Il fonctionne sur des centaines de milliers de machines et des millions de disques pour les serveurs principaux de stockage de mails Office 365

Il fonctionne également sur de grands systèmes SMP avec des To de mémoire pour les grands déploiements Active Directory

Chaque ordinateur client Windows possède plusieurs instances de base de données s'exécutant dans des modes à faible mémoire. Dans plus d'un milliard d'appareils Windows 10 aujourd'hui, ESE est utilisé dans les SKU clients Windows depuis Windows XP ».

Microsoft a rendu le code source de son moteur de stockage extensible (aussi connu comme étant JET Blue) disponible sur GitHub. Dans la documentation présentant l'outil, Microsoft explique que Extensible Storage Engine (ESE) est une technologie de stockage avancée ISAM (indexed and sequential access method). ESE permet aux applications de stocker et de récupérer des données à partir de tables à l'aide de la navigation par curseur indexée ou séquentielle. Il prend en charge les schémas dénormalisés, y compris les tables larges avec de nombreuses colonnes éparses, des colonnes à valeurs multiples et des index épars et riches. Il permet aux applications de profiter d'un état de données cohérent en utilisant la mise à jour et la récupération des données traitées. Un mécanisme de reprise après incident est fourni afin que la cohérence des données soit maintenue même en cas de panne du système. Il fournit des transactions ACID (Atomic Consistent Isolated Durable) sur les données et le schéma au moyen d'un journal à écriture anticipée et d'un modèle d'isolement de snapshot. Les transactions dans ESE sont hautement simultanées, ce qui rend ESE utile pour les applications serveur. Il met en cache les données pour maximiser l'accès haute performance aux données. De plus, il est léger, ce qui le rend utile pour les applications qui jouent des rôles auxiliaires.ESE est destiné à être utilisé dans les applications qui nécessitent un stockage de données structuré rapide et / ou léger, où l'accès aux fichiers bruts ou le registre ne prend pas en charge les exigences d'indexation ou de taille des données de l'application.Il est utilisé par des applications qui ne stockent jamais plus de 1 mégaoctet de données, et a été utilisé dans des applications avec des bases de données dans des cas extrêmes de plus de 1 téraoctet et généralement de plus de 50 gigaoctets.Le moteur de stockage extensible est un composant Windows qui a été introduit dans Windows 2000. Toutes les fonctionnalités ou API ne sont pas disponibles dans toutes les versions des systèmes d'exploitation Windows.ESE fournit un moteur de stockage en mode utilisateur qui gère les données à l'intérieur de fichiers binaires plats accessibles via les API Windows. ESE est accessible via une DLL qui est chargée directement dans le processus de l'application; aucune méthode d'accès à distance n'est requise ou fournie par le moteur de base de données lui-même. Bien que ESE n'ait pas de méthode d'accès à distance ou inter-processus, les fichiers de données qu'il utilise peuvent être fournis à distance à l'aide du bloc de message serveur (SMB) via les API Windows, mais cela n'est pas recommandé.Le moteur de stockage extensible (ESE) est une technologie de stockage avancée de la méthode d'accès indexé et séquentiel (ISAM) et fait partie intégrante de Windows depuis plus d'un quart de siècle. Il est apparu pour la première fois dans Windows NT 3.51 et Exchange 4.0 avant de continuer à avoir une vie professionnelle qui s'étend à Windows 10 d'aujourd'hui.Les composants, tels que Windows Search ou des applications comme Exchange, « stockent et récupèrent des données à partir de tables à l'aide de la navigation par curseur indexée ou séquentielle ».« Le moteur de stockage extensible (ESE) est l'une de ces rares bases de code dont la durée de vie utile est de plus de 25 ans. Première livraison sous Windows NT 3.51 et peu de temps après dans Exchange 4.0, réécrit deux fois dans les années 90 et fortement mis à jour au cours des deux décennies suivantes, il reste à ce jour un atout principal de Microsoft.Alors que l'acronyme « JET » peut laisser les développeurs perplexes, notamment ceux qui se sont déjà servi d'Access (et de son moteur de base de données Jet), l'équipe ESE s'efforce de souligner qu’il ne s’agit pas de la même chose ; Microsoft précise qu’ESE est l'implémentation JET Blue de l'API. « JET » lui-même signifie Joint Engine Technology. « Est-ce qu’il s'agit-il de la base de données / du moteur JET? Non... ça dépend... la question n'est pas tout à fait correcte. La plupart des gens ne savent pas que JET était un acronyme pour un ensemble d'API, pas un format de base de données ou un moteur spécifique. Tout comme il n'existe pas de "moteur SQL", comme il existe de nombreuses implémentations du protocole, il n'y a pas de "moteur JET" ou de "base de données JET". C'est dans l'acronyme "Joint Engine Technology". Et en tant que tel, il existe deux implémentations distinctes de l'API JET. Il s'agit de l'implémentation du moteur JET Blue. L'origine des couleurs a d'ailleurs une source amusante. La plupart des gens considèrent le "moteur JET" comme étant JET Red, livré sous Microsoft Access. Ce n'est pas ce "moteur JET". Alors que la plupart des applications qui l'utilisent ne dépassent pas la barre des 1 Mo, les « cas extrêmes » dépassent 1 To.Quant à ce qui a été placé dans GitHub, les utilisateurs seront déçus de voir que les commentaires ont été supprimés (bien que le copyright et la licence MIT soient présents et corrects).L'excuse pour cela est : « Cette base de code a une longue histoire de développement interne chez Microsoft, donc, afin de rester du bon côté avec la toute première version du code source, nous avons temporairement supprimé tous les commentaires et exclu certains types de fichiers ».