L'Allemagne est en tête de la liste des destinations les plus recherchées en Europe pour les travailleurs dans l'industrie technologique Selon les données de Relocate.me

L'Allemagne est en tête de la liste des destinations les plus recherchées en Europe pour les travailleurs dans l'industrie technologique pour la deuxième année consécutive, selon les données de Relocate.me. Relocate.me, un site pour les travailleurs dans le secteur de la technologie à la recherche de postes vacants à l'étranger, a déclaré que ses utilisateurs ont exprimé le plus d'intérêt pour déménager dans le pays, suivi en Europe par les Pays-Bas et le Royaume-Uni.



Sur les dix premières destinations de relocalisation dans l'ensemble, sept d'entre elles se trouvent en Europe, le Canada, l'Australie et les États-Unis faisant également partie du top 10.



En Europe du Sud, l'Espagne était la plus populaire, suivie de l'Italie puis du Portugal. En Europe centrale et orientale, la République tchèque était la plus populaire, suivie de la Pologne et de l'Estonie.



Allemagne



De nombreuses entreprises technologiques européennes ont suspendu leurs recrutements internationaux lorsque la pandémie a frappé et que des problèmes ont surgi pour obtenir des permis de travail pour les résidents non européens.



L'Allemagne, cependant, a publié une procédure accélérée en mars 2020 pour accélérer le processus d'obtention d'un permis de travail pour les travailleurs hautement qualifiés (ce qui explique en partie son attrait pour les travailleurs étrangers cette année).



L'Allemagne a longtemps été considérée comme un endroit attrayant pour les travailleurs de la technologie, Berlin en particulier attirant une grande foule internationale venant travailler dans le grand nombre de startups à succès de la ville telles que GetYourGuide, N26 et Raisin.



Dans tous les pays, le nombre de travailleurs de la technologie souhaitant déménager à l'étranger a considérablement baissé plus tôt cette année avec l'entrée en vigueur des mesures de confinement, mais les niveaux ont rebondi et, dans l'ensemble, 2020 a vu plus de personnes intéressées à déménager que l'année dernière.



Le nombre de personnes se rendant sur le site Relocate.me et recherchant un emploi à l’étranger a atteint son plus bas niveau en avril, avant de reprendre à partir de juin et d’augmenter tout au long de l’année. Le mois d'octobre a vu le plus grand nombre de visiteurs sur le site et, dans l'ensemble, le nombre d'utilisateurs en 2020 a augmenté de 39% par rapport à l'année dernière.



En ce qui concerne les pays que les gens souhaitent le plus quitter, aucun des 10 premiers n'est européen (en tête nous avons l'Inde, suivie de la Russie et du Nigéria).





Nombre de travailleurs souhaitant partir à l'étranger par pays

Le pourcentage de candidats sur Relocate.me de chaque pays

« La pandémie a considérablement affecté la façon dont les entreprises technologiques recrutent des talents internationaux », déclare Andrew Stetsenko, PDG et fondateur de Relocate.me. Au cours des années précédentes, explique-t-il, environ 50% des entreprises invitaient des candidats étrangers potentiels à des entretiens sur place. « Désormais, le processus d'interview est entièrement distant. De plus, certaines entreprises commencent à travailler avec et à intégrer leurs employés étrangers nouvellement embauchés avant d'obtenir un permis de travail ».



Et bien que de nombreux emplois peuvent être fait en télétravail, Stetsenko pense que la destination compte toujours : « beaucoup de gens préfèrent encore travailler de chez eux dans un endroit cool, comme Berlin, Londres et autres. »



Une tendance au déménagement, national ou international, provoqué par la pandémie qui s'observe également dans d'autres sondages



Upwork, la plateforme de freelance



Pour comprendre l'impact du travail à distance sur les projets de déménagement, Upwork a interrogé plus de 20 000 personnes pour connaître leurs intentions de déménagement. Ce que la plateforme de freelance a constaté, c'est que la plus grande capacité de travailler à domicile après le COVID-19 a augmenté la probabilité qu'un nombre important de ménages quittent la région où ils vivent actuellement. Au total, entre 6,9 % et 11,5 % des ménages prévoient un déménagement en raison de la disponibilité croissante du travail à distance suite au COVID-19.



