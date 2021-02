Alors que l'impact de covid-19 sur les organisations continue d’être persistant, les développeurs jouent un rôle clé en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de transformation numérique malgré les difficultés importantes auxquelles ils sont confrontés, d’après une enquête de la société de développement de logiciels Couchbase. En effet, 92 % des personnes interrogées ont estimé que les DevOps pourraient avoir un impact révolutionnaire sur leurs efforts de transformation numérique.Couchbase mène chaque année, et ce depuis 2017, une enquête auprès des décideurs informatiques pour connaître les défis qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs stratégies de transformation numérique. Dans le cadre de l’enquête de 2020, 450 décideurs informatiques de haut niveau aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont été interrogés sur ces défis cruciaux et comment leur équipe de développement informatique en est affectée.Plus de 9 personnes sur 10 sont d’accord que les développeurs sont les héros de l’effort de transformation numérique, même en temps de crise sanitaire, tandis que 63 % ont déclaré que la possibilité de modifier leurs objectifs en cas de besoin a été très utile ou indispensable pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Deux facteurs qui nécessitent naturellement qu’une équipe de développement solide pour réussir.Cependant, toutes les personnes interrogées n’étaient pas de cet avis. Seulement un peu plus de 1 personne sur 10 a identifié l'incapacité de l'équipe de développement à atteindre ses objectifs, en répondant à la question de savoir quels facteurs les avaient empêchés de poursuivre les nouveaux projets de transformation numérique souhaités par leur organisation. Certains de ces répondants ont cité, par exemple, le manque de compétences ou la complexité de la mise en œuvre des technologies.Si les développeurs sont un élément essentiel des stratégies de transformation numérique des entreprises pour leur capacité à aider leur organisation à s’adapter, cette flexibilité a eu un coût : 49 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs équipes de développement ont indiqué qu'on leur demandait d'en faire trop en trop peu de temps. Une condition de travail qui peut facilement se terminer par du stress, de la fatigue et de l'épuisement.« En cette année où les organisations ont dû lutter pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail décentralisées et à l'évolution rapide des marchés, les développeurs ont subi de fortes pressions pour aider leurs organisations à s'adapter », a déclaré Steve Yen, cofondateur de Couchbase. « Et les équipes de développement ont besoin d'un soutien adéquat, allant d'objectifs de projet clairs aux outils et technologies appropriés qui favorisent l'agilité et l'adaptabilité rapide en ces temps de changement ».En fin de compte, le fait de devoir en faire trop en trop peu de temps entraînera des retards, surtout si les objectifs de l'organisation sont ambitieux au départ. Dans une année où la réaction rapide à des événements imprévus est la norme, il n’est peut-être pas étonnant que 40 % des personnes interrogées déclarent que leurs équipes de développement sont en retard sur leurs projets en cours. Pourtant, il s'agit peut-être d'une question de gestion autant que de capacité. Après tout, 46 % des personnes interrogées par Couchbase n'ont pas pu donner de réponse précise.Étant donné que 86 % des répondants ont dit avoir rencontré des difficultés avec leurs équipes de développement, il y a donc des défis à relever tant pour les organisations que pour les développeurs.Parmi les défis à relever, citons la définition d'objectifs clairs et mesurables pour l'équipe de développement. 40 % des personnes interrogées on déclaré que leur organisation a du mal à fixer des objectifs clairs et mesurables pour les équipes de développement, et le même nombre de répondants a du mal à s'assurer que les équipes disposent toujours de la bonne technologie.Un autre défi est la garantie que l'équipe de développement comprend clairement les objectifs stratégiques de l'organisation. En 2020, la communication a clairement été un problème : près d'un tiers (31 %) des répondants ont du mal à s'assurer que les équipes de développement comprennent clairement les objectifs stratégiques et les buts de l'organisation. Enfin, l'identification et la résolution des défis auxquels sont confrontées les équipes de développement sont une nécessité. 31 % des répondants ont indiqué que leur entreprise continue de faire face à ce combat en 2020.Il est clair que la résolution de ces problèmes permettrait de répondre à de nombreuses plaintes des promoteurs eux-mêmes et aiderait les organisations à tirer le meilleur parti de leurs équipes de développeurs.« Même dans la crise actuelle, les organisations investissent dans les développeurs. En fait, notre enquête a révélé que les équipes de développement ont augmenté de 20 % en moyenne en 2020 », a dit Yen. « Pour tirer le meilleur parti de cet important investissement, il faut investir non seulement dans les personnes, mais aussi dans la technologie, la gestion et la communication qui aideront les individus à réussir. En fin de compte, si les entreprises peuvent aider leurs développeurs à devenir plus agiles et plus flexibles, il leur sera plus facile de s'assurer qu'ils sont orientés dans la bonne direction. Dans un monde de plus en plus difficile, les développeurs ont un rôle essentiel à jouer. Investir en eux de la bonne manière les aidera à jouer pour gagner ».Selon le rapport d’enquête, il sera crucial de faire en sorte que l’investissement dans l’équipe de développement soit rentable. Couchbase pense, par exemple, que les équipes de développement ne devraient pas avoir de difficultés à créer des services innovants avec une technologie héritée qui n'est pas adaptée à la tâche, ou être obligées de s'adapter immédiatement à une nouvelle technologie qui exige un ensemble de compétences complètement nouveau. Dans le même temps, les organisations devraient se rappeler que plus de précipitation égale moins de vitesse, selon l’entreprise.Prendre le temps de communiquer clairement avec les développeurs et de comprendre exactement ce qu'ils apportent à l'entreprise, et les obstacles qui se dressent sur leur chemin permettra de constituer une équipe plus efficace et plus performante, d’après Couchbase. Source : Couchbase