Sarah est une utilisatrice gratuite avec des ordinateurs comme type d'appareil actif. Elle peut utiliser LastPass sur son ordinateur portable, son ordinateur de bureau et l'ordinateur portable de son père (en somme, l'ordinateur de n'importe qui!), Mais elle ne peut pas utiliser LastPass sur son téléphone, sa tablette ou sa montre intelligente à moins qu'elle ne passe à LastPass Premium, qui dispose d'un accès illimité au type d'appareil.

Steve est un utilisateur gratuit avec des appareils mobiles comme type d'appareil actif. Il peut utiliser LastPass sur son iPhone, son téléphone professionnel Android, sa tablette et sa montre intelligente, mais il ne peut pas utiliser LastPass sur son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable à moins de passer à LastPass Premium, qui dispose d'un accès illimité au type d'appareil.

LastPass ajoute de nouvelles restrictions à son abonnement gratuit à partir du 16 mars, qui permettront aux utilisateurs de consulter et de gérer les mots de passe uniquement sur une seule catégorie d'appareils : mobile ou ordinateur. Les utilisateurs sur mobiles seront limités aux téléphones iOS et Android, aux iPad, aux tablettes Android et aux smartwatches. Les utilisateurs sur la version desktop pourront utiliser le gestionnaire de mots de passe à partir d'ordinateurs de bureau et portables Windows, macOS et Linux, de l'extension de navigateur LastPass et de tablettes Windows.Les utilisateurs bénéficiant de l'offre gratuite de LastPass seront invités à choisir entre les deux options la première fois qu'ils se connecteront après le 16 mars, et l'entreprise explique qu'ils pourront basculer entre les catégories jusqu'à trois fois après avoir choisi. Bien que les clients soient limités à une seule catégorie d'appareils dans le cadre de l'offre gratuite, ils pourront toujours afficher et gérer les mots de passe à partir d'un nombre illimité d'appareils dans la catégorie mobile ou ordinateur. LastPass indique qu'aucun compte utilisateur ne sera bloqué en raison des modifications.« Vous passez plus de temps en ligne que jamais pour travailler, étudier, discuter avec les membres de votre famille ou vos amis. Chaque semaine, des millions d'utilisateurs LastPass ajoutent des millions de nouveaux mots de passe, notes, fichiers, cartes de paiement et plus encore à leur coffre-fort chiffré. Nous adorons faire partie des routines de sécurité de plus de 20 millions d'utilisateurs à travers le monde. Alors que notre communauté d'utilisateurs ne cesse de croître, nous devons adapter nos offres pour suivre le monde numérique en constante évolution. Avec cela, nous allons apporter quelques changements à notre offre LastPass Free.« Voici ce qui change« Nous modifions la manière dont les utilisateurs Free accèdent à LastPass sur tous les types d'appareils. LastPass offre un accès sur deux types d'appareils : les ordinateurs (y compris tous les navigateurs fonctionnant sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables) ou les appareils mobiles (y compris les téléphones mobiles, les montres intelligentes et les tablettes). À partir du 16 mars 2021, LastPass Free n'inclura l'accès que sur un nombre illimité d'appareils d'un seul type.« Pour clarifier davantage ce que nous entendons par type d'appareil actif, nous avons inclus deux exemples ci-dessous:« En tant qu'utilisateur gratuit, votre première connexion le 16 mars ou après définira votre type d'appareil actif. Vous aurez trois possibilités de changer de type d'appareil actif pour découvrir ce qui vous convient. Veuillez noter que tous vos appareils se synchronisent automatiquement, de sorte que vous ne perdrez jamais l'accès à tout ce qui est stocké dans votre coffre-fort. De plus, votre compte ne sera jamais bloqué, que vous utilisiez un ordinateur ou des appareils mobiles pour accéder à LastPass ».En plus de restreindre ses types d'appareils, LastPass change également les types de support client que les utilisateurs de niveau gratuit pourront accéder. À partir du 17 mai, les utilisateurs gratuits perdront l'accès à l'assistance par e-mail, a annoncé la société.« En plus de ce changement, à compter du 17 mai 2021, l'assistance par e-mail ne sera disponible que pour les clients Premium et Familles. Les utilisateurs de LastPass Free auront toujours accès à notre centre de support qui dispose d'une solide bibliothèque de ressources d'auto-assistance disponibles 24h / 24 et 7j / 7, ainsi qu'un accès à notre communauté LastPass, qui est activement surveillée par les spécialistes LastPass. Les utilisateurs gratuits continueront de recevoir une assistance par e-mail pour les problèmes techniques jusqu'au 16 mai afin de les aider lors de la transition de la sélection d'un type d'appareil actif ».LastPass espère clairement que les nouvelles restrictions seront suffisantes pour encourager les gens à passer à ses niveaux Premium ou Familles. LastPass Premium commence à 3 $ par mois, tandis qu'un abonnement Familles coûte 4 $ et comprend des licences pour un maximum de six personnes. Dans un billet de blog d'accompagnement, la société affirme qu'elle compte désormais plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde, bien que l'on ne sache pas combien d'entre eux utilisent l'offre gratuite du service.« LastPass Premium est votre guichet unique et sécurisé pour votre vie numérique. Il comprend la surveillance du Dark Web, un accès d'urgence, un accès illimité au type d'appareil, un tableau de bord de score de sécurité, une assistance personnelle dédiée, une authentification multifacteur avancée et plus encore. À seulement 3 $ par mois (facturé annuellement), LastPass Premium vous permet non seulement de stocker vos mots de passe, mais également de protéger votre vie numérique, ce qui est plus important que jamais dans cette nouvelle ère de travail de n'importe où. En tant qu'utilisateur gratuit actuel, vous pouvez passer à Premium maintenant pour une réduction exclusive et limitée dans le temps et passer à l’offre Premium pour 2,25 $ par mois (facturé annuellement).« Nous comprenons à quel point vous comptez sur LastPass dans votre vie quotidienne, nous voulions donc vous le faire savoir bien à l'avance et vous donner les ressources pour faciliter cet ajustement. Voici ce que vous devez savoir:Vous n'avez pas besoin de prendre d'action directe pour le moment, mais si vous souhaitez continuer à utiliser LastPass sur vos ordinateurs de bureau et appareils mobiles, passez à la version Premium maintenant au prix réduit de 2,25 USD par mois (facturé annuellement).À partir du 16 mars, si vous ne passez pas à Premium, le premier appareil sur lequel vous vous connectez deviendra votre type d'appareil actif.« Que vous continuiez à utiliser LastPass Free sur un type d'appareil ou sur tous vos types d'appareils avec LastPass Premium, nous nous engageons à vous offrir la meilleure expérience de gestion des mots de passe. Nous vous remercions sincèrement de continuer à faire partie de notre communauté LastPass ».Comparé à de nombreux autres gestionnaires de mots de passe, qui vous demandent de vous abonner pour accéder même à leurs fonctionnalités de base, l'offre gratuite de LastPass a toujours été assez généreuse. Mais ces changements à venir pourraient rendre l'utilisation gratuite du service beaucoup plus difficile à l'avenir.Source : LastPass Que pensez-vous des gestionnaires de mots de passe ?En utilisez-vous un ou plusieurs ? Le(s)quel(s) ?Êtes-vous un utilisateur payant ou sur la version gratuite ?Si vous êtes sur la version gratuite, qu'est-ce qui pourrait vous motiver à passer à la version payante ?Que pensez-vous de LastPass ?Que pensez-vous de sa décision de verrouiller les utilisateurs de la version gratuite sur une seule catégorie d'appareils ?