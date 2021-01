SpaceX, une autre entreprise de Musk qui a contribué à sa rapide ascension

Grâce à l'envolée en Bourse des actions de Tesla (dont il détient 18%), Elon Musk, qui dirige également l'entreprise SpaceX, dépasse Jeff Bezos de 10 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires Index ; sa fortune atteint désormais les 195 milliards de dollars.L'ascension rapide de Musk sur la liste est principalement due à une hausse du cours de l'action de Tesla, qui a vu sa valeur multipliée par plus de 7 en 2020.Les ventes du groupe Tesla restent pourtant bien loin de celles des constructeurs traditionnels : il n'a écoulé qu'un peu moins de 500 000 voitures sur l'année 2020, bien loin de Volkswagen et ses 11 millions de véhicules.Mais Tesla bénéficie de l'engouement des investisseurs pour les véhicules électriques. Le groupe est parvenu à gagner de l'argent pendant cinq trimestres consécutifs, ce qui lui a permis de faire son entrée au sein du prestigieux indice américain S&P 500.Selon l'indice Bloomberg, les actifs d'Elon Musk à Tesla constituent 139 milliards de dollars et ses actifs à SpaceX 18,7 milliards de dollars.Bloomberg précise que :« Musk est PDG du constructeur automobile coté en bourse Tesla, qui est devenu le plus grand employeur de l'industrie automobile de l'État de Californie, et de la société de fusées SpaceX, qui compte comme client la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis.« Musk détient environ 20 % de Tesla, selon un dossier de bourse de février 2020. Il a promis 18,5 millions d'actions en garantie des obligations personnelles, selon le dépôt de procuration 2020 de la société. Ces actions sont incluses dans l'analyse de la valeur nette et leur valeur est compensée par une décote de 25 % à compter de mai 2020, le montant maximum des emprunts autorisés sur les actions gagées, selon un dépôt d'avril 2019 ».En novembre, The Guardian a rapporté que Tesla a la plus forte capitalisation boursière de toutes les sociétés automobiles du monde, bien qu'elle ne produise qu'une fraction des voitures des constructeurs plus établis. Cette année, elle a prévu de produire 500 000 voitures, contre environ 10 millions pour une société comme Toyota. Si la croissance du cours des actions de Tesla se poursuit, Musk pourrait réaliser une opération bonus d'une valeur record de 55,8 milliards de dollars. Pour déclencher le paiement maximum, il doit faire de Tesla une société de 650 milliards de dollars d'ici 2028, selon The Guardian.Musk est également impliqué dans les engins spatiaux par l'intermédiaire de sa société SpaceX, qui a également connu un succès récent. SpaceX a envoyé quatre astronautes à la Station spatiale internationale à bord de sa fusée Falcon et de sa capsule Dragon dans le cadre d'un contrat commercial avec la Nasa. La société est sur le point de lancer des satellites Starlink en orbite dans le cadre de son projet de fourniture d'Internet haut débit, après avoir subi des retards dus aux mauvaises conditions météorologiques.Il faut également noter que malgré la pandémie, qui a entraîné des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois, l'année 2020 a été particulièrement bonne pour les personnes figurant dans l'indice Bloomberg. En novembre, ces personnes ont collectivement ajouté 23 %, soit 1300 milliards de dollars, à leur valeur nette, alors que des millions de travailleurs sont confrontés à des difficultés financières après avoir été licenciés par leur employeur en raison de la pandémie de coronavirus en cours.Musk a signé le Giving Pledge, l'initiative philanthropique créée par Gates et l'investisseur Warren Buffett pour encourager les personnes les plus riches du monde à s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des œuvres de charité. Cependant, selon The Guardian, la Musk Foundation, une organisation caritative que le PDG de Tesla a fondée avec son frère en 2002, a donné moins de 100 millions de dollars selon les déclarations réglementaires.Rappelons qu'Elon Musk est devenu la troisième personne la plus riche du monde en novembre après que les actions de Tesla aient fait un bond de 13 % suite à sa sélection pour rejoindre l'indice S&P 500 des principales entreprises américaines. Les analystes ont estimé que cette hausse du cours de l'action de Tesla, qui avait déjà augmenté de près de 500 % en 2020, a permis à Musk d'accroître sa fortune d'environ 15 milliards de dollars pour atteindre environ 117,5 milliards de dollars en mi-novembre.Une semaine plus tard, Elon Musk a dépassé Bill Gates et est devenue la seconde personne la plus fortunée du monde Source : index Bloomberg