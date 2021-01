Comme Uber avec les voitures, SpaceX introduit le covoiturage pour les satellites





Elon Musk et SpaceX créent un nouveau marché de plusieurs millions de dollars

La question de la pollution l'espace inquiète de plus en plus les astronautes

SpaceX, la société aéronautique et de vol spatial d'Elon Musk, a lancé dimanche un lot de 143 satellites spatiaux depuis la Floride. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de partage des coûts SmallSat de la société, permettant à plusieurs acteurs de l'espace de lancer des fusées à moindre coût en s'associant pour payer les frais de lancement. Dimanche, SpaceX a non seulement battu le record du nombre de satellites envoyés en même temps dans l'espace, mais il a aussi ouvert la voie au covoiturage dans le lancement de fusées. Il donne ainsi la possibilité aux entreprises de lancer une fusée à partir de 1 million de dollars.La fusée SpaceX Falcon 9 a transporté 143 satellites de tailles et de formes diverses en orbite lors d'une mission très chargée dimanche, établissant un nouveau record mondial pour le plus grand nombre de satellites lancés par une seule fusée, le précédent record était de 104 satellites transportés en altitude par le stellite indien PSLV en 2017. La mission du dimanche, baptisée Transporter-1, a transporté en orbite 10 satellites pour le réseau Internet Starlink de SpaceX, et plus de 130 satellites pour divers clients, dont Planet basé à San Francisco, qui exploite une constellation de satellites d'imagerie de la Terre.Dimanche, Planet avait le plus grand nombre (48) de satellites à bord de la fusée Falcon 9. Il s'agissait d'un autre lot de ses modèles SuperDove qui fournissent chaque jour des images de la surface de la Terre à une résolution de 3 à 5 m. Ces nouveaux engins spatiaux portent à plus de 200 le nombre de satellites opérationnels de la société actuellement en orbite. Les SuperDoves ont la taille d'une boîte à chaussures. De nombreuses autres charges utiles de la fusée Falcon étaient cependant à peine plus grandes qu'une tasse à café, et certaines étaient même plus petites qu'un livre de poche.Swarm Technologies quant à lui a déployé ce qu'elle appelle les SpaceBees. Ces derniers ne mesurent que 10 cm par 10 cm par 2,5 cm. Ils serviront de nœuds de télécommunications pour connecter des appareils fixés à toutes sortes d'objets au sol, des animaux migrateurs aux conteneurs d'expédition. Certains des plus gros objets de la fusée Falcon avaient la taille d'une valise. Parmi eux, plusieurs satellites radar. Le radar a été l'un des principaux bénéficiaires de la révolution dans le domaine des composants. Traditionnellement, les satellites radar étaient de gros objets de plusieurs tonnes dont le vol coûtait des centaines de millions de dollars.Ce qui signifiait essentiellement que seules les militaires ou les grandes agences spatiales pouvaient se permettre de les exploiter. Mais l'adoption de nouveaux matériaux et de pièces compactes "prêtes à l'emploi" a considérablement réduit la taille (à moins de 100 kg) et le prix (quelques millions de dollars) de ces engins spatiaux. Parmi les premiers clients figurait également ICEYE, une jeune pousse finlandaise créée en 2014 et spécialisée dans la fabrication de microsatellites, qui développe de petits satellites radar pour la surveillance des glaces et le suivi des inondations.Capella Space et Umbra des États-Unis, et iQPS du Japon ont tous également envoyé des fusées en orbite dimanche. Ces startups établissent des constellations dans le ciel qui vont renvoyer rapidement des images répétées de la Terre en utilisant des radars. Le radar a l'avantage, par rapport aux caméras optiques standard, de pouvoir percer les nuages et de détecter la surface de la Terre, qu'il fasse jour ou nuit. La DARPA, l'agence de R&D du Pentagone, s'est retirée de la mission de covoiturage au début de ce mois après que ses deux satellites de 84 kg ont été endommagés lors du lancement à Cape Canaveral.La mission Transporter-1 donne le coup d'envoi d'une activité potentiellement lucrative pour SpaceX, qui a dévoilé en 2019 son programme de covoiturage SmallSat, essentiellement un covoiturage pour des dizaines de satellites de formes et de tailles différentes. Le programme offre un accès relativement bon marché à l'espace pour les petites entreprises de satellites. Désormais, tout comme dans le cas d'un covoiturage Uber, le petit satellite d'une entreprise peut faire un tour dans l'espace avec d'autres engins spatiaux au lieu d'acheter une fusée entière à un prix beaucoup plus élevé.Lorsqu'il présentait