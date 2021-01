Les premiers impacts

En juin 2017, Adobe a donné sa feuille de route concernant son plug-in à succès Flash qui a fait les beaux jours de l’interactivité sur le web : « Adobe envisage de mettre fin à la vie Flash. Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player à la fin de 2020 et encouragerons les créateurs de contenus à migrer tout contenu Flash existant vers ces nouveaux formats ouverts ».Adobe a expliqué ce choix par le fait que depuis des années l'entreprise a joué « un rôle de premier plan dans l’avancement de l’interactivité et du contenu créatif — de la vidéo, des jeux et plus encore — sur le Web » avec son plug-in Flash. « Lorsqu’un format n’existait pas, nous l’avons inventé — par exemple avec Flash et Shockwave. Et au fil du temps, au fur et à mesure que le web a évolué, ces nouveaux formats ont été adoptés par la communauté, et dans certains cas ils ont servi de base aux standards ouverts et sont devenus une partie essentielle du Web ».« Mais étant donné des standards ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart [de ces standards] offrent maintenant plusieurs possibilités et fonctionnalités que les plug-ins ont lancées et sont devenues une alternative viable pour le contenu sur le Web. Au fil du temps, nous avons vu les applications d’aide évoluer pour devenir des plug-ins, et plus récemment, plusieurs de ces fonctionnalités de plug-ins ont été incorporées dans des standards Web ouverts. Aujourd’hui, la plupart des fournisseurs de navigateurs intègrent directement dans les navigateurs des fonctionnalités qui étaient fournies uniquement par les plug-ins et rendent les plug-ins obsolètes ». En conséquence, Adobe s’est résolu à abandonner la continuité de son plug-in Flash.En juin 2020, Adobe a confirmé qu'il va cesser de distribuer et de mettre à jour Flash Player après le 31 décembre 2020. Adobe va continuer de publier des correctifs de sécurité Flash Player réguliers, de maintenir la compatibilité du système d'exploitation et du navigateur, et d'ajouter des fonctionnalités et des capacités déterminées par Adobe jusqu'à la fin de 2020. Plus tôt ce mois-ci, Adobe a supprimé les pages de téléchargement de Flash Player de son site et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player.Adobe recommande toujours d'utiliser les logiciels les plus récents, pris en charge et à jour. Les clients ne doivent pas utiliser Flash Player après la date de fin de vie, car il ne sera pas pris en charge par Adobe. L'entreprise a expliqué que toute autre version de Flash Player disponible en téléchargement sur un site Web tiers n’est pas autorisée par Adobe. Les clients ne doivent pas utiliser de versions non autorisées de Flash Player. Les téléchargements non autorisés sont une source courante de logiciels malveillants et de virus. Adobe a rappelé ne pas être responsable des versions non autorisées de Flash Player, précisant que l'utilisation par les clients de ces versions est entièrement à leurs propres risques.Une ligne de chemin de fer en Chine a été paralysée car elle utilisait le logiciel Flash. Utilisant encore Flash, le système de répartition des trains ne pouvait purement et simplement plus fonctionner. De fil en aiguilles, plusieurs autres systèmes ont aussi plantés pour la même raison. Après le 31 décembre 2020, Adobe avait laissé jusqu’au 12 janvier 2021 pour bloquer définitivement les contenus Flash.L’arrêt a duré une vingtaine d’heures, jusqu’à ce que les techniciens trouvent une rustine. Tout d'abord, ils ont découvert que la compagnie de chemin de fer disposait de deux types d’ordinateurs pour gérer le trafic : un système avec un Windows original et un système fonctionnant sur une version pirate, dite « Ghost ». Si les premiers ont été corrigés facilement, les seconds ont nécessité une intervention et des tests dans les différentes stations.Après plus de 20 heures de travail, le salut est venu d’une idée toute simple : le téléchargement d’une ancienne version de Flash sur le système piraté. Selon les discussions sur les réseaux sociaux chinois, la version récupérée était la 29 datant de 2018.De nombreux internautes pourraient être surpris par la situation. Tout d'abord, le système ferroviaire et le système de répartition des trains dans une région s'appuient sur Flash, alors qu'il est gourmand en ressources et présente de nombreuses vulnérabilités.Ensuite, la mort de Flash n’est pas arrivée soudainement ; elle est annoncée depuis au moins 3 ans. De plus, ces derniers mois, Adobe et des éditeurs comme Microsoft, Mozilla ou encore Google ont multiplié les alertes sur le calendrier de fin de prises en charge de Flash. Par conséquent, les équipes IT disposaient de suffisamment de temps pour se préparer et modifier le système. Attendre que le support soit officiellement arrêté, puis faire face à un problème qu'il était provoqué par le fait que « Adobe des États-Unis a complètement arrêté le contenu Flash » peut en faire sourire plus d'un.Source : JalopnikQu'en pensez-vous ?