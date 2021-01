Pourquoi GitLab supprime-t-il les forfaits Bronze et Starter ?





Que représentent ces changements pour les clients de GitLab ?

GitLab, la plateforme DevOps de plus en plus populaire, a annoncé mardi une mise à jour majeure de son modèle d'abonnement. La société a en effet annoncé qu'elle supprime ses forfaits Bronze et Starter à 4 dollars par mois. Ainsi, les utilisateurs sont contraints de passer à l'un des deux autres modèles d'abonnement, Premium et Ultimate, à partir de 19 dollars le mois ou de revenir à la version gratuite en perdant certaines fonctionnalités importantes. GitLab a déclaré que les utilisateurs actuels des formules Bronze et Starter ont plus d'un an pour effectuer la transition vers un nouveau forfait.Dans une note explicative publiée sur le site Web de l'entreprise, le PDG et cofondateur de GitLab, Sid Sijbrandij, a déclaré qu'au cours des dernières années, GitLab a évolué pour devenir une plateforme DevOps complète. Une statistique de l'utilisation de la plateforme a révélé qu'un grand nombre de clients ayant souscrit au forfait Bronze/Starter ont adopté GitLab uniquement pour la gestion du code source (SCM) ou l'intégration continue (CI). À en croire Sijbrandij, cela ne devrait pas être le cas, car GitLab n'est pas au fond conçu pour ces simples cas d'utilisation, c'est une plateforme DevOps robuste qui peut remplacer des chaînes d'outils entières.Il trouve aussi que ces offres ne sont pas particulièrement rentables pour l'entreprise et donc ne lui permettent pas de continuer à améliorer la plateforme comme cela se doit. « Les forfaits Bronze et Starter ne répondent pas aux attentes de GitLab et nous empêchent d'investir pour continuer à améliorer GitLab pour tous les clients. La fin de la disponibilité des niveaux Bronze et Starter nous aidera à accélérer le développement sur les besoins prioritaires des clients, notamment l'amélioration de la convivialité, de la disponibilité et des performances, ainsi que la sécurité et la conformité au niveau de l'entreprise », a-t-il expliqué.En fait, la décision de GitLab de supprimer ses plans Bronze et Starter est motivée par des raisons purement financières. Sijbrandij a déclaré à Frederic Lardinois de Techcrunch que l'entreprise perdait de l'argent sur chaque client du Bronze. « Le niveau Bronze, nous vendions à perte », a-t-il dit. « Nous perdions de l'argent chaque fois que nous le vendions, uniquement pour l'hébergement et le support. Pour être une entreprise durable, c'était une décision que nous devions prendre. C'est une grande transition pour nos clients, mais nous voulons nous assurer que nous sommes une entreprise durable et que nous pouvons continuer à investir ».Dans une déclaration au média, Sijbrandij a déclaré que cette décision a été difficile à prendre pour l'équipe. Il a reconnu que c'est un grand changement pour ceux qui sont sur le plan Bronze. « J'espère qu'ils verront que nous avons fait nos devoirs et que nous avons une bonne tarification pour l'héritage », a déclaré Sijbrandij. Il a ajouté que la société écoutera les commentaires de ses utilisateurs. Ensuite, pour soulager la douleur, les utilisateurs du plan Bronze pourront renouveler leur abonnement existant avant le 26 janvier 2022 pour une année supplémentaire au prix actuel.Sijbrandij a également ajouté qu'ils pourront choisir de passer au forfait Premium à un prix réduit pour les trois prochaines années, à partir de 6 dollars par utilisateur par mois lors de la première année, mais ce prix passera ensuite à 9 $/utilisateur/mois et 15 $/utilisateur/mois les deuxième et troisième années respectivement. Pour les nouveaux utilisateurs par contre, le forfait Bronze n'est plus disponible, à partir de maintenant. Quelles sont alors les nouvelles offres proposées par GitLab ? GitLab propose désormais trois niveaux : Free, Premium et Ultimate. Il supprime également les appellations "Silver/Premium" et "Gold/Ultimate".Le forfait Free, qui en matière d'utilisateurs totaux est le plan le plus populaire sur GitLab, restera en place. Bien qu'il soit certainement déficitaire pour GitLab, il n'est assorti que de crédits CI/CD limités et n'inclut aucune option de support, donc la perte globale ici doit en valoir la peine pour la société. Sijbrandij a fait remarquer qu'en tant qu'entreprise de base ouverte, il est tout simplement indispensable de disposer d'une offre gratuite et ouverte. Il a déclaré que le niveau Free de GitLab comprend 89 % des fonctionnalités de Bronze/Starter, ce qui en fait une option idéale pour débuter avec DevOps.Rien que l'année dernière, GitLab aurait ajouté plus de 450 nouvelles fonctionnalités au niveau gratuit, et, selon