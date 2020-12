Xiaomi prévoit de livrer son Mi11 sans chargeur après s'être moqué d'Apple pour avoir pris la même décision pour son iPhone 12 Le PDG de l'entreprise a confirmé cette décision 0PARTAGES 3 0 Durant une keynote pendant laquelle Apple a parlé de l’iPhone 12, l’éditeur a indiqué qu’il s’agit de son premier smartphone compatible à la technologie 5G.



L’éditeur d’iOS a bien présenté quatre smartphones. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous les deux avec des écrans de 6,1 pouces et les iPhone 12 Mini (5,4 pouces) et iPhone 12 Pro Max (6,4 pouces). L'iPhone 12 Mini est proposé à partir de 809 €, l'iPhone 12 à partir de 909 €, l’iPhone 12 Pro n'est disponible « qu'à partir de 1159 € avant reprise de votre appareil » et l’iPhone 12 Pro à partir de 1259 €.



Apple n'inclut pas de chargeur d'alimentation ou d'écouteurs avec l'iPhone 12, pour des raisons environnementales. Apple a déclaré qu'il serait en mesure de réduire considérablement les émissions de carbone en n'ayant pas à fabriquer les accessoires en premier lieu, en plus de réduire la taille de la boîte d'expédition de chaque iPhone vendu. Apple affirme que cela permettra d'économiser 2 millions de tonnes métriques de carbone par an.



« Pour tous les modèles d’iPhone, nous retirons de la boîte l’adaptateur secteur souvent inutilisé, et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB‑C vers Lightning. Cela permet de réduire la taille de l’emballage et le nombre de cargaisons, puisqu’il y a plus de boîtes par cargaison. Par ailleurs, nous accompagnons nos partenaires de fabrication dans leur transition vers les énergies renouvelables. Mises bout à bout, toutes ces initiatives ont pour effet de réduire nos émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes métriques par an ».



La décision d'Apple de ne pas inclure de chargeurs avec l'iPhone 12 a été accueillie avec une certaine dérision, et des concurrents comme Samsung ont rappelé aux clients dans une publicité que les briques de chargement étaient « incluses avec votre Galaxy ». Samsung a vite fait de supprimer cette annonce, une documentation du futur fleuron de Samsung, le Galaxy S21, confirme le design de l'appareil et montre également qu'il ne sera pas non plus livré avec un chargeur inclus dans la boîte.



La prochaine génération des Galaxy de Samsung, la série Galaxy S21, est prévue dans un mois environ, et avec ce lancement officiel qui approche à grands pas, les rendus de l'appareil ont commencé à fuir de plus en plus vite. Les informations sur l'appareil ont fait l'objet de nombreuses fuites déjà, dont le design de l'appareil, ses spécifications et le contenu de la boîte dans laquelle il sera livré. Mais mieux encore, le prochain téléphone de Samsung a fait l'objet d'une certification par l'Anatel, l'agence nationale brésilienne des télécommunications, qui a révélé quelques détails importants.



Selon les documents reçus par l'Anatel, les trois nouveaux modèles Galaxy S21 n'auront pas de chargeur inclus dans la boîte. Les écouteurs ne seront pas non plus inclus. C'est une rumeur qui circulait déjà en raison des fuites qui ont eu lieu à propos du téléphone. Si cela s'avère exact, Samsung rejoindrait Apple comme le second fabricant de smartphones à décider d'abandonner les adaptateurs secteurs. Apple a évoqué des raisons environnementales pour expliquer ce changement dans la boîte de l'iPhone 12, mais les documents fournis par Samsung à l'Anatel n'indiquent pas pourquoi le Sud-Coréen a fait ce choix lui aussi.



Xiaomi fait volte-face après s’être moqué d’Apple



Peu de temps après le lancement de l'iPhone 12, Xiaomi a tweeté qu'il « n'avait rien laissé de côté » pour son Mi 10T Pro, ajoutant un court clip vidéo montrant une boîte Mi 10T avec un chargeur à l'intérieur.





