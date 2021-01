Des "méga-tests" et des traitements plus rapides

Dans leur dernière lettre annuelle publiée mercredi et intitulée "The Year Global Health Went Local", Bill et Mélanie Gates ont déclaré, par l'intermédiaire de leur organisation non gouvernementale, que les innovations visant à lutter contre la pandémie mortelle auraient bientôt un impact positif. La lettre fait état des projets de financement auxquels Bill Gates participe, de la manière dont le magnat des affaires et son épouse aimeraient que la crise mondiale actuelle soit traitée. Bill Gates prévient aussi qu’ « il n'est pas trop tôt pour commencer à penser à la prochaine pandémie » et propose quelques innovations qui aideront à l’anticiper.Bien que la pandémie de Covid-19 fasse toujours rage, le philanthrope milliardaire a des idées sur la manière dont le monde peut mieux faire face à la prochaine pandémie. « La menace de la prochaine pandémie pèsera toujours sur nos têtes, à moins que le monde ne prenne des mesures pour la prévenir. Pour éviter que les difficultés de cette dernière année ne se reproduisent, la préparation à la pandémie doit être prise aussi sérieusement que nous prenons la menace de guerre », a-t-il déclaré.Gates, dont la fondation a engagé 1,75 milliards de dollars dans la lutte contre la maladie à corona virus à ce jour, a écrit que le monde doit dépenser des dizaines de milliards de dollars chaque année pour la préparation à la pandémie. « Je pense que c'est la meilleure et la plus rentable des polices d'assurance que le monde pourrait acheter », a-t-il déclaré. Voici les stratégies qui, selon Bill Gates, permettront de faire face aux futures épidémies.Au début de la pandémie, les États-Unis étaient à la traîne par rapport à de nombreux pays en termes de capacité de tests de diagnostic. « D'ici la prochaine pandémie, j'espère que nous disposerons de ce que j'appelle des plateformes de méga-diagnostic, qui pourraient tester jusqu'à 20 % de la population mondiale chaque semaine », a écrit Gates.En plus des tests, Bill Gates a mis en avant des traitements thérapeutiques prometteurs, tels que les anticorps monoclonaux, qui se sont avérés efficaces pour réduire le risque de décès et d'hospitalisation dû à la Covid-19. Selon la Food and Drug Administration, les anticorps monoclonaux sont des molécules produites en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les antigènes nocifs tels que les virus.Le succès des vaccins à ARN. Ils "transforment essentiellement votre corps en sa propre unité de fabrication de vaccins", a écrit M. Gates dans un article de blog d'avril 2020. Et les vaccins à ARN sont plus polyvalents et peuvent être fabriqués plus facilement et plus rapidement que les vaccins classiques. L'efficacité des vaccins à ARN ne fera qu'augmenter : « Je prédis que les vaccins à ARN deviendront plus rapides à développer, plus faciles à mettre à l'échelle et plus stables à stocker au cours des cinq à dix prochaines années. Ce serait une énorme avancée, tant pour les futures pandémies que pour d'autres défis sanitaires mondiaux », a déclaré Gates dans sa lettre.Début décembre, Bill Gates a déclaré qu'il fallait une équipe de 3 000 experts en maladies infectieuses dont le travail consiste à repérer et à traiter rapidement une pandémie lorsqu'elle se déclare. « Considérez ce corps comme une brigade de pompiers spécialisés dans les pandémies. Tout comme les pompiers, ce sont des professionnels parfaitement formés qui sont prêts à répondre à d'éventuelles crises au pied levé… Lorsqu'ils ne répondent pas activement à une épidémie, ils gardent leurs compétences à jour en travaillant sur des maladies comme la malaria et la polio », a écrit Gates dans sa lettre. Il devrait également y avoir un « système d'alerte mondial » à grande échelle que les professionnels de la santé peuvent utiliser pour enregistrer les données des patients, identifier les tendances et finalement détecter une pandémie plus rapidement, a-t-il ajouté.Afin de rester préparé, Bill Gates a proposé des « jeux de germes » mondiaux, qui sont « des simulations organisées et sophistiquées permettant aux experts de s'entraîner, d'analyser et d'améliorer leur réponse aux épidémies, tout comme les jeux de guerre permettent aux militaires de se préparer à une guerre réelle », a déclaré Gates. Avant la pandémie, les États-Unis n'avaient pas une grande expérience de la gestion des épidémies respiratoires, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la réponse du pays a été retardée et fragmentée. Des simulations pourraient aider à former et à préparer les groupes d'experts en maladies infectieuses. « La rapidité est importante dans une pandémie. Plus vite vous agissez, plus vite vous stoppez la croissance exponentielle du virus », a déclaré Gates.« Nous espérons que l'expérience que nous avons tous vécue au cours de l'année écoulée conduira à un changement à long terme dans la façon dont les gens pensent à la santé mondiale et aidera les habitants des pays riches à voir que les investissements dans la santé mondiale profitent non seulement aux pays à faible revenu mais à tout le monde… Au cours de l'année dernière, une menace globale a touché presque chaque personne sur la planète. D'ici l'année prochaine, nous espérons qu'une réponse concrète et efficace à la Covid-19 aura également touché le monde entier », conclut la lettre.Source : GatesNotes