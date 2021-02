un clavier détachable avec une interface USB-C et une énorme batterie de 22 Wh 6000 mAh qui peut fournir une batterie de secours supplémentaire au téléphone ;





des couvertures de marque avec les logos des projets présentés dans l'édition communautaire des téléphones ainsi que de nouveaux projets comme Maemo Leste, LuneOS, openSUSE, DanctNIX et Fedora. Pine64 prévoit en effet de soutenir activement tous les grands projets de Linux mobile en introduisant une couverture arrière de marque avec les logos des projets à 15 $, dont 10 $ seront consacrés à la donation.





Pine64, le fabricant de la série de smartphones PinePhone Linux, a annoncé début février qu'il abandonnait la série PinePhone Community Edition. Il a aussi annoncé qu'il se concentrerait désormais sur le développement du PinePhone en tant que plateforme avec de nombreuses mises à jour passionnantes à attendre au cours des 12 prochains mois, et qu'il déciderait également d'un système d'exploitation par défaut. C'est désormais chose faite ; Pine64 a annoncé lundi que le PinePhone sera livré avec Manjaro ARM couplé à l'interface utilisateur Plasma Mobile de KDE comme interface utilisateur par défaut.Le PinePhone est un smartphone open source pris en charge par tous les grands projets de téléphonie Linux. C'est un téléphone Linux abordable créé par la société Pine64, fabricant de l’ordinateur portable Pinebook Pro et de l’ordinateur monocarte Pine A64 Single Board Computer. Selon Pine64, le PinePhone est alimenté par le même SOC Quad-Core ARM Cortex A53 A53 64-Bit utilisé dans son ordinateur monocarte. Le téléphone fonctionne sous Linux Mainline ainsi que tout autre système que vous pourrez lui faire exécuter. L'entreprise distribuait le téléphone à travers un programme spécifique.Pine64 a mis fin à son programme PinePhone Community Edition (CE) mardi avec le lancement de la dernière version de CE qui utilise le système d'exploitation Mobian basé sur Debian. Au total, PINE64 a publié cinq PinePhone CE avec cinq différents systèmes d'exploitation et interfaces utilisateur basés sur Linux, dont Ubuntu Touch, postmarketOS, Manjaro, KDE Plasma Mobile et Mobian OS. Pine64 a annoncé qu'à travers ce programme, il a été en mesure de livrer des dizaines de milliers de PinePhone à des dizaines de milliers de passionnés de logiciels libres du monde entier.À la suite de l'annonce, beaucoup d'adeptes se sont posé de nombreuses questions sur l'avenir du smartphone, notamment sur le système d'exploitation et l'interface utilisateur par défaut qui seront installés sur le PinePhone. Eh bien ! Pour l'avenir, les créateurs du PinePhone ont décidé que leur prochain téléphone sera livré avec Plasma Mobile sur la base Manjaro ARM préinstallée comme système défaut. « Nous avons une relation de longue date avec Manjaro et la communauté KDE, et les deux projets nous ont soutenus et ont soutenu nos efforts depuis l'aube de PINE64 », a déclaré Lukasz Erecinski, responsable de la communauté Pine64.Cela signifie simplement que Manjaro Linux ARM sera le système d'exploitation par défaut avec le Plasma Mobile de KDE poli et mûri comme interface utilisateur dans les prochaines éditions du PinePhone. « Je ne sais pas si j'ai écrit publiquement à ce sujet dans le passé, mais la promesse que Plasma Mobile a tenue à ses débuts a été le facteur décisif pour nous de procéder à la création d'un smartphone Linux en premier lieu. Nous avons été enthousiasmés de voir l'environnement de l'interface utilisateur mûrir et prospérer sur notre plateforme au cours des 12 derniers mois », a-t-il ajouté.Erecinski justifie ce choix également par le fait que Manjaro est le partenaire principal de Pine64, offrant un support pour tous les appareils Linux phares de Pine64, y compris le ROCKPro64 et le Pinebook Pro. Il continue en disant que leur travail sur le PinePhone a été indispensable, et leurs images actuelles du système d'exploitation sont parmi les meilleures et les plus complètes pour la plateforme. « Travailler sur les deux projets sur le PinePhone a été un plaisir et je suis convaincu qu'ensemble nous atteindrons de nouveaux sommets dans les mois à venir », a-t-il conclu.Cependant, vous pourrez toujours remplacer le système d'exploitation par défaut du PinePhone par d'autres systèmes d'exploitation (distributions) disponibles, tels que openSUSE, Mobian OS, Fedora et LuneOS. Mardi, Pine64 a également fait part de son intention de lancer deux nouveaux accessoires pour le PinePhone :Par ailleurs, notons que l'équipe Manjaro ARM a déjà mis à jour ses versions de Plasma Mobile pour le PinePhone en KDE Plasma 5.21. KDE Plasma 5.21 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations pour enrichir votre expérience de bureau Plasma. En plus de la mise à jour de l'interface utilisateur de Plasma Mobile avec la dernière version KDE Plasma 5.21, les développeurs de Manjaro ont également ajouté le client NeoChat Matrix récemment introduit, le navigateur Web Angelfish pour Plasma Mobile avec adblock intégré, et la suite logicielle KDE Frameworks 5.78.Cette version comprend également Megapixels 0.14, une application pour appareil photo GTK3 qui vous permet de prendre des photos avec votre téléphone PinePhone Linux, ainsi que des paquets de développement mis à jour. Sous le capot, la nouvelle version de Manjaro ARM est alimentée par la dernière sortie du noyau Linux, la version 5.10 LTS. La version 5.10.16 est sortie cette semaine, et est optimisée pour le PinePhone.Source : Pine64 Que pensez-vous du choix des développeurs du PinePhone ?Quel système d'exploitation voudriez-vous utiliser avec le PinePhone ? Pourquoi ?