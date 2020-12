L'utilisation du mot de passe et les enjeux pour les personnes et les organisations

Microsoft veut supprimer le mot de passe pour ses clients d'ici la fin de 2021





l'utilisation sans mot de passe dans Azure Active Directory a augmenté de plus de 50 % pour Windows Hello for Business, la connexion téléphonique sans mot de passe avec Microsoft Authenticator et les clés de sécurité FIDO2 ;

il y a désormais plus de 150 millions d'utilisateurs sans mot de passe dans Azure Active Directory et les comptes consommateurs de Microsoft ;

le nombre de consommateurs utilisant Windows Hello pour se connecter à des appareils Windows 10 au lieu d'un mot de passe est passé de 69,4 % en 2019 à 84,7 % en 2020.

L'utilisation d'un mot de passe est la méthode la plus populaire pour accéder à un compte, que ce soit sur un ordinateur personnel ou une plateforme distante. Cela dit, il est confronté à plusieurs enjeux, notamment la mémorisation, qui devient de plus en plus pertinente en raison de la multiplication du nombre de services nécessitant un mot de passe, et la compromission dont il peut faire l'objet. Microsoft travaille depuis quelques années à rendre le mot de passe obsolète et a annoncé la semaine dernière qu'il dispose désormais d'assez d'alternatives pouvant lui permettre de supprimer le mot de passe pour ses clients dès 2021.Un mot de passe est une chaîne de caractères utilisée pour vérifier l'identité d'un utilisateur au cours du processus d'authentification. Généralement, les mots de passe sont utilisés en conjonction avec un nom d'utilisateur ; ils sont conçus pour être connus uniquement de l'utilisateur et lui permettre d'accéder à une application, un site Web ou un dispositif. Les mots de passe peuvent varier en longueur et peuvent contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Cependant, même s'il existe des recommandations pour former un mot de passe théoriquement "fort", il n'est jamais techniquement totalement "sécurisé".Selon Microsoft, les mots de passe sont un véritable casse-tête et ils présentent des risques de sécurité pour les utilisateurs et les organisations de toutes tailles, avec une moyenne d'un compte d'entreprise sur 250 compromis chaque mois. Selon Gartner, 20 à 50 % de tous les appels au service d'assistance sont destinés à la réinitialisation de mots de passe. Le Forum économique mondial (World economic forum - WEF) estime que la cybercriminalité coûte à l'économie mondiale environ 2,9 millions de dollars chaque minute, dont environ 80 % pour les mots de passe.En effet, de nombreuses études montrent chaque année l'ampleur des violations de données liées à la compromission des mots de passe. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce problème, dont deux des plus connus sont la rétention, qui contraint parfois certains utilisateurs à partager leurs mots de passe avec leurs collègues, et l'utilisation du même mot de passe pour plusieurs comptes. Par exemple, selon une étude de la société de cybersécurité Yubico (inventeur de la clé de sécurité Yubikey) et l'institut Ponemon en 2019, 69 % des employés révèlent leurs mots de passe à leurs collègues.En outre, dans le cadre de la journée mondiale du mot de passe le 7 mai, Balbix, fournisseur de système de sécurité pour aider les entreprises à transformer leur posture de cybersécurité et à réduire de manière quantifiable leur risque de violation, a publié un rapport sur l'état de l'utilisation des mots de passe en 2020. Le rapport montre que 99 % des utilisateurs réutilisent leur mot de passe sur près de trois comptes en raison du désir de commodité et de rapidité lors de la navigation sur les différents comptes. Le rapport de Balbix estime qu'en moyenne, chaque mot de passe d'utilisateur est partagé entre 2,7 comptes.Il existe également d'autres études traitant des défis liés aux défis des mots de passe auxquels les organisations sont confrontées. Des centres de recherche et plusieurs acteurs du secteur de la cybersécurité recherchent depuis quelques années des solutions pour venir à bout de ces problèmes et d'autres, comme Microsoft, sont pour une approche sans mot de passe. La firme de Redmond est en effet un partisan de la technologie sans mot de passe depuis un certain temps et a récemment déclaré qu'elle veut que les mots de passe traditionnels et non sécurisés meurent.Dans l'objectif d'éliminer le mot de passe, qu'il voit comme dépassé et peu sûr pour les entreprises, Microsoft a investi ces dernières années dans diverses solutions telles que Windows Hello, Microsoft Authenticator, les clés de sécurité FIDO2 et un système d'authentification des veines de la paume, entre autres choses. Ainsi, il s'efforce de faire passer les gens à ses solutions sans mot de passe et jeudi dernier, il a mis en évidence les progrès qu'il a réalisés pour tuer les mots de passe en 2020, et a déclaré qu'elle prévoit de les faire disparaître pour tous ses clients en 2021.Selon les chiffres de la société, en novembre 2019, 100 millions de personnes utilisaient la connexion sans mot de passe de Microsoft. Ce chiffre est passé à 150 millions en mai 2020, ce qui montre bien que des millions de personnes sont prêtes à abandonner leurs mots de passe en raison de la gêne qu'elles ressentent à les mémoriser et de l'insécurité qu'elles peuvent ressentir. Tout au long de l'année 2020, Microsoft a participé à diverses conférences pour partager sa vision d'un avenir sans mot de passe et d'un environnement Zero Trust.Il a également dévoilé en avant-première la prise en charge d'Azure Active Directory pour les clés de sécurité FIDO2 dans les environnements hybrides, ainsi qu'un nouveau assistant sans mot de passe via le centre d'administration Microsoft 365. L'entreprise s'est également engagée avec plusieurs partenaires de sécurité dans la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) pour mettre en place des solutions sans mot de passe. Pour rappel, FIDO2 est le terme général qui désigne la toute nouvelle série de spécifications de l'Alliance FIDO.FIDO2 permet aux utilisateurs de tirer parti des appareils courants pour s'authentifier facilement aux services en ligne dans les environnements mobiles et de bureau. Les spécifications FIDO2 sont la spécification d'authentification Web (WebAuthn) du World Wide Web Consortium (W3C) et le protocole Client-to-Authenticator (CTAP) correspondant de FIDO Alliance. Voici quelques chiffres mis en avant par Microsoft, attestant de ses efforts pour mettre fin à l'utilisation du mot de passe sur ses différentes plateformes :Fier d'en être arrivé là, Microsoft a déclaré que si tout se passe comme prévu, il rendra les mots de passe obsolètes pour tous ses clients avant la fin de 2021. Il développe actuellement de nouvelles API et un UX pour gérer les clés de sécurité FIDO2, et vise également à fournir un "portail d'enregistrement convergent", où les clients peuvent gérer leurs identifiants sans mot de passe. Tout en espérant que 2021 marque le retour à la normale (la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19), la société a souligné que le fait de passer à une authentification sans mot de passe facilitera considérablement la vie en ligne.Source : Microsoft Que pensez-vous de l'authentification sans mot de passe ? Garantit-elle plus de sécurité que le mot de passe ?Avez déjà utilisé l'une des alternatives au mot de passe de Microsoft ? Si oui, laquelle ? Quel est votre retour d'expérience ?