Lei Jun, PDG du fabricant de téléphones chinois Xiaomi, a confirmé que son prochain téléphone Mi 11 ne serait pas livré avec un chargeur, invoquant des préoccupations environnementales. Ainsi, Xiaomi a rejoint d'autres fabricants de téléphones qui se moquaient d'Apple il y a quelques mois pour avoir décidé de ne pas inclure les chargeurs avec l'iPhone 12.



Jun a fait ces remarques sur le site de médias sociaux chinois Weibo, affirmant que les mobinautes disposaient déjà de nombreux chargeurs et que cette décision permettrait de réduire l'impact sur l'environnement. Néanmoins, il semble que, alors que les fabricants de téléphones continuent d'augmenter les prix de leurs nouveaux appareils, ils trouvent en quelque sorte des moyens d'en donner moins aux clients (pas de prises casque, pas de chargeur, pas d'écouteurs) que par le passé. La prochaine étape consiste-t-elle simplement à supprimer la boîte et à remettre les nouveaux téléphones aux clients dans des sacs en papier ?



Nous le saurons probablement plus tard. Peut-être que le point le plus important à retenir ici est que les entreprises devraient tenir l'équipe marketing au courant des futures décisions relatives aux produits ?



Sources : Tweet Xiaomi



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Les chargeurs des téléphones devraient-ils être vendus séparément ? Durant une keynote pendant laquelle Apple a parlé de l’iPhone 12, l’éditeur a indiqué qu’il s’agit de son premier smartphone compatible à la technologie 5G.L’éditeur d’iOS a bien présenté quatre smartphones. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous les deux avec des écrans de 6,1 pouces et les iPhone 12 Mini (5,4 pouces) et iPhone 12 Pro Max (6,4 pouces). L'iPhone 12 Mini est proposé à partir de 809 €, l'iPhone 12 à partir de 909 €, l’iPhone 12 Pro n'est disponible « qu'à partir de 1159 € avant reprise de votre appareil » et l’iPhone 12 Pro à partir de 1259 €.Apple n'inclut pas de chargeur d'alimentation ou d'écouteurs avec l'iPhone 12, pour des raisons environnementales. Apple a déclaré qu'il serait en mesure de réduire considérablement les émissions de carbone en n'ayant pas à fabriquer les accessoires en premier lieu, en plus de réduire la taille de la boîte d'expédition de chaque iPhone vendu. Apple affirme que cela permettra d'économiser 2 millions de tonnes métriques de carbone par an.« Pour tous les modèles d’iPhone, nous retirons de la boîte l’adaptateur secteur souvent inutilisé, et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB‑C vers Lightning. Cela permet de réduire la taille de l’emballage et le nombre de cargaisons, puisqu’il y a plus de boîtes par cargaison. Par ailleurs, nous accompagnons nos partenaires de fabrication dans leur transition vers les énergies renouvelables. Mises bout à bout, toutes ces initiatives ont pour effet de réduire nos émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes métriques par an ».La décision d'Apple de ne pas inclure de chargeurs avec l'iPhone 12 a été accueillie avec une certaine dérision, et des concurrents comme Samsung ont rappelé aux clients dans une publicité que les briques de chargement étaient « incluses avec votre Galaxy ». Samsung a vite fait de supprimer cette annonce, une documentation du futur fleuron de Samsung, le Galaxy S21, confirme le design de l'appareil et montre également qu'il ne sera pas non plus livré avec un chargeur inclus dans la boîte.La prochaine génération des Galaxy de Samsung, la série Galaxy S21, est prévue dans un mois environ, et avec ce lancement officiel qui approche à grands pas, les rendus de l'appareil ont commencé à fuir de plus en plus vite. Les informations sur l'appareil ont fait l'objet de nombreuses fuites déjà, dont