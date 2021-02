Blockchain : IBM envisagerait-il de quitter le marché à l'avenir ?





Les entreprises semblent réduire le budget consacré à la blockchain

La blockchain est-elle une technologie sans intérêt pour les entreprises ?

Un récent rapport de Coindesk, un site d'actualités spécialisé dans le bitcoin et les devises numériques, les investissements massifs de Big Blue dans la technologie de la blockchain n'ont pas été rentables pour l'entreprise. Au contraire, elle aurait subi des pertes successives sur plusieurs années et procédé dernièrement à une vague de licenciements des employés de sa division blockchain. Pendant ce temps, l'on cherche toujours à savoir si la blockchain, une technologie pourtant énormément vantée ces dernières années, possède réellement des cas d'utilisation rentable pour les entreprises.Il est probablement trop tôt pour répondre à cette question, mais plusieurs tendances vont dans ce sens. En effet, en 2017, IBM arrivait sur le marché des fournisseurs de services basés sur la blockchain dans le cloud avec IBM Blockchain Platform. Il s'agit d'une plateforme de blockchain en tant que service pour les entreprises, qui était alors disponible via un programme bêta sur IBM Bluemix. IBM Blockchain Platform permet à des individus de collaborer dans le développement, la gouvernance et l'exploitation d'un réseau de blockchain avec de la performance et dans un environnement sécurisé.IBM a même expliqué que la plateforme a été également bâtie pour les cas d'utilisation les plus exigeants qu'on trouve dans les industries réglementées. La plateforme d’IBM repose sur deux projets open source gérés par la fondation Linux : le Framework de blockchain "Hyperledger Fabric" et l’outil "Hyperledger Composer" (pour la gestion des contrats intelligents). IBM y a ajouté une couche supplémentaire de sécurité. Son infrastructure logicielle et matérielle permet en effet d'isoler le registre du reste de l'environnement cloud.D'après IBM, le service a été conçu de manière à ce que les administrateurs d'un réseau blockchains puissent avoir une grande visibilité sur les interactions réalisées, pour pouvoir l'auditer facilement en cas de problème. Avec sa plateforme, IBM entend accélérer le développement des applications basées sur la blockchain et IBM Blockchain Platform embarque des fonctionnalités dédiées à cela. Pour développer une application, les développeurs disposent d'outils pour créer des contrats intelligents. Ils ont aussi à leur disposition des exemples de cas d'utilisation de l'industrie.IBM Blockchain Platform embarque également des environnements de développement en ligne, en local et partagés, et s'intègre avec des environnements de développement populaires utilisant des outils développeur ouverts. En ce qui concerne la gouvernance des réseaux de blockchains, il faut noter que la plateforme d'IBM offre, entre autres, un outil de workflow multipartite avec un panneau d'activités des membres ou encore des notifications intégrées. IBM promet aussi des réseaux « Always-on », avec une haute disponibilité et des mises à jour transparentes de logiciels et de réseau.Cependant, des personnes familières au sujet ont fait remarquer dernièrement qu'IBM a presque démantelé toute son équipe blockchain. L'entreprise aurait réduit son équipe blockchain à presque rien et les pertes d'emplois chez IBM se seraient multipliées, la société n'ayant pas atteint ses objectifs de revenus pour cette technologie autrefois très prisée. « IBM procède à une réorganisation majeure », a déclaré une source parmi d'anciens employés de l'équipe blockchain d'IBM. « Il n'y aura plus vraiment d'équipe blockchain. La plupart des gens travaillant sur la blockchain d'IBM sont partis ».Les entreprises feraient-elles demi-tour après l'énorme vague d'enthousiasme suscitée par la blockchain ces cinq dernières années ? Une fois encore, rien ne permet de répondre à cette question pour l'instant, mais selon le rapport de Coindesk, c'est ce que fait actuellement IBM. Le rapport estime qu'au cours des dernières années, IBM a mis en place une série de réseaux de blockchains construits sur la toile Hyperledger. Les principaux réseaux de Big Blue sont FoodTrust, un système de suivi de la ferme au supermarché soutenu par Walmart, et TradeLens, une chaîne logistique de conteneurs d'expédition soutenue par Maersk.IBM a également ajouté le réseau Trust Your Supplier et s'est déjà essayé aux paiements via World Wire. Toutefois, alors que les cryptomonnaies et les technologies publiques de blockchain semblent avoir prospéré en 2020, le choc économique lié au Covid-19 a eu un impact sur les départements d'innovation au sein des grandes entreprises, au point que les domaines qui ne génèrent pas immédiatement de revenus, comme la blockchain, ont été réduits. Une autre source, un ingénieur de la blockchain ayant d'anciens liens avec IBM, a estimé que plus de 100 emplois de la blockchain ont été supprimés chez Big Blue.Selon une deuxième source, l'unité blockchain d'IBM a largement manqué ses objectifs de revenus pendant deux années consécutives. Les attentes en matière de blockchain d'entreprises seraient trop élevées et IBM n'aurait pas vraiment réussi à les atteindre, malgré de nombreuses annonces. Coindesk a en outre rapporté que Jerry Cuomo, chef de l'équipe blockchain chez IBM et évangéliste de la technologie depuis 2016, a été déplacé et travaille maintenant sur l'intelligence artificielle. Cependant, Holli Haswell, directeur des relations publiques chez IBM et porte-parole de l'entreprise, a nié ces allégations.