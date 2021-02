Envoyé par Jiji66 Envoyé par Techniquement il n'y a aucune difficulté pour réaliser un vote électronique sûr et totalement anonyme. Il n'y a même pas besoin d'une machine de vote spéciale, le "Smartphone" de tout un chacun suffit amplement.



Comment faire :

1°) Créer une "blockchain" distribuée chez tous les votants qui le désirent (Action citoyenne pour garantir l'intégrité de la blockchain), temporaire et dédiée au vote en question, qui peut éventuellement contenir dans son code son auto-destruction pour après les élections.

2°) Choisir un protocole "blockchain" type Bitcoin .... Qui a fait la preuve de son inviolabilité malgrés les millards d'Euros qu'elle contient ...

3°) Chaque votant active son "Wallet", ce qui permet de créer des clefs publiques et privées. L'anonymat est garantis à ce niveau puisque la créations des clefs est faite localement.

4°) Chaque votant se voit distribuer nominativement (grace aux clefs publiques) un jeton de vote unique.

5°) Le jour du vote, la "blockchain" s'active toute seule (c'est dans son code) et permet aux votants de déposer leur jeton unique dans les différentes adresses qui correspondent aux différents candidats.

6°) A la fin du vote la "Blockchain" clos le vote et permet la lecture des résultats pour tous.



La seule justification du fait de vouloir utiliser des machines à voter "spéciales" ne peut être justifiée que par une volonté frauduleuse.

0 0

Oui la blockchain est théoriquement infalsifiable, et nous permettrait chacun de recompter soi-même la partie désanonymisée, avec un mécanisme qui nous affiche direct le résultat à 20h horodatage universel.Mais le sujet a déjà été étudié :- Bitcoin a des noeuds tout autour de la planète, pas dans le cas d'un seul vote pour un Etat, et aucun gouvernement ne va accepter que des non certifiés déploye un noeud.- Si tu veux savoir les résultats en avance, tu récupère la blockchain et tu simule l'environnement extérieur comme s'il était 20h.- Il faut pouvoir la gouverner de manière décentralisée pour la sécuriser, et aucun gouvernement n'acceptera de ne pas en être super administrateur, si jamais il doit la mettre à jour au dernier moment (blacklist de noeuds, correction de failles, jugement, ...)- Si un système d'information qui contient les clés privées envoyés à chaque citoyen, ou par reverse engineering quelqu'un déduit avec l'aide d'un super calculateur comment elles sont générés, alors tu peux te faire passer pour tous ceux qui n'ont pas voté (par exemple en faisant du ciblage des profils parmi la population qui ne va jamais voter), ou simplement qu'un réseau de gens détournent les courriers avec les clés privés, ou que des personnes subtilisent les clés de plein d'ehpad, etc.- Les informations transitent par internet, des réseaux de hackers peuvent se coordonner pour empêchaient une partie de la population de voter par exemple que leur transaction (vote) ne soit pas accepté dans les nouveaux blocs. Certaines cryptomonnaies le font déjà sur les adresses IP de service d'Etat.Si cela fonctionne avec une blockchain, alors un gouvernement aura prouvé à toutes les populations qu'ils peuvent voter pour tous le reste (assemblée nationale par exemple), mais pour n'importe quel républicain, c'est un terrain trop dangereux pour sa propre carrière.Une blockchain quand elle est foutu, c'est mort. Une machine de vote, il faut pouvoir y accéder localement sur tous le territoire, et il y a des mécanismes de tests avant, pendant, et après pour valider les votes, par exemple que le firmware n'a pas été flashé. De plus, les déconnectés d'internet peuvent l'utiliser, et beaucoup font plus confiance à une machine qu'à des compteurs. Et là des assesseurs peuvent vérifier qui est derrière le vote et pas quelqu'un qui se connecte avec plein d'accès de citoyens pour voter à leur place. Et le vote quand il est trop facilité a tendance à créer des stratégies chez les anti-vote, imagine que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les candidats, donc votant blanc, s'entendent sur un forum pour voter au final contre le plus défavorable, juste pour punir le système ?De plus, qui nous dit que la machine de vote ne contient pas une blockchain ? ou même qui rassemble les votes en de nouveaux blocs pour se rassembler dans la blockchain officielle du SI du gouvernement ?