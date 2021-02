Le service des impôts en Afrique du Sud

La première consiste à réactiver la prise en charge de Flash.

La seconde permet aux utilisateurs d'accéder au site Web SARS eFiling.

En juin 2017, Adobe a donné sa feuille de route concernant son plug-in à succès Flash qui a fait les beaux jours de l’interactivité sur le web : « Adobe envisage de mettre fin à la vie Flash. Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player à la fin de 2020 et encouragerons les créateurs de contenus à migrer tout contenu Flash existant vers ces nouveaux formats ouverts ».Adobe a expliqué ce choix par le fait que depuis des années l'entreprise a joué « un rôle de premier plan dans l’avancement de l’interactivité et du contenu créatif — de la vidéo, des jeux et plus encore — sur le Web » avec son plug-in Flash. « Lorsqu’un format n’existait pas, nous l’avons inventé — par exemple avec Flash et Shockwave. Et au fil du temps, au fur et à mesure que le web a évolué, ces nouveaux formats ont été adoptés par la communauté, et dans certains cas ils ont servi de base aux standards ouverts et sont devenus une partie essentielle du Web ».« Mais étant donné des standards ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart [de ces standards] offrent maintenant plusieurs possibilités et fonctionnalités que les plug-ins ont lancées et sont devenues une alternative viable pour le contenu sur le Web. Au fil du temps, nous avons vu les applications d’aide évoluer pour devenir des plug-ins, et plus récemment, plusieurs de ces fonctionnalités de plug-ins ont été incorporées dans des standards Web ouverts. Aujourd’hui, la plupart des fournisseurs de navigateurs intègrent directement dans les navigateurs des fonctionnalités qui étaient fournies uniquement par les plug-ins et rendent les plug-ins obsolètes ». En conséquence, Adobe s’est résolu à abandonner la continuité de son plug-in Flash.En juin 2020, Adobe a confirmé qu'il va cesser de distribuer et de mettre à jour Flash Player après le 31 décembre 2020. Adobe va continuer de publier des correctifs de sécurité Flash Player réguliers, de maintenir la compatibilité du système d'exploitation et du navigateur, et d'ajouter des fonctionnalités et des capacités déterminées par Adobe jusqu'à la fin de 2020. Plus tôt ce mois-ci, Adobe a supprimé les pages de téléchargement de Flash Player de son site et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player.Adobe recommande toujours d'utiliser les logiciels les plus récents, pris en charge et à jour. Les clients ne doivent pas utiliser Flash Player après la date de fin de vie, car il ne sera pas pris en charge par Adobe. L'entreprise a expliqué que toute autre version de Flash Player disponible en téléchargement sur un site Web tiers n’est pas autorisée par Adobe. Les clients ne doivent pas utiliser de versions non autorisées de Flash Player. Les téléchargements non autorisés sont une source courante de logiciels malveillants et de virus. Adobe a rappelé ne pas être responsable des versions non autorisées de Flash Player, précisant que l'utilisation par les clients de ces versions est entièrement à leurs propres risques.La semaine dernière, le South African Revenue Service (SARS) a publié son propre navigateur Web personnalisé dans le seul but de réactiver la prise en charge d'Adobe Flash Player, plutôt que de transférer son site Web existant de l'utilisation de Flash vers des formulaires Web HTML.Flash Player a atteint sa fin de vie officielle (EOL) le 31 décembre 2020, lorsque Adobe a officiellement cessé de prendre en charge le logiciel. Pour empêcher l'application de continuer à être utilisée au détriment des utilisateurs et de leur sécurité, Adobe a également commencé à bloquer la lecture du contenu Flash dans l'application depuis le 12 janvier, à l'aide d'un mécanisme dit(un programme informatique qui a été écrit de manière à démarrer ou à arrêter de fonctionner après une date ou une heure prédéterminée).Comme Adobe l'espérait, ledit mécanisme a fonctionné comme prévu et a empêché les entreprises de continuer à utiliser le logiciel, obligeant de nombreuses personnes à mettre à jour les systèmes et à supprimer l'application. D'ailleurs, la situation a causé d'une ligne de chemin de fer dans la ville chinoise de Dalian . L’arrêt a duré une vingtaine d’heures, jusqu’à ce que les techniciens trouvent une rustine : le téléchargement d’une ancienne version de Flash sur le système piraté. Selon les discussions sur les réseaux sociaux chinois, la version récupérée était la 29 datant de 2018.Comme le SRAS a tweeté le 12 janvier, l'agence a été touchée par le mécanisme(littéralement bombe à retardement), et à partir de ce jour-là, l'agence n'a pas été en mesure de recevoir certaines déclarations fiscales via son portail Web, où les formulaires de téléchargement étaient conçus comme des widgets Flash : « SARS est conscient que certains formulaires ne se chargent pas correctement en raison d'Adobe Flash. Nous travaillons actuellement à la résolution du problème et vous conseillerons une fois le problème résolu. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée. »SARS n'a pas choisi de porter ses widgets Flash vers des formulaires HTML et JS de base. Au lieu de cela, l'agence gouvernementale sud-africaine a décidé de publier son propre navigateur Web.Publié lundi 25 janvier sur le site officiel de l'agence, le nouveau SARS eFiling Browser est une version allégée du navigateur Chromium qui comporte deux fonctionnalités :Dans une invite de téléchargement, le service des impôts déclare :« Chers contribuables et commerçants,« SARS présente ses excuses pour les inconvénients et les interruptions de service causés par l'arrêt du lecteur Adobe Flash.« Nous avons le plaisir de vous informer qu'une autre solution de SARS Browser a été mise en œuvre, ce qui vous permet de remplir et de soumettre les formulaires Flash non migrés vers HTML5, entre-temps, pendant que nous terminons la migration.« Le navigateur SARS permet d'accéder à TOUS les formulaires eFiling, y compris ceux qui nécessitent Adobe Flash, maintenant ainsi le respect de vos obligations de dépôt.« Veuillez noter que les navigateurs existants tels que Chrome & Edge continueront de fonctionner pour tous les formulaires déjà migrés, les principaux et les plus volumineux étant l'impôt sur le revenu (PIT, taxe provisoire, CIT et fiducies), la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement selon vos revenus et l'accise[...]« Veuillez noter que le navigateur SARS nécessitera l'installation d'un logiciel sur votre PC et n'est actuellement compatible qu'avec les appareils Windows.« Ce navigateur SARS se déploie en tant qu'application distincte et ne peut être utilisé que pour accéder au site Web SARS eFiling et au site Web SARS Corporate. Il ne peut pas être utilisé comme navigateur pour la navigation générale sur Internet. »Comme Chris Peterson, ingénieur logiciel chez Mozilla, l'a souligné, le navigateur SARS permet uniquement aux utilisateurs d'accéder au site Web officiel du SRAS, ce qui réduit quelque peu le risque que les utilisateurs infectent leurs systèmes via des exploits Flash lorsqu'ils naviguent sur le Web.Mais comme d'autres l'ont également souligné, le navigateur n'est disponible que pour les utilisateurs de Windows et non pour d'autres systèmes d'exploitation tels que macOS, Linux et les utilisateurs mobiles, qui ne sont toujours pas en mesure de déclarer leurs impôts.Source : service des impôts Quelle analyse faites-vous de la situation ?Que pensez-vous de la décision du SARS de déployer dans un premier temps un navigateur où Flash serait activé mais qui ne donnerait accès qu'à ses services et pas au reste du web ?