De ce groupe, 6,5 % prévoient déménager dans une région différente en raison de la plus grande capacité de travailler à domicile. Cependant, les considérations à distance se sont également étendues à celles au-delà des professionnels actuels qui ont la possibilité de travailler à distance. 2,5 % du panel a décide de déménager parce qu'un membre du ménage peut travailler à domicile, et 2,5 % a décidé de déménager en raison de plus grandes perspectives de travail à domicile.



Pour confirmer davantage ces résultats, Upwork a mené deux enquêtes alternatives avec différentes gammes de réponses possibles. « Au total, dans le cadre de l'enquête principale et de deux alternatives, il y a un pourcentage constamment significatif de déménagements en raison d'une plus grande capacité de travailler à domicile, allant de 6,9 % à 11,5 %. Ces estimations impliquent que 14 à 23 millions d'Américains prévoient de déménager à la suite de la possibilité du travail à distance. Pour contextualiser ce nombre, les données du recensement de 2018 à 2019 suggèrent que 3,6 % des personnes ont déménagé dans un comté ou un État différent de 2018 à 2019, ce qui signifie qu'entre deux à trois fois plus de personnes prévoient de déménager cette année en raison du travail à distance. En d'autres termes, combinés aux personnes qui déménagent indépendamment du travail à distance, les taux de migration à court terme peuvent être de trois à quatre fois ce qu'ils sont normalement. »





« Comme le montre notre enquête, de nombreuses personnes considèrent le travail à distance comme une opportunité de déménager là où elles le souhaitent et où elles peuvent se permettre de vivre », a déclaré Adam Ozimek, économiste en chef chez Upwork. « Il s'agit d'un indicateur précoce des impacts beaucoup plus importants que le travail à distance pourrait avoir sur l'augmentation de l'efficacité économique et la diffusion des opportunités ».



Selon l'enquête, les grandes villes connaîtront la plus grande émigration. Environ 20 % des répondants prévoyant de déménager vivent dans une grande ville. Parce que beaucoup s'attendent à ce que le travail à distance se poursuive à long terme, plus de la moitié ont l'intention de déménager à plus de deux heures, voire plus, de leur domicile actuel.



United Van Lines, une grande entreprise de déménagement domestique



Une autre enquête menée par United Van Lines, une grande entreprise de déménagement domestique, a révélé que les gens voulaient déménager hors de l'État de New York à un rythme plus élevé que la moyenne nationale. Et, au début du mois de septembre, les demandes de départ de San Francisco représentait plus du double de la moyenne américaine. L'enquête a été menée entre mars et août.



À l'échelle nationale, il y a une augmentation de 32 % de l'intérêt mobile par rapport à cette période de l'année dernière, selon l'enquête United Van Lines. Les raisons les plus courantes associées aux déménagements influencés par une pandémie étaient : les préoccupations pour la santé et le bien-être personnels et familiaux, le désir d'être plus proche de la famille, les changements de statut d'emploi ou de conditions de travail (y compris la capacité de travailler à distance) et les désirs de changement de style de vie ou d'amélioration de la qualité de vie.



Les clients ont déclaré à l'entreprise de déménagement que la pandémie les avait amenés à réévaluer ce qui était important pour leur famille, ce qui signifiait être plus proche de la famille élargie et des amis. D'autres clients ont déclaré qu'ils devaient élargir leur recherche d'emploi à l'étranger.



Source :



Et vous ?



Les tendances dessinées par les sondages qui indiquent que les professionnels envisagent de déménager suite à la forte adoption du télétravail vous surprennent-elles ?

Quels sont les éléments qui pourraient, selon vous, expliquer le désir de se diriger vers tel pays plutôt que vers tel autre ?

