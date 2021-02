Le monde de la technologie connait une évolution très rapide qui fait que ce qui est la norme ou considéré comme incontournable aujourd'hui peut facilement être obsolète demain. Des technologies et outils de productivité naissent presque tous les jours, tandis que ceux qui existent ne cessent d'évoluer pour intégrer les dernières normes.Heureusement, de nombreuses entreprises et organisations proposent des certifications. Ces dernières visent en général à confirmer que le détenteur possède les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer efficacement certaines fonctions dans une entreprise numérique moderne.Microsoft en propose un bon nombre qui couvre l'ensemble de sa pile technologique. La firme de Redmond révise régulièrement son portefeuille de certifications pour répondre efficacement à la demande du marché. C'est ainsi qu'au fil des années, certaines certifications ont été ajoutées, retirées ou réorganisées.L'un des derniers changements y afférents concerne la validité des certifications et leur renouvellement. Avec la vitesse à laquelle évolue le monde technologique, Microsoft réduit la durée de validité de ses certifications à un an, pour s'assurer que les détenteurs aient toujours des compétences à jour. « Nous mettons à jour la validité des certifications basées sur les rôles et de spécialité à un an à compter de la date à laquelle vous les avez obtenues. À partir de juin 2021, ce changement entrera en vigueur pour les certifications nouvellement obtenues », peut-on lire dans un billet de blog de l'entreprise.Comme raison, le géant de la technologique évoque notamment un rythme de changement technologique exceptionnel avec la crise de la Covid-19. « Seulement au cours des deux premiers mois de la pandémie de Covid-19, nous avons vu l'équivalent de deux années de transformation numérique prendre place », explique Alex Payne, responsable des programmes de formations et de certifications de Microsoft. Du côté de Microsoft Azure par exemple, il évoque plus de 1000 nouvelles fonctionnalités relatives aux dernières avancées dans des domaines clés tels que l'IA, l'apprentissage automatique et la virtualisation. « Le rythme rapide du changement technologique a véritablement modifié le paysage des compétences recherchées pour un monde numérique », dit-il.En ce qui concerne le renouvellement des certifications, Microsoft propose également une nouvelle approche : « En mars 2021, vous pourrez renouveler vos certifications basées sur les rôles et de spécialité en réussissant une évaluation de renouvellement gratuite sur Microsoft Learn. Plutôt que d'avoir à repasser les examens programmés, l'évaluation de renouvellement peut être effectuée en ligne à votre rythme et à tout moment dans les six mois avant l'expiration de votre certification. Une fois que vous avez réussi l'évaluation de renouvellement, votre certification est prolongée d'une année supplémentaire à compter de la date d'expiration courante », annonce Alex Payne. Précisons que, pour se préparer, les professionnels auront également la possibilité d'accéder à une collection gratuite de modules d'apprentissage organisés pour chaque évaluation de renouvellement.En annonçant ces changements, Microsoft n'a qu'un seul objectif : amener les professionnels non seulement à avoir un esprit d'apprentissage continu pour maintenir leurs certifications, mais aussi valider leurs compétences avec les mises à jour les plus récentes des technologies qui affectent leur fonction. En fin de compte, les certifications de Microsoft pourront démontrer votre capacité à suivre le rythme de la technologie.Source : Microsoft Que pensez-vous des changements annoncés par Microsoft ? Ne pensez-vous pas qu'un an de validité est trop court ?Dans le monde technologique actuel, quel devrait être selon vous la durée moyenne de validité d'une certification ?Que pensez-vous alors des certifications sans date d'expiration ?En tant que recruteur, quelle importance accordez-vous aux certifications ?Dans le domaine dans lequel vous exercez, si vous devez recommandez une certification, laquelle proposez-vous ? Pourquoi ?