« Jerry supervise en effet d'autres parties stratégiques et à forte croissance de l'activité d'IBM, mais il est toujours impliqué dans la blockchain. C'est un leader technique de très haut niveau et c'est ce que nous faisons chez IBM, les rôles des gens s'élargissent », a déclaré Haswell, tout en insistant sur le fait que l'activité blockchain de l'entreprise se porte bien. « Notre activité blockchain se porte bien, merci ! Nous avons réaligné certains dirigeants et unités commerciales pour continuer à stimuler la croissance, nous le faisons chaque année », a-t-il déclaré.Un ancien employé d'IBM qui travaillait sur la blockchain de l'entreprise a cependant déclaré qu'il y avait eu une succession de "mesures de ressources", ou RA (Resource Actions), qui consistent essentiellement à licencier des personnes en fonction de leurs performances professionnelles plutôt que personnelles. « Je parierais que moins de 10 % de l'équipe produit et ingénierie de la blockchain travaille encore sur la blockchain d'IBM », a déclaré l'ex-employé d'IBM. « Il y a eu des tonnes de réorganisations. Presque tout le monde est parti », a-t-il déclaré.« IBM se concentre maintenant à 100 % sur les nuages hybrides, donc tout ce qui n'est pas pris en charge est privatisé », a-t-il ajouté. Cela dit, après la publication du rapport, Haswell l'a encore contesté. « IBM dispose d'une équipe solide qui se consacre à la mise en place de la blockchain dans toute l'entreprise. Nous avons déplacé certaines ressources, mais nous restons attachés à la technologie, à l'écosystème de la blockchain et aux services. Nous considérons la blockchain comme un moteur de notre activité de cloud computing », a-t-il expliqué.Une étude réalisée en 2018 par John Burg, un ancien adepte de la blockchain et membre de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), et deux collègues, stipule que les cas d'utilisation de la blockchain ont un taux de réussite de 0 %. En effet, au cours de la seconde moitié de la dernière décennie, la blockchain a été chantée sur tous les toits comme étant une technologie qui devrait façonner le monde de demain. Elle est considérée par certains comme une révolution au même titre qu’Internet, et elle est appelée à révolutionner plusieurs domaines allant de la cybersécurité à la finance.Cependant, l'étude réalisée par Burg n'a trouvé aucune preuve d'une réalisation concrète profitant au grand public. « Nous avons documenté 43 cas d’utilisation de la blockchain à travers des recherches sur Internet. La plupart ont été décrits par des prétentions éclatantes, comme la possibilité de réduire les coûts opérationnels jusqu’à 90 % ou l’assurance de capture et stockage sécurisé et soigneux de données. Nous avons constaté une prolifération de communiqués de presse, de livres blancs et des articles de persuasion », a déclaré Burg parlant des conclusions de son étude.« Cependant, nous n’avons trouvé aucune documentation ou preuve des résultats de la blockchain par rapport à ces prétentions. Nous n’avons pas aussi trouvé de leçons apprises ou un aperçu concret, comme c’est le cas pour les autres technologies en développement », a écrit le trio de chercheurs. Ils ont tenté d'entrer en contact avec plusieurs firmes de blockchain par plusieurs moyens, mais sans succès. « Personne n’a voulu partager des données sur les résultats de programme, de processus MERL [monitoring, evaluation, research, and learning] ou de gestion adaptative pour le potentiel de renforcement », ont-ils déclaré.« Malgré tout le battage médiatique autour de la blockchain et la façon dont elle assure la transparence de processus et d’opérations dans les environnements de faible niveau de confiance, l’industrie elle-même est opaque. À partir de là, nous avons déterminé que le manque de preuves à l'appui des allégations de valeur de la blockchain dans l'espace du développement international est une lacune critique pour les adoptants potentiels. » Selon Burg, la blockchain a été incroyablement mal présentée, estimant qu'en réalité, elle recouvre simplement une base de données qui englobe des problèmes de performance et de scalabilité.Burg a déclaré qu'il s'agit d'une caractéristique que possèdent toutes les bases de données. Les chercheurs ont essayé de montrer que la valeur à long terme et l’application de la blockchain sont minimales. Actuellement, elle résoudrait un nombre minime de problèmes. D'après les chercheurs, pour la plupart des applications d’entreprise, la blockchain ne fait pas mieux qu’une base de données ou un programme de tableur. « La blockchain peut être un outil ingénieux dans certaines circonstances, mais ce n’est pas la technologie révolutionnaire qu’on veut nous faire croire », a mis en garde l'équipe de chercheurs.Source : CoindeskQue pensez-vous des allégations sur l'état de la blockchain chez IBM ?La blockchain méritait-elle le battage médiatique qu'elle subit ces dernières années ?Pensez-vous que la blockchain est un bide ou qu'elle a une valeur ajoutée pour les entreprises ?