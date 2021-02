Logitech a annoncé mardi le lancement d'une campagne de marque, un spot baptisé "DEFY LOGIC", mettant en scène des créateurs, des artistes et des militants qui défient les attentes et brisent les barrières pour inspirer et changer le monde. La pièce maîtresse de la nouvelle campagne est une publicité qui sera diffusée pendant le Super Bowl, mettant en vedette le rappeur et compositeur Lil Nas X, lauréat du prix GRAMMY, et sa prochaine chanson "Montero (Call Me by Your Name)".Logitech, une entreprise fondée en Suisse et spécialisée dans la production de périphériques informatiques, a vendu suffisamment de claviers, de souris et de webcams pour PC pendant la pandémie pour pouvoir se permettre sa toute première publicité pour le Super Bowl.« DEFY LOGIC célèbre les personnes qui poursuivent leurs passions et innovent, malgré ce que les conventions actuelles, les précédents ou la pensée traditionnelle pourraient suggérer comme étant possible », a déclaré Heidi Arkinstall, directrice marketing chez Logitech. « En mettant en lumière les histoires de ces individus extraordinaires, et sur une scène aussi importante, Logitech espère soutenir les nouvelles générations de créateurs, d'artistes et d'activistes prêts à faire des choses étonnantes qui défient la logique ».La campagne est diffusée sur les chaînes de télévisions connectées, les plateformes sociales et les applications de streaming, et sera ancrée par une présence à fort impact dans deux événements médiatiques majeurs : une publicité de soixante secondes pendant le premier quart du match Super Bowl le 7 février, et une publicité de trente secondes pendant la 63e édition des GRAMMY Awards en mars.La création est de type documentaire, le spot du jour du match mettant en scène des vignettes mettant en avant des individus divers repoussant les limites de l'innovation créative, de la durabilité et de l'égalité, et montrant comment les produits Logitech les aident à poursuivre leur chemin. Le spot sur Lil Nas X partage son processus créatif, notamment l'écriture d'une chanson, l'enregistrement en studio et l'engagement avec ses fans sur les médias sociaux. Son rôle dans la campagne donne le coup d'envoi d'un partenariat à multiples facettes entre Logitech et Lil Nas X, en utilisant son histoire pour inspirer et donner à d'autres jeunes créateurs comme lui les moyens de partager leurs passions.En plus de Lil Nas X, la campagne met en vedette les artistes visuels YesYesNo (Zach Lieberman et MolMol Kuo), les artistes de lumière NONOTAK (Noemi Schipfer et Takami Nakamotol), la graphiste et illustratrice Mercedes Bazan, la maquilleuse Kimberley Margarita, la musicienne Yvette Young et la chanteuse de variétés Meg Kaylee. La campagne met également en lumière les acteurs du changement en matière de durabilité, de diversité et d'égalité, notamment Roshawnna Novellus, défenseur de l'égalité des sexes et fondateur d'EnrichHER ; Leah Thomas, fondatrice de Intersectional Environmentalist ; Melz Owusu, militant pour l'éducation ; et Amy et Ella Meek, fondatrices de Kids Against Plastic et militantes adolescentes pour le climat.« Notre mission en travaillant avec Lil Nas X et la communauté des créateurs est de célébrer les innovateurs et les perturbateurs, et de mettre en lumière ceux qui ont fait une brèche incommensurable dans la culture pop », a déclaré Meredith Rojas, responsable mondiale du marketing des créateurs chez Logitech. « Nous ne voulons pas seulement travailler avec les créateurs, nous voulons les soutenir et faire partie d'un mouvement. Notre collaboration avec Lil Nas X n'est que le début », a-t-elle ajouté, selon un article de blog consacré au partenariat avec les créateurs.En mai, Logitech a déclaré que les ventes de ses produits étaient en plein essor, selon Reuters. La demande de produits de collaboration vidéo a explosé au cours des trois mois qui se sont écoulés jusqu'à la fin du mois de mars, les écoles et les bureaux ayant fermé leurs portes pour empêcher la propagation du coronavirus, le personnel bloqué à a maison s'appuyant sur des équipements de vidéoconférence, des logiciels et des webcams. Les familles se sont également connectées par vidéoconférence, car les restrictions du confinement les empêchaient de voir leurs proches pendant la pandémie.« Comme les gens s'abritent et s'isolent physiquement les uns des autres, il faut trouver un moyen d'établir une connexion émotionnelle, et la vidéo est le moyen d'y parvenir », avait déclaré le directeur général Bracken Darrell l’année dernière. « Elle a accéléré une tendance qui était déjà en forte hausse », a-t-il ajouté.Les ventes des produits de collaboration vidéo de la société - qui comprennent des caméras, des microphones et des logiciels utilisés dans les réunions en ligne - ont augmenté de 60 % d'une année sur l'autre, les accessoires tels que les tablettes et les webcams affichant une croissance à deux chiffres. La société a déclaré que les ventes ont augmenté de 13,6 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars.Le revenu d'exploitation de la société, au cours ce trimestre, sur une base comptable non GAAP a augmenté de 23 % à 79 millions de dollars, tandis que le revenu net a augmenté de 10 % à 71 millions de dollars.Selon les résultats financiers de Logitech publiés en janvier, la société a annoncé que ses ventes du troisième trimestre de son année fiscale avaient augmenté de 85 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,67 milliard de dollars, les ventes de webcams pour PC ayant plus que quadruplé pour atteindre 132 millions de dollars, et les ventes de ses produits de collaboration vidéo ayant plus que triplé pour atteindre un montant record de 293 millions de dollars.La société n’a pas fourni de détails sur le coût de la publicité pour le Super Bowl, mais un spot de 30 secondes pourrait revenir à 5,5 millions de dollars, voire plus, selon CNBC. La campagne DEFY LOGIC souligne les engagements plus larges de Logitech pour étendre les capacités humaines à tous les individus de manière égale, dans un monde durable, et pour concevoir des expériences qui aident les gens à créer, à réaliser et à profiter davantage, lit-on sur le blog de la société.Sources : Logitech Quels commentaires faites-vous de la campagne publicitaire coûteuse de Logitech, y compris son spot qui passera lors du Super Bowl ?Que pensez-vous de la croissance des activités de la société ?