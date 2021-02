QG2 d'Amazon : des bâtiments durables inspirés de la nature





Amazon joue la carte de l'écologie et mise sur de grands espaces verts





Le QG2 d'Amazon est un siège social axé sur les piétons et le vélo





Amazon a révélé mardi les plans de la prochaine phase de réaménagement de son siège social en Virginie, avec une tour de bureaux de 106 mètres en forme d'hélice qui peut être escaladée de l'extérieur comme une randonnée en montagne. Le nouveau quartier général d'Amazon, le QG2, est un campus futuriste qui abritera 853 440 mètres carrés de bureaux répartis sur trois bâtiments et 10 117 mètres carrés d'espace vert public. Le campus fait partie d'un engagement à long terme pour Amazon à Arlington, où la société s'est engagée à créer 25 000 emplois et à investir 2,5 milliards de dollars.Amazon a dévoilé le projet de la prochaine partie de son siège social à Arlington, en Virginie, et un bâtiment se distingue des autres : une tour de verre tourbillonnante couverte d'arbres qui s'élève à un point au-dessus du reste de la ligne d'horizon de la ville. Seul le Washington Monument sera plus grand. Amazon appelle ce bâtiment « l'Helix », car sa forme en tire-bouchon est censée s'inspirer de « la beauté naturelle d'une double hélice ». C'est la pièce maîtresse du campus, une structure de verre dont les chemins de promenade serpentent à l'extérieur du bâtiment.L'Helix abrite en son sein une "variété d'environnements de travail alternatifs" que les employés d'Amazon pourront utiliser. À l'extérieur, il y aura deux séries de chemins en spirale parsemés de plantes locales que vous pourrez littéralement escalader. Vous pouvez apporter une bouteille d'eau, mais les rendus semblent indiquer des escaliers tout au long du parcours, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un sentier escarpé. Le bâtiment aura une longueur de 106 mètres de haut. Amazon a annoncé dans un billet de blogue mardi qu'il prévoit de proposer des visites publiques le week-end.En effet, le détaillant a expliqué que le bâtiment a été pensé ainsi pour aider les gens à se connecter à la nature. « La beauté naturelle d'une double hélice peut être observée dans le monde entier, de la géométrie de notre propre ADN à la forme élémentaire des galaxies, des phénomènes météorologiques, des pommes de pin et des coquillages », a déclaré la société. « L'hélice de notre siège d'Arlington offrira une variété d'environnements de travail alternatifs aux employés d'Amazon, au milieu de jardins luxuriants et d'arbres florissants originaires de la région », a-t-il ajouté.En plus d'une hélice, la pièce maîtresse du nouveau siège social du détaillant ressemble aussi à un arbre de Noël ou à un cornet de glace. Des commentaires moins flatteurs sur les médias sociaux l'ont comparé à l'émoji de fèces. Comme le mentionne Amazon, le bâtiment lui-même est considéré comme un "espace de travail alternatif", contrairement aux espaces de bureaux plus traditionnels des trois bâtiments de 22 étages qui entoureront l'Helix. Dans une déclaration, Matt de Ferranti, président du conseil du comté d'Arlington, a qualifié le projet de construction de l'Helix d'"intéressant".Il a également déclaré que les habitants du comté auraient la possibilité de peser sur le projet avant qu'il ne soit approuvé. « Les voisins et toutes les parties prenantes auront la possibilité d'examiner le concept de conception plus en détail et de multiples occasions de faire des commentaires. Nous espérons que les plans seront soumis à la Commission de planification du comté et au Conseil du comté d'ici la fin de l'année pour un examen final », a-t-il déclaré. La société espère commencer les travaux l'année prochaine, avec une date d'achèvement prévue pour 2025.Dans son billet de blogue du mardi, Amazon a déclaré qu'une variété d'espaces ouverts accueillants totalisant plus de 10 117 mètres carrés seront accessibles au public. Un amphithéâtre faisant face à un grand espace vert central pourra accueillir des concerts en plein air, des marchés de producteurs et des films dans le parc. En outre, un bosquet forestier offrira davantage d'espaces ombragés pour se détendre par une chaude journée, un endroit calme pour discuter avec un ami ou simplement pour profiter du cadre naturel.Il poursuit en disant que des pavillons commerciaux et des restaurants seront répartis sur l'ensemble du site. « Nous prévoyons également une garderie, un parcours pour chiens et une zone pour les camions de ravitaillement avec de nombreux sièges à l'extérieur. Et nous créerons un espace communautaire dédié de 1 858 mètres carrés qui pourra soutenir des initiatives éducatives et qui sera suffisamment flexible pour accueillir tout type d'activités, des grandes réunions communautaires aux petites classes et à l'utilisation individuelle », a déclaré le géant de l'e-commerce.« Les espaces accessibles au public sur l'ensemble du site privilégieront les allées piétonnes, l'aménagement paysager et le commerce de détail plutôt que les véhicules à moteur », a déclaré Amazon. « Nous prévoyons de réaliser un investissement important pour déplacer tous les accès aux véhicules sous terre afin de favoriser un environnement piétonnier sûr et accueillant pour tous. Les visiteurs et les voisins ne verront pas les véhicules de service traverser le nouveau site, car toutes les livraisons et les activités d'accostage se feront sous terre, ce qui libérera encore plus d'espace pour la communauté », a-t-il ajouté.En outre, il est prévu que des pistes cyclables protégées seront aménagées dans les rues et chaque immeuble de bureaux disposera d'entrées réservées aux vélos au niveau de la rue et d'installations pour encourager les déplacements à vélo sûrs et pratiques vers le siège d'Arlington. « Nous avons travaillé sur ce projet pendant deux ans dans le but d'apporter à Arlington la nature et la créativité, si souvent imbriquées. Nous sommes impatients d'entendre ce que la communauté a à dire au cours des prochains mois et de travailler ensemble pour faire de cette vision une réalité », a déclaré Amazon.Source : Amazon Que pensez-vous du nouveau siège social d'Amazon ?