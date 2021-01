Donald J. Trump, 45e président des États-Unis, a terminé officiellement son mandat ce 20 janvier 2021, laissant le bureau ovale à son successeur Joseph Robinette Biden Jr., plus connu sous le nom de Joe Biden. Durant son mandat, Trump aura été considéré comme le président américain qui a le plus utilisé Twitter et celui qui aura le plus "secoué" les grandes entreprises technologiques, qu'elles soient américaines ou des filiales d'entreprises étrangères. À son tour, Biden semble vouloir gouverner dans une grande complicité avec le monde de l'IT, une chose qui s'observe depuis sa campagne à son investiture. Voici quelques points qui montrent cela.Joseph Robinette Biden Jr., dit Joe Biden, est un homme d'État américain né le 20 novembre 1942 à Scranton. Il fut Vice-président des États-Unis tout le long des deux administrations Obama (de 2009 à 2017). Investi dans ses fonctions ce 20 janvier 2021, Biden est le 46eᵉ président des États-Unis. Pour l'occasion, tous les comptes de médias sociaux (Facebook, Tweeter, pour les plus connus), ainsi que le site Web de la Maison Blanche ont été mis à jour pour refléter le nouveau visage de l'équipe dirigeante des États-Unis, en particulier l'équipe Biden-Harris.Cependant, la nouvelle version du site Web de la Maison Blanche du Président Joe Biden contenait une invitation pour les spécialistes de la technologie suffisamment avertis pour le trouver. Cachée dans le code HTML du site www.whitehouse.gov , se trouvait une invitation à rejoindre le Service numérique américain, une unité technologique de la Maison Blanche. Il fallait vraiment être averti pour le trouver, car combien d'internautes auraient pensé qu'une telle chose se trouverait dans le code source de la page. « Si vous lisez ceci, nous avons besoin de votre aide pour mieux reconstruire », disait le message.En effet, l'ancien président Barack Obama a lancé ce service, l'US Digital Service, en 2014 pour recruter des technologues afin de contribuer à la refonte des services gouvernementaux, par exemple, en modernisant le système de paiement de Medicare ou en réformant les pratiques d'embauche dans les agences gouvernementales. Selon un rapport de Reuters, les spécialistes en technologie rejoignent le service numérique pour une durée d'un ou deux ans en général. Le message susmentionné se trouve sous forme de commentaire au sein de la balise