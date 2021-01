Une utilisation qui a explosé après le siège du Capitole

Clearview AI est une start-up qui a mis au point Clearview, une application de reconnaissance faciale. Sur son site, l'entreprise indique que c'est un nouvel outil de recherche utilisé par les organismes judiciaires pour identifier les auteurs et les victimes de crimes. « La technologie de Clearview a aidé les forces de l'ordre à traquer des centaines de criminels en général, notamment des pédophiles, des terroristes et des trafiquants sexuels ».Son fonctionnement est simple : vous prenez une photo d'une personne, la téléchargez et voyez des photos publiques de cette personne, ainsi que des liens vers l'endroit où ces photos sont apparues. Le système s'appuie sur une base de données de plus de trois milliards d'images que Clearview prétend avoir récupérées sur Facebook, YouTube, Venmo et des millions d'autres sites Web.Chose légale ou pas, plusieurs rapports publiés l'année dernière ont montré que de nombreuses autorités américaines s’en sont servis dans le cadre d’une enquête ou même à des fins personnelles . De même, pendant plus d'un an avant que la société ne fasse l'objet d'un examen public, l'application avait été librement utilisée par les investisseurs, les clients et les amis de la société . Des personnes proches de Clearview ont utilisé leur technologie de reconnaissance faciale lors de fêtes, de réunions d'affaires, etc. faisant des démonstrations de son potentiel pour le plaisir ou l'utilisant pour identifier des personnes dont elles ignoraient ou ne se souvenaient pas des noms.Pour sa défense, Hoan Ton-That, co-fondateur de l'entreprise, a expliqué que des comptes d'essai ont été fournis à des investisseurs potentiels et actuels, ainsi qu'à d'autres partenaires stratégiques, afin qu'ils puissent tester l'application.Clearview était inconnu du grand public jusqu'en janvier dernier 2020, lorsqu'il a été rapporté que la start-up avait développé un système de reconnaissance faciale révolutionnaire qui était utilisé par des centaines d'agences d'application de la loi.Le PDG de Clearview AI a déclaré que l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale de son entreprise au sein des forces de l'ordre a augmenté de 26% le lendemain de l'attaque d'une foule d'émeutiers pro-Trump contre le Capitole américain. Hoan Ton-That a confirmé au New York Times que Clearview avait connu une forte augmentation de son utilisation le 7 janvier, par rapport à son volume de recherche habituel en semaine.L'attaque du 6 janvier a été diffusée à la télévision et en ligne, des centaines d'images et de vidéo toujours disponibles en ligne montrent les visages d'émeutiers pénétrant dans le bâtiment du Capitole. Le FBI et d’autres agences ont demandé l’aide du public pour identifier les participants. Selon le New York Times, le département de police de Miami utilise Clearview pour identifier certains des émeutiers, envoyant des correspondances possibles au groupe de travail conjoint du FBI sur le terrorisme. Et le Wall Street Journal a rapporté qu'un département de police de l'Alabama utilisait également Clearview pour identifier les visages sur les images de l'émeute et envoyer des informations au FBI.Contrairement à d’autres systèmes de reconnaissance faciale utilisés par les autorités, qui utilisent des images telles que des photos de permis de conduire et des photos prises en photo, la base de données de Clearview contenant quelque 3 milliards d’images a été extraite des médias sociaux et d’autres sites Web. En plus de soulever de sérieuses préoccupations concernant la confidentialité, la pratique consistant à prendre des images à partir des médias sociaux a enfreint les règles des plateformes, et les entreprises de technologie ont envoyé de nombreuses ordonnances de cessation et d'abstention à Clearview à la suite de la publication de l'enquête qui a révélé les pratiques de la société.Ainsi, en janvier 2020, Twitter a envoyé une lettre à la startup Clearview AI, lui demandant de cesser de prendre des photos et d'autres données sur le site de médias sociaux « pour quelque raison que ce soit » et de supprimer toutes les données qu'elle avait collectées auparavant, a déclaré une porte-parole de Twitter. La lettre de cessation et d'abstention accusait Clearview de violer les politiques de Twitter. Tor Ekeland, un avocat de Clearview, a confirmé avoir reçu la lettre de Twitter et a déclaré que l'entreprise « répondra de manière appropriée ». Facebook, Google et d'autres géants de la technologie ont envoyé des ordonnances de cessation et d'abstention. Des poursuites ont été intentées dans l'Illinois et en Virginie, et le procureur général du New Jersey a émis un moratoire contre l'application dans cet État.En réponse aux critiques, Clearview a publié un « code de conduite », soulignant dans un billet de blog que sa technologie n'était « disponible que pour les forces de l'ordre et certains professionnels de la sécurité à utiliser comme outil d'enquête ».Nathan Freed Wessler, directeur adjoint du projet Speech, Privacy, and Technology de l'ACLU, a déclaré que, bien que la technologie de reconnaissance faciale ne soit pas réglementée par la loi fédérale, « son potentiel de surveillance de masse des communautés de couleur a conduit à juste titre l'État et les gouvernements locaux à travers le pays à interdire son utilisation par les forces de l'ordre. » Wessler a fait valoir que si l'utilisation de la technologie par les services de police est normalisée, « nous savons contre qui elle sera le plus utilisée : les membres des communautés noires et claires qui souffrent déjà d'un système répressif de répression raciste ».Clearview AI a déclaré en mai qu'elle cesserait de vendre sa technologie à des entreprises privées et la fournirait à la place seulement aux seules forces de l'ordre. Selon la société, quelque 2 400 organismes d’application de la loi à travers les États-Unis utilisent le logiciel de Clearview.Ton-That soutient tout de même que Clearview ne fait rien d’illégal - que son application reproduit simplement ce que font les autres moteurs de recherche. Au lieu de permettre aux internautes de rechercher les images publiques des gens par leur nom, comme on peut le faire sur Google, a-t-il dit, Clearview leur permet de faire la recherche en téléchargeant un visage.Source : New York TimesÊtes-vous pour ou contre l'usage de la reconnaissance faciale dans un cas comme celui-ci ?Que pensez-vous de la façon dont Clearview AI a alimenté sa base de données en images ?