le programme SmallSat en 2019, SpaceX avait déclaré à l'époque qu'elle consacrerait les lancements "réguliers" de sa fusée Falcon 9 à transporter de grands lots de petits satellites, ou "smallsats", plutôt que de se concentrer sur une seule grande charge utile primaire. Ensuite, la popularité des "smallsats" a connu un essor fulgurant ces dernières années. Leur taille varie de celle d'un smartphone à celle d'un réfrigérateur de cuisine. Et à mesure qu'ils se sont développés, une multitude d'entreprises ont fait leur entrée sur le marché en promettant de fournir des services en utilisant les nouvelles technologies des "smallsats".La réussite de la mission est une preuve supplémentaire des changements structurels majeurs en cours dans l'activité spatiale. Cela est notamment le résultat d'une révolution dans les composants robustes, miniaturisés et bon marché, dont une grande partie provient directement de l'électronique grand public comme les smartphones, ce qui signifie que pratiquement tout le monde peut désormais construire un satellite performant dans un très petit boîtier. Et avec SpaceX proposant de transporter ces colis en orbite pour seulement 1 million de dollars, les opportunités commerciales continueront de s'ouvrir.La fusée Falcon 9 a transporté les 143 satellites sur une trajectoire de 500 km de haut qui va de pôle en pôle. Cependant, c'est l'un des inconvénients d'une grande mission de covoiturage : vous allez là où la fusée va, et pour certains, ce n'est peut-être pas l'idéal. Un certain nombre de missions de satellites voudront une orbite plus haute ou plus basse dans le ciel, ou sur une inclinaison différente de l'équateur. Pour ce faire, les satellites sont montés sur des "remorqueurs spatiaux" qui, après être descendus du sommet de la fusée, modifient les paramètres définitifs pour leurs "passagers" pendant plusieurs semaines.Dimanche, la fusée Falcon 9 a transporté deux de ces remorqueurs. Mais pour certaines missions, un transport sur mesure sera la seule solution satisfaisante. C'est pourquoi nous assistons actuellement à une ruée vers la production de petites fusées pouvant effectuer des vols dédiés.Avec l'accélération de la mise en orbite de nouveaux satellites, la question de la gestion du trafic devient un sujet brûlant. En effet, à mesure que le nombre d'appareils en orbite augmente, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'encombrement. Des satellites sont déjà entrés en collision en orbite, et bien que de tels accidents soient actuellement rares et ne représentent pas une menace importante pour les personnes au sol, les débris de l'accident peuvent rester en orbite pendant des années ou des décennies. Cela peut contribuer à la pollution de l'espace et pourrait entraver l'observation des corps célestes.Selon les experts, les entreprises ne devraient pas uniquement chercher à lancer des fusées, mais il est également primordial que le secteur spatial trouve des moyens plus intelligents de suivre les objets en orbite et de commander des manœuvres d'évitement en temps utile. Dans le cas contraire, certaines altitudes pourraient finalement devenir inutilisables en raison de la présence de champs de débris dangereusement denses. Cela n'aura pas simplement pour effet d'entraver l'observation des astres, mais cela pourrait également rendre dangereux ou empêcher les voyages dans l'espace.Jonathan McDowell, astronome du Centre d'astrophysique de Harvard-Smithsonian, est un historien renommé de l'astronautique. Il a fait remarquer que le nombre d'engins envoyés en orbite augmente rapidement, une seule entreprise demandant aujourd'hui à lancer jusqu'à 42 000 satellites. « Il y a maintenant plus de 3 000 satellites en activité en orbite. Le nombre de satellites lancés l'année dernière, soit plus de 1 200, est plus de deux fois supérieur à celui des années précédentes. Et ceux qui sont lancés aujourd'hui, c'était le nombre que vous lanciez en une année entière. Il y a donc beaucoup de monde là-haut », a déclaré McDowell.Will Marshall, le PDG de Planet, a déclaré que sa société et d'ailleurs toutes les sociétés présentes sur le vol de dimanche sont parfaitement conscientes du danger. « Nous voyons des zones encombrées sur certaines orbites », a-t-il déclaré à BBC News. « La plupart des zones encombrées qui sont en danger de ce qu'ils appellent le syndrome de Kessler (collisions en fuite) sont assez élevées. Donc l'une des astuces utilisées par tous ces satellites lancés aujourd'hui est de rester très bas, là où il y a encore beaucoup de traînées atmosphériques et où ces satellites finissent par tomber », a-t-il ajouté.Source : SpaceX Quel est votre avis sur le sujet ?