Morten Just, le développeur de Flotato, un outil permettant de transformer tout site/service Web en application desktop sur Mac, a mis en examen Chrome et Safari sur macOS Big Sur, la dernière mise à jour majeure de macOS, et a constaté que le navigateur d'Apple utilisait moins de mémoire que son concurrent construit par Google. Ces tests lui ont permis de constater que Google Chrome utilise 10 fois plus de RAM, voire 24 fois plus dans certains cas, que Safari sur macOS Big Sur. Des développeurs de l'équipe V8 de Google contestent toutefois ces résultats.Google et Apple mettent à jour régulièrement leur navigateur Web, Safari est mis à jour en même temps que la version de macOS et Chrome reçoit plusieurs mises à jour pan an. Chrome 88, publié fin janvier, est la dernière version du navigateur de Google et Safari 14, sorti en même temps que macOS Big Sur est la dernière version du navigateur phare d'Apple. Selon Just, Chrome fait tourner une machine plus rapidement que Safari. « Je suis arrivé à un point où je pouvais à peine entendre le podcast que j'essayais d'écouter. C'est dire à quel point le ventilateur était bruyant », a-t-il déclaré.« Puis j'ai fermé toutes les fenêtres chromées ouvertes, et quelques minutes après, le ventilateur s'est arrêté. Alors j'ai décidé de voir si c'était juste moi », a ajouté Just. Celui-ci a en effet eu l'idée de confronter les deux navigateurs pour déterminer lequel d'entre eux affichait de bonnes performances ou avait le plus d'impact sur la mémoire. Just souligne qu'il a mis les deux navigateurs à l'épreuve dans deux scénarios sur la dernière version de macOS. Le premier test a été effectué sur une machine virtuelle, et le second sur un MacBook Pro 16 pouces de 2019 avec 32 Go de RAM.Dans la première série de tests, Just a simulé un schéma de navigation typique consistant à ouvrir Twitter, à faire défiler, puis à ouvrir un nouvel onglet avec Gmail et à écrire un courriel. Lors de ce test, Just a constaté que Chrome atteignait 1 Go de RAM, alors que Safari n'en utilisait que 80. « Aïe. Je viens de voir que Chrome a atteint une utilisation de 1 Go de RAM en utilisant seulement deux onglets, alors que Safari, dans le même scénario, n'a utilisé que 80 Mo », a déclaré le développeur de Flotato. Le test à deux onglets n'était cependant qu'un début.Pour pousser le bouchon plus loin, il a réalisé un test de stress avec 54 onglets ouverts tout en mesurant l'impact sur la RAM et le CPU. Avec 54 onglets ouverts, il a remarqué que Chrome utilisait 24 fois plus de RAM par onglet que Safari. Just a notifié que les deux navigateurs étaient exempts de toute extension, et ce test spécifique a été effectué sur son MacBook Pro réel, et non sur une machine virtuelle. D'après ses conclusions, Chrome utilisait 290 Mo de RAM par onglet ouvert, alors que Safari n'en utilisait que 12 Mo par onglet ouvert.Bien que les résultats soient sombres, Just a déclaré que Google Chrome « fait tout son possible pour gérer l'utilisation de sa mémoire à travers les onglets », dans un effort pour garder l'onglet actuel « rapide et réactif ». Dans ses tests, Just a constaté que sa propre application, Flotato, une alternative légère à Chrome qui crée des applications basées sur des pages Web, utilise beaucoup moins de RAM que Safari et Chrome. Selon certains commentaires, Chrome est connu pour être un "monopoliseur de mémoire" sur les ordinateurs Mac et Windows, un problème que Google a récemment tenté de résoudre.Avec macOS Big Sur, Safari a reçu des mises à jour importantes qui l'ont fait dépasser Chrome. Apple a affirmé que, sur macOS Big Sur, Safari est « 50 % plus rapide en moyenne que Chrome pour le chargement des sites Web fréquemment visités, et que Safari offre jusqu'à une heure et demie de vidéo en continu de plus, et jusqu'à une heure de navigation normale de plus sur le Web en une seule fois, par rapport à Chrome et Firefox ». Pour réaliser les tests, Just a utilisé psrecord, un utilitaire qui utilise la bibliothèque "psutil" pour enregistrer l'activité du processeur et de la mémoire d'un processus.Le progiciel est encore en cours de développement et est donc expérimental. Le code est publié sous une licence BSD simplifiée. Cependant, des développeurs de l'équipe V8, le moteur JavaScript sur lequel se basent les navigateurs Web Chromium et Chrome, rejettent les conclusions de Just. « Cet article est malheureusement absurde, car il fait une erreur de mesure fondamentale : il n'inclut pas les processus de rendu pour Safari, et ne mesure que le processus du navigateur (qui devrait avoir environ O(1) de mémoire dans le nombre d'onglets) », a déclaré l'un d'entre eux dans un commentaire sur Hacker News.« À la décharge de l'auteur, ils essaient d'inclure les processus enfants, je ne sais pas pourquoi, mais `psrecord` semble ne pas (dans les tests locaux) inclure les processus enfants pour Safari même lorsque le drapeau "--include-children" est passé. Je suppose que c'est le cas pour Chrome, pour une raison quelconque. Je suis quelque peu déçu que l'auteur, ou la moitié des commentaires sur l’article n'aient pas remis en question ces résultats variablement différents cependant », a-t-il ajouté.Source : Morten Just Que pensez-vous des tests effectués par Morten Just ?Confirmez-vous que Safari est moins vorace en mémoire que Chrome ?