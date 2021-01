Le retour de Glenn Hinton

Après seulement deux ans au poste de directeur général et ancien directeur financier d'Intel, Bob Swan, quittera ses fonctions le 15 février prochain, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Pat Gelsinger, un ingénieur en puces qui a passé 30 ans chez Intel, mais les huit dernières années chez l'éditeur de logiciels VMware, a été nommé nouveau PDG d'Intel.« Le conseil d'administration est convaincu que Pat, avec le reste de l'équipe de direction, assurera une exécution solide de la stratégie d'Intel pour renforcer son leadership en matière de produits et tirer profit des opportunités importantes qui se présenteront à mesure que la société continuera à se transformer d'une entreprise de CPU à une entreprise de XPU à architecture multiple », a déclaré Omar Ishrak, président indépendant du conseil d'administration d'Intel, dans le communiqué.Intel a connu un succès financier au cours des derniers trimestres, mais l’entreprise a eu des années de difficultés avec son travail de fabrication de processeurs centraux, cédant la direction à Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Avec Gelsinger comme PDG, Intel va de nouveau avoir un technicien de retour à la tête de l'entreprise. Il a été l'architecte de la puce 80486 d'Intel qui a alimenté des millions de PC dans les années 1990 et il a accédé au poste de directeur de la technologie.La nomination du PDG de Gelsinger est « un grand pas dans la bonne direction », a déclaré Ambrish Srivastava, analyste de BMO Capital Markets, dans une note. Gelsinger ne pourra probablement pas résoudre les problèmes d'Intel dans l'immédiat, mais « il a certainement l'expérience et le bagage nécessaires pour relever de nombreux défis sur le long terme. Nous le tenons en très haute estime depuis son précédent mandat chez Intel ».L'une des décisions les plus difficiles de Gelsinger sera de savoir dans quelle mesure Intel doit compter sur d'autres entreprises, comme TSMC ou Samsung, pour la conception de ses puces. Intel se prépare à cette éventualité, ce qui aurait été une « hérésie » chez Intel à l'ancienne, a déclaré Ben Bajarin, analyste chez Creative Strategies, dans une note de recherche mercredi. Déplacer une grande partie de sa fabrication à l'extérieur sera difficile, en partie parce qu'il sera difficile de trouver un partenaire qui puisse répondre à l'énorme demande d'Intel en matière de fabrication de puces.Le retour de Gelsinger chez Intel intervient à un moment où le secteur des puces connaît des changements majeurs. Apple conçoit désormais ses propres processeurs Mac, s'éloignant des puces d'Intel et s'appuyant sur TSMC pour la fabrication. Arm, concepteur de la famille de puces qui équipe tous les smartphones, se lance dans le marché des PC avec l'aide de Microsoft. Nvidia, qui domine les puces graphiques et d'intelligence artificielle, cherche à acheter Arm pour 40 milliards de dollars. AMD a refait surface sur le marché des puces x86, profitant des difficultés d'Intel. Le fabricant de puces pour smartphones Qualcomm, qui sera bientôt dirigé par son nouveau PDG Christiano Amon, vient d'annoncer son intention d'acquérir le concepteur de puces Nuvia pour accélérer la conception de ses propres puces. Des changements encore plus radicaux sont à l'horizon avec l'essor de l'informatique quantique.Pat Gelsinger pourra compter sur le retour de Glenn Hinton. À la retraite depuis trois ans, Hinton a passé 35 ans chez Intel et a dirigé le développement de la microarchitecture Pentium Pro (P6), de la microarchitecture Pentium 4 et de Nehalem. Il a également travaillé sur le projet i960 d'Intel. Nehalem est ce pour quoi il est le plus connu.Nehalem a fait ses premiers pas en 2008, peu de temps avant le lancement du 45nm Phenom II d'AMD. La micro-architecture Nehalem était une modeste mise à jour de Penryn, avec des améliorations de la prédiction de branchement, de la fusion macro-op et de la détection de flux en boucle. C'était le premier processeur Intel à disposer d'un contrôleur de mémoire intégré, et il a réintroduit l'hyper-threading dans le haut de gamme de la pile de produits.Enfin, le lancement de Nehalem a représenté des changements majeurs dans la pile de produits Intel. Jusqu'au lancement du premier Core i7, Intel vendait encore de nombreux processeurs dual-core haut de gamme positionnés pour le marché des passionnés. Avec Nehalem, Intel a standardisé l'idée qu'un processeur 4C / 8T serait une plateforme de jeu desktop haut de gamme à l'avenir, avec un processeur 4C / 4T positionné comme une partie milieu de gamme à haut de gamme. Intel avait précédemment livré des processeurs quad-core sur le marché grand public, mais il avait divisé l'espace entre les puces dual-core et quad-core.C’est sur LinkedIn que Glenn Hinton a annoncé son retour :« Après avoir profité d'une vraie retraite pendant 3 ans, j'ai décidé de retourner travailler chez Intel (où j'avais auparavant travaillé pendant 35 ans). Qu'est-ce qui m'inciterait à faire quelque chose comme ça? Je travaillerai sur un projet de processeur haute performance passionnant. Le retour de Pat Gelsinger en tant que PDG m'a également aidé à finaliser ma décision de revenir. »Il y a quelques points clés à noter ici qui méritent d'être pris en compte.Premièrement, sortir de la retraite pour un gros projet de processeur n’est pas une chose anodine, en particulier pour un Intel Senior Fellow. Compte tenu des succès d’Intel, on pourrait supposer que la situation financière n’est pas le principal moteur ici, mais l’opportunité de travailler sur quelque chose de nouveau et d’excitant. De plus, ces types de projets prennent des années de développement, au moins trois, et Glenn s'engage donc pour le long terme bien qu'il soit déjà parti à la retraite.Le deuxième point est de réitérer cette dernière ligne - quel que soit le projet sur lequel Glenn travaille, ce sera un projet à long terme. En supposant que Glenn parle d'un nouveau projet au sein de l'écosystème R&D d'Intel, il faudra 3 à 5 ans avant que nous voyions les fruits du travail, ce qui signifie également créer une conception visant ce qui pourrait être une variété de technologies de nœuds de processus. L'expertise de Glenn en tant qu'architecte principal est probablement applicable à n'importe quelle étape d'une fenêtre de conception de R&D Intel, mais elle est peut-être mieux servie dès les étapes initiales. Dans son annonce, Glenn ne spécifie pas s'il s'agit de x86, laissant cette porte ouverte à la spéculation.Troisièmement, l'un des éléments critiques énumérés par un certain nombre d'analystes à l'annonce de l'arrivée de Gelsinger était qu'il n'aurait pas beaucoup d'effet avant plus de 3 ans, en raison du fonctionnement des cycles de produits. Cependant, d’autres rejette cette prémisse, affirmant que Pat Gelsinger pouvait intervenir et changer immédiatement des éléments de la culture d'Intel, et pourrait s'asseoir dans la salle avec les ingénieurs concernés et discuter de la conception du produit à un niveau que Bob Swan ne peut pas. Pat Gelsinger a l'opportunité d'organiser la structure de direction et d'insuffler une nouvelle confiance dans ces structures, dont certaines peuvent avoir poussé des architectes clés dans le passé à prendre leur retraite, au lieu de s'appuyer sur des projets passionnants.Source : annonce Glenn Hinton