Amazon accélère son plan pour atteindre le carbone zéro The Climate Pledge





Davantage de sociétés IT préparent une transition vers les énergies vertes

Les GAFAM, c'est rachat de nouvelles entreprises concurrentes, création de nouvelles filiales à travers le monde, mise en place sans cesse de nouveaux centres de données, etc. Cependant, tout ceci a un coût : un besoin énergétique qui croît rapidement et la plupart d'entre eux s'appuient encore en grande partie sur des énergies fossiles. Dans le but de renverser la vapeur, Amazon a annoncé lundi qu'il a trouvé un accord avec une société aux Pays-Bas pour acheter la moitié de l'énergie qui sera produite par un énorme nouveau parc éolien qu'elle est sur le point d'installer dans le pays.Le taux de carbone dans la nature a grandement augmenté lors de ces dernières décennies et le numérique y a contribué pour une grande part, notamment en raison de ces grandes entreprises qui développent des centres de données de plus en plus voraces en énergie. Les grandes entreprises l'ont compris et cherchent désormais des moyens pour inverser la tendance. De son côté, Amazon a mis en place en 2019, en collaboration avec Global Optimism, The Climate Pledge, un engagement à atteindre l'Accord de Paris 10 ans plus tôt et à être "net zéro carbone" d'ici 2040.Dans un billet de blogue lundi, Amazon a annoncé que, pour aller plus vite, il a signé des partenariats avec de nombreuses entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et en a racheté plusieurs autres. Selon le billet, en raison de cela, l'entreprise serait devenue en décembre 2020 le plus grand acheteur d'entreprise au monde d'énergie renouvelable. « Nous continuons d'agir rapidement pour alimenter nos opérations avec une énergie 100 % renouvelable. Lorsque nous avons lancé Climate Pledge, Amazon s'est fixé comme objectif d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030 », a déclaré Amazon.« Nous pensons maintenant que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d'ici 2025 », a-t-il ajouté. Toujours sur la même lancée, Amazon a annoncé lundi un nouveau partenariat qui devrait lui permettre d'avoir accès à une grande quantité d'énergie verte en 2024 pour alimenter ses centres de données en Europe. L'entreprise a signé un accord avec Shell et Eneco, deux acteurs mondiaux de l'éolienne, pour racheter la moitié de la totalité de l'énergie, soit 380 MW, que produira un nouveau parc éolien géant qu'ils ont reçu l'autorisation de construire aux Pays-Bas.« Le parc éolien offshore est exploité par le Crosswind Consortium, une joint-venture entre les sociétés d'énergie Shell et Eneco. Il devrait être opérationnel d'ici 2024 et aura une capacité globale de 759 mégawatts (MW) qui alimentera le réseau électrique alimentant les Pays-Bas sans subventions gouvernementales. Amazon achète plus de 50 % de cette capacité, soit un total de 380 MW, pour alimenter nos opérations en Europe. Notre investissement permet en outre le développement de ce projet éolien innovant à grande échelle », a écrit la société dans son billet de blogue.Situé à 18,5 kilomètres au large des côtes néerlandaises et couvrant une superficie de 125 kilomètres carrés, le parc éolien comprendra 69 éoliennes développées par Siemens Gamesa, un des plus grands fabricants d'aérogénérateurs au monde, chacun ayant une capacité de 11 MW et un diamètre de rotor de 200 mètres. Le parc éolien offshore comprendra cinq prototypes technologiques susceptibles d'être mis en œuvre à grande échelle à l'avenir, dont un parc solaire flottant et des "turbines optimalement réglées".Amazon n'est pas le seul à vouloir alimenter ses installations avec essentiellement des énergies renouvelables. C'est un objectif partagé par la majorité des grandes entreprises IT actuellement, notamment Facebook, Microsoft, Google, pour ne citer que ceux-là. Comme ces derniers, Amazon cherche à utiliser ses milliards pour payer davantage de sources d'énergies renouvelables et réduire son empreinte carbone. Les centres de données de l'entreprise dans le monde entier utilisent de grandes quantités d'électricité pour effectuer des tâches informatiques pour Amazon et d'autres entreprises.Par le passé, Amazon a été accusé à plusieurs reprises, en particulier par Greenpeace, d'être relativement secret sur les sources d'énergie qu'il utilise pour alimenter les centres de données exploités par Amazon Web Services. AWS a nié ces allégations. Amazon a également été critiquée pour avoir augmenté la pollution avec ses avions et ses camionnettes, et pour avoir utilisé des quantités excessives de carton lors de l'emballage de ses produits. Amazon affirme cependant que ses emballages sont 100 % renouvelables et qu'elle n'utilise pas de clamshells en plastique ni de liens métalliques.Amazon a déclaré que le projet des Pays-Bas le rapprochera de son objectif d'être à zéro carbone d'ici 2040 et lui permettra de produire de l'énergie renouvelable à 100 % d'ici 2025, soit cinq ans plus tôt que prévu. Avec ce nouvel accord, l'entreprise a déclaré qu'elle a maintenant 187 projets solaires et éoliens dans le monde. Cela inclut 125 installations solaires sur les toits de ses énormes entrepôts, qu'elle appelle des centres de réalisation. La plus grande installation de toit solaire en Europe se trouve au Royaume-Uni et équivaut à 28 terrains de football.Selon les dires de l'entreprise, cette installation peut produire en effet assez d'énergie pour 700 foyers pendant un an. Selon les dires de l'entreprise, cette installation peut produire en effet assez d'énergie pour 700 foyers pendant un an. Enfin, Amazon a ajouté que ses projets d'énergie renouvelable génèrent désormais plus de 6,9 gigawatts et fournissent plus de 20 millions de mégawattheures d'énergie par an.