Sijbrandij, GitLab ne déplace jamais les fonctionnalités open source vers les niveaux payants. En outre, GitLab aurait déplacé sa suite d'observabilité et de nombreuses autres fonctionnalités vers le niveau gratuit. Les niveaux Premium et Ultimate n'évoluent pas et sont toujours facturés 228 ou 1 188 dollars par an par utilisateur.Il est clair que les clients Bronze/Starter de GitLab devront dépenser plus à l'avenir s'ils veulent continuer à profiter pleinement des fonctionnalités de la plateforme. En effet, Sijbrandij a déclaré que son équipe et lui avaient dans un premier temps envisagé d'augmenter le prix du niveau Bronze pour le rendre rentable. « Nous avons examiné toutes les options, mais au final, vous allez avoir une offre très similaire à celle de Premium. Il y aurait trop de chevauchement entre les deux », a-t-il déclaré. Toutefois, les critiques ont fait remarquer que le manuel de tarification de l'entreprise ne prévoyait pas cela.Le manuel de tarification de la société indique de manière rassurante ce qui suit : « en cas de doute, nous déplacerons par défaut les fonctionnalités vers un niveau inférieur », mais l'effet de ce changement est que toutes les fonctionnalités de l'offre Bronze qui ne sont pas dans le niveau gratuit ont été déplacées vers le niveau supérieur. Comme mentionné ci-dessus, la hausse des prix sera atténuée par une offre de transition. Les clients Bronze/Starter actuels ayant jusqu'à 25 utilisateurs peuvent renouveler pour une année supplémentaire au tarif actuel de 4 dollars.L'entreprise dispose d'un palier gratuit généreux, mais les utilisateurs de GitLab ne sont pas du tout ravis par ces changements. « Il y a peu d'explications quant à la justification d'une augmentation de 5x des coûts pour maintenir les fonctionnalités de démarrage en mode "on-prem", en dehors de l'obtention de fonctionnalités premium supplémentaires. Cela ressemble à un coup de pied dans les dents », a déclaré un client. « Nous allons définitivement passer à GitHub, car il n'y a aucune raison de payer 19 $ pour les quelques fonctionnalités dont nous avons vraiment besoin. Peut-être que nous atteindrons le prix de base là-bas », a déclaré un autre.Le code source est facile à migrer de GitLab vers une alternative, mais la migration de toutes les autres parties d'un service qui se présente comme une plateforme complète de DevOps est difficile, il y a donc un élément de verrouillage. Sur ce marché, GitLab est le deuxième plus grand fournisseur mondial après GitHub de Microsoft. GitHub est difficile à concurrencer, en partie à cause de la puissance financière de Microsoft et du fait que GitHub est plus un atout stratégique pour gagner des développeurs qu'un centre de profit. De son côté, GitLab a l'intention de devenir une société publique.« La force de notre modèle d'entreprise nous donne la latitude de choisir un environnement d'offre publique favorable et de ne pas être tenus à une date précise », a déclaré l'entreprise dans son manuel. Il y a tout de même eu date d'entrée en bourse, le 20 novembre 2020, mais l'entreprise l'a manquée. Ainsi, au regard de ces changements, il est possible de penser que l'entreprise s'efforce d'améliorer son modèle d'entreprise avant une offre publique. Dans ce contexte, les analystes estiment que forcer les clients non rentables à aller ailleurs ou à payer plus cher peut être parfaitement logique.GitLab est en partie un produit open source, mais la version open source est la même que la version gratuite, donc ce n'est pas une façon d'ajouter des fonctionnalités à moins que les développeurs n'aient envie de bifurquer le code. Au sein de la communauté, d'autres utilisateurs ont posté des commentaires plus constructifs. L'un d'entre eux a déclaré : « Ne serait-il pas plus logique d'avoir une tarification de base pour les utilisateurs (4€/mois) et d'ajouter des packs de fonctionnalités ? ». Un autre aspect qui rend les clients furieux est que GitLab exige que tous les utilisateurs d'un groupe soient sur le même plan.« Mon département de 40 personnes fait la grande majorité (plus de 90 % de tous les engagements/RM) du codage dans l'entreprise, mais nous avons également inscrit tout le monde dans les opérations afin qu'ils puissent contribuer à l'occasion. Le reste de ces utilisateurs ne vaudra jamais la peine de dépenser 19 dollars par mois, mais ça craint vraiment de devoir mettre des barrières aux personnes qui aiment contribuer à l'occasion », a déclaré un utilisateur sur Hacker News. À ce propos, GitLab a dit qu'il examinait ce cas d'utilisation et qu'elle pourrait "itérer la tarification".Source : GitLab Que pensez-vous des changements apportés par GitLab à son offre ?Pensez-vous qu'ils vont déclencher un exode massif de GitLab vers GitHub ?Utilisez-vous GitLab ? 