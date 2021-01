Une photo de Jenna Ryan posant devant le Capitole.

Un agent immobilier du Texas qui a pris un jet privé pour se rendre à l'émeute au Capitole américain est empêché d'utiliser PayPal pour accepter des dons. Jennifer Ryan, qui se fait appeler Jenna Ryan sur les médias sociaux, a été inculpée la semaine dernière après que les autorités fédérales ont déclaré qu'elle avait pénétré dans le Capitole le 6 janvier avec d'autres partisans de Donald Trump, alors président des États-Unis. L'agent immobilier basé à Dallas a été accusé de conduite inappropriée sur les terrains du Capitole et d'avoir pénétré ou séjourné sciemment dans un bâtiment ou un terrain interdit sans y avoir pénétré légalement.Jenna Ryan, qui a été arrêtée la semaine dernière, a demandé de l'aide à ses followers de Twitter jeudi après-midi, partageant un lien vers un compte PayPal où les supporters pouvaient offrir un don. Dans un tweet, Ryan a déclaré : « J'accepte des dons pour payer les frais de justice et les pertes dues à mon arrestation et aux accusations portées par le FBI » et a ensuite affirmé avoir récolté 1000 dollars.Jeudi soir, PayPal avait fermé le compte, selon Kim Eichorn, un porte-parole de PayPal. « PayPal a une politique qui permet de collecter des fonds à des fins de défense juridique. PayPal examine minutieusement les comptes et si nous apprenons que des fonds sont utilisés à d'autres fins que la défense juridique, le compte sera soumis à une fermeture immédiate. Nous pouvons confirmer que le compte en question a été fermé », a déclaré Eichorn dans un courriel. PayPal permet également de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance enregistrés et vérifiés sur sa plateforme PayPal Giving Fund.Ryan est l'un des 125 manifestants qui ont été arrêtés pour des crimes fédéraux pour avoir participé aux émeutes du Capitole. Selon les documents d'accusation, Ryan a posté sur Facebook une vidéo de 21 minutes la montrant en train de marcher avec un groupe vers le bâtiment du Capitole. Dans un message maintenant supprimé, Ryan s'est filmée entrant dans le bâtiment par la rotonde et disant : « La vie ou la mort, cela n'a pas d'importance. C'est parti ». Après l’attaque, Ryan a tweeté : « Nous venons de prendre d'assaut la capitale. C'était l'un des meilleurs jours de ma vie ». Cinq personnes sont mortes pendant la brèche, dont un officier de police du Capitole.Lors d'une interview, Ryan a déclaré qu'elle était allée au Capitole parce qu'elle pensait que l'élection était truquée, mais a nié avoir pris part à la violence. « Je me suis dit : je ne veux pas être ici et je suis sortie du Capitole. Ils ont continué et je me suis dit que je n'allais pas faire partie de ça, quoi que ce soit. D’ailleurs, j'étais juste là pour documenter à partir de ce moment parce que je voyais vraiment ça comme une protestation », a-t-elle déclaré. Dans une autre interview accordée en début de semaine, Ryan a demandé en vain à l'ancien président Donald J. Trump de lui accorder sa grâce, affirmant qu'elle était allée à Washington D.C parce qu'elle « faisait ce qu'il nous demandait ». « J'avais l'impression de suivre mon président. Je suivais ce que nous étions appelés à faire. Il nous a demandé de prendre l'avion pour y aller. Il nous a demandé d'être là », a déclaré Ryan.Dans un courriel, Ryan a dit qu'elle était « stupéfaite » et qu'elle était cliente de PayPal depuis 20 ans. « Mon compte a été annulé sans aucun avertissement ni rien », a déclaré Ryan, ajoutant que « les gens qui ont des croyances patriotiques différentes de celles d'endroits comme PayPal auront besoin de leur propre système d'argent et de commerce ». La société avait auparavant fermé le compte d'un site web de droite et d'une plateforme de collecte de fonds qui acceptait les dons des personnes qui se rendaient à Washington, DC, pour les événements du 6 janvier.PayPal rejoint d'autres entreprises de technologie qui ont fait tomber les comptes des politiciens et des gens ordinaires impliqués dans les émeutes du Capitole. Facebook, Twitter, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux ont suspendu des comptes appartenant à l'ancien président Donald Trump, car ils craignaient qu'il n'ait toléré la violence au Capitole. Amazon a suspendu ses services d'hébergement web pour la plateforme de médias sociaux Parler en raison de la violence des messages postés sur l'application, et Shopify a retiré son soutien aux magasins en ligne vendant des marchandises pour la campagne de Donald Trump et l'organisation commerciale.Sources : Déclaration FBI Que pensez-vous de la décision de PayPal de suspendre définitivement le compte de Jenna Ryan ?Selon vous cette décision est-elle justifiée ?