Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX







Elon Musk dirige actuellement Tesla Inc., constructeur automobile et pionnier des voitures électriques, ayant mis sur le marché des voitures électriques dotées de capacité d'autonomie, comme la Model S, la Model Y et la Model 3. Mardi, Musk, la deuxième personnalité la plus fortunée au monde, a tweeté que pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, il a contacté Tim Cook, PDG d'Apple, pour discuter de la possibilité que la firme de Cupertino acquière Tesla pour un dixième (1/10) de sa valeur actuelle, mais que ce dernier ne s'est pas montré intéressé et n'a pas répondu à son invitation.La Tesla Model 3 est considérée comme l'une des voitures à succès de l'entreprise. Il s'agit en effet d'une berline familiale haut de gamme et 100 % électrique, conçue et produite par Tesla. Elle a été présentée pour la première fois au public en mars 2016 , les 30 premières livraisons ont eu lieu en juillet 2017 aux États-Unis. Ce n'est qu'environ deux ans plus tard, en janvier 2019, que la Model 3 a reçu l'autorisation de la part du RDW (l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules et des permis de conduire aux Pays-Bas) pour être commercialisée et utilisée en Europe.Si la Model 3 a permis à Tesla de devancer encore plus ses concurrents sur le marché des voitures électriques et autonomes, elle avait donné, lors de sa conception il y a un peu plus de quatre ans, de sérieux maux de tête aux ingénieurs de la société et à Musk également, qui a alors envisagé de vendre Tesla. « Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j'ai pris contact avec Tim Cook pour discuter de la possibilité qu'Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion », a déclaré Musk dans un tweet mardi.Selon un rapport de Reuters mardi, en 2017 et 2018, Tesla s'est battu pour augmenter la production en volume de la berline Model 3. Musk a alors informé les investisseurs que la société était embourbée dans "l'enfer de la production" à cause de problèmes avec les systèmes de production automatisés de son usine de batteries à Reno, dans le Nevada. En outre, CNBC ajoute que Musk a également déclaré précédemment, dans un tweet, que Tesla avait été mis en faillite "environ un mois" pendant la montée en puissance de la Model 3, un détail que la société n'a jamais divulgué dans ses rapports trimestriels.Cependant, Tesla est arrivé à surmonter ces problèmes et a depuis enregistré une série de bénéfices trimestriels. Le fabricant de voitures électriques est devenu l'une des entreprises les plus précieuses à rejoindre le S&P 500 lorsqu'il est entré dans l'indice boursier largement suivi, lundi. Selon Reuters, les actions de Tesla ont quand même chuté de 6,5 % à ses débuts dans le S&P 500, en raison de la concurrence potentielle d'Apple. En effet, la rumeur circule depuis 2015 qu'Apple a des projets pour se lancer sur le marché des voitures électriques, mais Apple n'a jamais admis avoir des projets de construction de voiture.Toutefois, Cook a admis avoir travaillé sur des "systèmes autonomes" qui pourraient être utilisés dans des voitures à conduite autonome ou à d'autres fins. Si Apple se lançait effectivement dans l'industrie automobile, cela ferait de lui un concurrent de taille pour Tesla. En raison de cette concurrence, qui se présente pour l'instant sous une forme "silencieuse", Musk ne manque pas d'occasions pour envoyer des piques à Apple. En 2015 par exemple, Musk a appelé Apple le cimetière Tesla. « Si vous ne réussissez pas à Tesla, vous allez travailler pour Apple », a-t-il alors lancé en riant.D'après CNBC, en juillet 2018, Apple a engagé le chef ingénieur de Tesla, Doug Field, un ancien employé d'Apple, qui est revenu dans la société, après de nombreux autres employés. À l'époque, Tesla a déclaré à CNBC qu'Apple avait la capacité de débaucher des employés clés dans ses rangs : « Tesla est le chemin le plus difficile. Nous avons 100 fois moins d'argent qu'Apple, alors bien sûr, ils peuvent se permettre de payer plus. Nous menons des batailles extrêmement difficiles contre des entreprises automobiles bien établies qui fabriquent 100 fois plus de voitures que l'année dernière, donc bien sûr, c'est un travail très dur ».Le rapport de Reuters estime que les efforts d'Apple dans le secteur automobile, connus sous le nom de "Projet Titan", ont été inégaux depuis 2014, date à laquelle la société a commencé à concevoir son propre véhicule en partant de zéro. Au cœur de la stratégie de l'entreprise pour la production automobile se trouve une nouvelle conception de batterie qui pourrait réduire "radicalement" le coût des batteries et augmenter l'autonomie du véhicule. Le tweet de Musk mardi est une réponse à une série de tweets citant un article de Reuters sur Apple qui cherchait à produire un véhicule de tourisme d'ici 2024 avec cette nouvelle technologie de batterie.S'exprimant sur cette technologie, Musk a déclaré : « Étrange, si c'est vrai ». « Tesla utilise déjà du phosphate de fer pour les voitures de gamme moyenne fabriquées dans notre usine de Shanghai. Une monocellule est électrochimiquement impossible, car la tension maximale est ~100X trop basse. Peut-être qu'ils voulaient dire des cellules liées ensemble, comme notre batterie structurelle ? », a-t-il déclaré. Pour l'heure, si le tweet de Musk mentionne une intention de vente il y a quelques années, Reuters rapporte que Tesla n'a pas parlé de vente dans un quelconque dossier financier.Sources : Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?Quel intérêt Apple aurait-il à racheter Tesla ?Tim Cook est-il en mesure de lancer des voitures électriques capables de concurrencer celles de Tesla ?