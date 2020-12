Le replay du webinaire organisé par Capgemini pour partager son expérience sur le Cloud et le cluster Kubernetes est disponible 0PARTAGES 2 0 Le 15 décembre dernier, Capgemini, une entreprise française de services du numérique, a organisé un webinaire pour partager leurs expériences sur le Cloud et Kubernetes. Au programme, les experts de Capgemini ont parlé du cloud, un moteur de transformation pour mieux comprendre comment l’écosystème cloud est un accélérateur indispensable à la transformation digitale, les outils, les méthodes de travail à mettre en place pour ne pas rater le train. Ils ont également parlé de l’Agile, de la stratégie API, d'une application cloud native, du cloud managé et du DevOps.







Les experts de Capgemini ont parlé aussi du cluster Kubernetes avec OPA. Voici les questions qui ont été abordées lors de ce webinaire :

quels sont les concepts-clés qui structurent la sécurisation d'un cluster Kubernetes ?

comment Open Policy Agent permet d’appliquer un contrôle de règles plus fin que les primitives standards ?

comment fonctionne un Admission Controller ?

quelles règles pour sécuriser le cluster ?



Si vous avez raté ce webinaire, vous avez encore la possibilité de suivre le replay.



