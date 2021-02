Jacquard by Google : qu'est-ce que c'est et quelles sont ses caractéristiques ?

















Jacquard by Google et son utilisation dans les produits destinés au grand public













Avec l'avènement de l'IdO (Internet des objets), les entreprises essaient de plus en plus de connecter n'importe quel objet à Internet, sans toutefois le détourner de son but initial. Google, également un acteur du domaine, notamment avec ses enceintes connectées Home et d'autres, a développé une technologie pour faciliter la transformation d'un objet ordinaire en quelque chose enrichi d'une expérience numérique. La technologie est baptisée Jacquard et Google la met à la disposition de tous pour leur permettre de connecter tout ce qu'ils peuvent à Internet.Jacquard est une technologie développée par Google qui prend des objets ordinaires et familiers et les enrichit de nouvelles capacités et expériences numériques, tout en restant fidèle à leur objectif initial, comme être votre veste, votre sac à dos ou une paire de chaussures préférée que vous aimez porter. Google a déclaré qu'avec Jacquard, il entend rendre la vie des gens plus facile. « En restant connecté à votre monde numérique, vos objets peuvent faire bien plus. Sautez une chanson en glissant votre manche. Prenez une photo en tapant sur une bandoulière », a déclaré la société.« Faites-vous rappeler le téléphone que vous avez laissé derrière vous par un clignement de l'œil ou un bourdonnement haptique sur votre manchette », ajoute-t-elle. Google a déclaré qu'en utilisant des fils Jacquard, la microélectronique et des logiciels intelligents, il est capable de créer des textiles et des matériaux qui peuvent comprendre vos gestes et communiquer en retour grâce à la lumière et au feedback haptique. Intégrée de manière transparente, la technologie donne aux produits que vous connaissez et comprenez déjà une nouvelle couche de connectivité et d'interactivité.À mesure que de plus en plus de produits adoptent la plateforme Jacquard, vous aurez de nouvelles façons d'interagir avec les choses que vous aimez. Précisément, Jacquard est un projet élaboré par le laboratoire ATAP (Advanced Technology and Projects) de Google. Il consiste en une collection de fils conducteurs pour le tissage de textiles sensibles au toucher, comme les vêtements, les nappes, les tapis ou tout autre objet en tissu. Les fils conducteurs sont disponibles depuis un certain temps déjà dans certains magasins d'électronique en partenariat avec Google.Ils peuvent être utilisés pour tisser des connexions souples entre les composants électroniques d'un morceau de tissu, ou pour ajouter des zones sensibles au toucher (comme pour rendre compatibles les bouts de doigts d'un gant avec un écran tactile). En effet, les fils conducteurs classiques ont tendance à être faits de fibres d'acier tressées, ce qui les rend plus rigides que les fils normaux et leur donne un aspect assez rugueux et utilitaire. Cela les rend également inadaptés aux machines à coudre et aux métiers à tisser. Ils sont donc utiles pour les produits artisanaux et sur mesure.Mais ils ne peuvent pas être utilisés dans la fabrication de masse. Les fils du projet Jacquard, en revanche, sont une combinaison d'alliages métalliques et de fibres naturelles ou synthétiques que l'on trouve dans les fils que nous connaissons tous, comme le coton ou le polyester. Ils sont conçus pour avoir le même aspect, la même souplesse, le même toucher et la même couleur que les fils traditionnels, de sorte qu'ils s'intègrent dans n'importe quel dessin de tissu existant. Et surtout, Google estime qu'ils fonctionnent parfaitement avec les machines à coudre et les métiers à tisser industriels.En plus du fil lui-même, l'équipe du projet a mis au point une variété de petits composants électroniques fins ainsi que des connecteurs pour les fixer aux fils. Ceux-ci peuvent être utilisés pour capturer et interpréter les entrées tactiles et fournir un retour d'information haptique, visuel, auditif ou autre à l'utilisateur.Le projet Jacquard vous permet de personnaliser vos affaires en sélectionnant les capacités que vous souhaitez utiliser. Plus vous ajoutez de services Jacquard, plus vos affaires deviennent uniques. Les objets compatibles avec la technologie sont livrés avec une petite puce. Elle est discrète et relie vos objets physiques aux services et informations numériques. Il est connecté par Bluetooth et communique avec l'application mobile Jacquard. Quelques démonstrations sur la façon dont la technologie Jacquard fonctionne ont été faites à la conférence Google I/O de mai 2015.Lors de l'événement, les développeurs ont montré comment la technologie peut ajouter une sensibilité gestuelle simple à des choses comme les vêtements ou les meubles. Grâce à une grille de fil Jacquard tissée dans un patch sur la manche d'une veste, par exemple, des robinets ou des écouvillons discrets pourraient être utilisés pour passer des appels téléphoniques rapides ou avancer des diapositives dans une présentation. Ajouté au bras d'un canapé, le tissu tactile pourrait permettre aux utilisateurs de changer de chaîne sur un téléviseur intelligent ou de faire avancer des chansons dans une liste de lecture musicale.« Nous considérons le Jacquard comme une matière première qui fera de l'informatique un élément du langage parlé par les créateurs de vêtements, les créateurs de textiles et les stylistes », a déclaré Ivan Poupyrev, chef de projet, aux participants de l'événement lors d'une présentation. « Nous voulons que le numérique soit la même chose que la qualité des fils, la couleur que vous utilisez, la façon dont elle est numérique ». À l'époque, Poupyrev a annoncé que Levi's s'était engagé à être le premier partenaire de production pour les tissus textiles utilisant Jacquard.En 2017, la première veste camionneur Levi's utilisant la technologie Jacquard de Google est sortie. En septembre 2019, Levi's a annoncé de nouvelles vestes dotées de la technologie Jacquard, qui transforme une partie du tissu de la manche en une télécommande tactile pour les téléphones. Les deux versions sont moins chères et ressemblent beaucoup plus aux versions originales des vestes Levi's sur lesquelles elles sont basées que la première veste camionneur basée sur Jacquard lancée en 2017. Au lancement, la veste standard était vendue à 198 dollars, et la veste Sherpa, qui ajoute une isolation pour les temps plus froids, à 248 dollars.Elles devraient également être plus largement disponibles que la veste camionneur dans de nombreux canaux de vente au détail de Levi's et sur son site Web. Les vestes sont beaucoup plus "normales" que la veste camionneur, grâce à deux choses : un nouveau module Bluetooth Jacquard, plus petit et plus facile à insérer dans le revers de la veste, et une nouvelle méthode de fabrication des vestes en premier lieu. Pour l'essentiel, Levi's avait renoncé à tisser les fils Jacquard sensibles au toucher dans la manche elle-même.Par ailleurs, l'on peut imaginer quelques autres applications de niche pour la technologie Jacquard de Google. Par exemple, des sièges à capteur de pression dans les voitures de luxe qui s'adaptent à votre corps, où le Jacquard pourrait offrir de nouveaux cas d'utilisation intéressants. Mais on ne sait pas vraiment quels avantages il procurera aux consommateurs ordinaires. Toutefois, beaucoup ont déclaré que, comme les montres intelligentes, ils ne voient pas un seul problème résolu par la technologie Jacquard qui ne soit pas déjà résolu avec des techniques traditionnelles.Source : Jacquard by Google Que pensez-vous de la technologie Jacquard de Google ?Selon vous, quels problèmes Jacquard peut aider à résoudre ?