature hautement spéculative de la frénésie autour de GameStop, mais soutiennent que le commerce risqué est depuis longtemps une caractéristique du marché. « Chaque investisseur est un spéculateur, qu'il détienne une action pendant une milliseconde ou qu'il la détienne pendant 10 ans, et le marché doit s'adapter à cela », a déclaré Kevin O'Leary, cofondateur des ETF O'Shares et investisseur de "Shark Tank". « En investissant, vous gagnez et vous perdez. Vous gagnez de l'argent, vous perdez de l'argent », a ajouté O'Leary.Certains ont aussi déclaré que l'engouement pour les actions de GameStop avait des caractéristiques populistes, les petits investisseurs essayant de se confronter aux fonds spéculatifs et aux grandes entreprises de Wall Street. Gates a déclaré que si c'était vraiment l'objectif des investisseurs individuels, cela ne se terminerait pas bien pour eux. « Si l'investisseur grand public est opposé aux fonds spéculatifs, avec le temps, ces derniers en sortiront gagnants », a déclaré Gates. « Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'histoires de gens qui ont été pris dans la frénésie, ce qui n'a vraiment servi aucun but sociétal ».Alors, les investisseurs voulaient-ils simplement battre Wall Street à son propre jeu ? C'est ce que pense en tout cas Maxine Waters. « De nombreux Américains ont le sentiment que le système est contre eux, et quoi qu'il arrive, Wall Street gagne toujours. Dans ce cas, de nombreux investisseurs particuliers semblaient motivés par le désir de battre Wall Street à son propre jeu. Et, étant donné les pertes que de nombreux investisseurs de détail ont subies en raison de la volatilité du système, beaucoup d'entre eux ont renforcé leur conviction que le système est contre eux », a-t-elle déclaré.« D'autres ont noté qu'il y a des gagnants et des perdants sur chaque transaction de nos marchés financiers. Notre rôle, en tant que commission des services financiers, est de garantir l'équité de nos marchés et de notre système financier, de solides protections pour les investisseurs et la responsabilité de Wall Street », a-t-elle ajouté.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Bill Gates a raison ? Ce jeu avait-il vraiment un sens ?