le design de l'appareil, ses spécifications et le contenu de la boîte dans laquelle il sera livré. Mais mieux encore, le prochain téléphone de Samsung a fait l'objet d'une certification par l'Anatel, l'agence nationale brésilienne des télécommunications, qui a révélé quelques détails importants.Selon les documents reçus par l'Anatel, les trois nouveaux modèles Galaxy S21 n'auront pas de chargeur inclus dans la boîte. Les écouteurs ne seront pas non plus inclus. C'est une rumeur qui circulait déjà en raison des fuites qui ont eu lieu à propos du téléphone. Si cela s'avère exact, Samsung rejoindrait Apple comme le second fabricant de smartphones à décider d'abandonner les adaptateurs secteurs. Apple a évoqué des raisons environnementales pour expliquer ce changement dans la boîte de l'iPhone 12, mais les documents fournis par Samsung à l'Anatel n'indiquent pas pourquoi le Sud-Coréen a fait ce choix lui aussi.Peu de temps après le lancement de l'iPhone 12, Xiaomi a tweeté qu'il « n'avait rien laissé de côté » pour son Mi 10T Pro, ajoutant un court clip vidéo montrant une boîte Mi 10T avec un chargeur à l'intérieur.Lei Jun, PDG du fabricant de téléphones chinois Xiaomi, a confirmé que son prochain téléphone Mi 11 ne serait pas livré avec un chargeur, invoquant des préoccupations environnementales. Ainsi, Xiaomi a rejoint d'autres fabricants de téléphones qui se moquaient d'Apple il y a quelques mois pour avoir décidé de ne pas inclure les chargeurs avec l'iPhone 12.Jun a fait ces remarques sur le site de médias sociaux chinois Weibo, affirmant que les mobinautes disposaient déjà de nombreux chargeurs et que cette décision permettrait de réduire l'impact sur l'environnement. Néanmoins, il semble que, alors que les fabricants de téléphones continuent d'augmenter les prix de leurs nouveaux appareils, ils trouvent en quelque sorte des moyens d'en donner moins aux clients (pas de prises casque, pas de chargeur, pas d'écouteurs) que par le passé. La prochaine étape consiste-t-elle simplement à supprimer la boîte et à remettre les nouveaux téléphones aux clients dans des sacs en papier ?Nous le saurons probablement plus tard. Peut-être que le point le plus important à retenir ici est que les entreprises devraient tenir l'équipe marketing au courant des futures décisions relatives aux produits ?Sources : Webo Qu'en pensez-vous ?Les chargeurs des téléphones devraient-ils être vendus séparément ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 22 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Membre éclairé https://www.developpez.com



Les gens se plaignent qu'apple ait décidé de ne pas inclure un chargeur sans se rendre compte qu'ils en ont déjà probablement une panoplie à la maison. Il y a déjà tellement de produits qui viennent sans chargeur et pourtant personne ne se plaint… Ma montre garmin, ma gopro, mes manettes sans fil, ma tablette lenovo…



J'espère que tout le monde va suivre et surtout que tout le monde se mette enfin à l'USB-C. Un unique câble pour tout et un unique chargeur. Terminé. 0 0 Quand j'ai ouvert notre vieux caméscope acheté en 1993, j'ai été stupéfait par la quantité d'accessoires et la taille du manuel d'utilisation. Les temps ont bien changé mais dans certains cas je trouve ça bien aussi.Les gens se plaignent qu'apple ait décidé de ne pas inclure un chargeur sans se rendre compte qu'ils en ont déjà probablement une panoplie à la maison. Il y a déjà tellement de produits qui viennent sans chargeur et pourtant personne ne se plaint… Ma montre garmin, ma gopro, mes manettes sans fil, ma tablette lenovo…J'espère que tout le monde va suivre et surtout que tout le monde se mette enfin à l'USB-C. Un unique câble pour tout et un unique chargeur. Terminé.