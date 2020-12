En Chine, G7 compte plus de 1,8 million de véhicules connectés qui surveillent si les conducteurs somnolent, accélèrent ou ralentissent. G7 voudrait numériser l'ensemble de la chaîne logistique 21PARTAGES 3 0 Les camions en Chine connectés au réseau de gestion de flotte du G7 font plus que simplement transporter des marchandises à travers le vaste pays.



En utilisant la technologie de l'Internet des objets, ils peuvent utiliser des caméras anti-fatigue pour signaler une mauvaise conduite, des systèmes avancés d'aide à la conduite intégrés envoient des avertissements concernant l'espace insuffisant entre les véhicules sur les autoroutes et le pesage de la cargaison en temps réel pour éviter le vol de marchandises.



Le G7, basé à Pékin, vise à surveiller toutes les étapes du parcours logistique d’un produit à distance, de l’entrepôt à la livraison. Covid-19, qui a provoqué une augmentation des achats en ligne tandis que les populations étaient confinées, a présenté une opportunité supplémentaire, avec des clients tels que FedEx Corp., Amazon.com Inc., China Post et Walmart Inc. plus concentrés que jamais sur la sécurité et traçage, selon le fondateur du G7, Zhai Xuehun.



L'objectif qu'il s'est fixé est de rendre la logistique plus efficace. Réduire le coût du transport des marchandises signifie des marges plus élevées non seulement pour les entreprises de camionnage, mais aussi pour les fabricants. Les consommateurs bénéficient également de la réduction des coûts et des produits qui arrivent à temps et en meilleure forme.



Les coûts logistiques en Chine représentaient environ 15% de l'expansion économique en 2019, tandis qu'en Europe et aux États-Unis ces coûts sont à un chiffre du pourcentage, un écart qui souligne l'impératif pour la Chine de réduire les dépenses, selon James Teo, analyste chez Bloomberg Intelligence.



« La demande de logistique en Chine augmente rapidement, tirée par la croissance rapide du commerce électronique », a déclaré Teo. « Le nombre de colis que les entreprises de logistique doivent traiter augmente, il est donc nécessaire d'améliorer l'efficacité afin de réduire les coûts unitaires ».



Le G7, qui a été fondé en 2010 et tire son nom de l'autoroute G7 Beijing-Urumqi, la plus longue autoroute du désert du monde, recueille également une pléthore d'autres informations sur la flotte, allant du nombre de fois où les conducteurs utilisent leur téléphone portable sur la route au nombre de fois qu'ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence et sur quels moyens de paiement électronique ils s'appuient.



Sa technologie peut également fournir des mises à jour en temps réel sur la charge utile et la température d’un camion, ce qui permet de garantir que les marchandises devant rester froides, par exemple, soient livrées dans des conditions optimales. L'intelligence artificielle est également utilisée pour aider à réduire le taux d'accidents en déterminant si les conducteurs perdent leur concentration en fonction de la fréquence de leurs clignements. Si le conducteur ne change pas de comportement suite à une alerte sonore, le personnel de la hotline de service passera un appel pour les inviter à se reposer.





« L’accent n’a jamais été autant mis sur l’industrie de la circulation en Chine depuis la création du pays », a déclaré Ren Xingzhou, ancien chef de l’unité de recherche sur l’économie de marché du Centre de recherche sur le développement du Conseil d’État, lors d’une conférence le mois dernier. « L'efficacité de la circulation et de la logistique a un impact direct sur le développement économique global. »



Le G7, qui a déjà attiré des bailleurs de fonds tels que Temasek Holdings Pte et Tencent Holdings Ltd., travaille sur des plans pour lancer une nouvelle ronde de financement et pourrait envisager une introduction en bourse à un moment donné, a déclaré le directeur financier Zhang Jielong, refusant de donner plus de précisions. La dernière levée de fonds de la société a eu lieu en 2018 et elle a pu obtenir 1,2 milliard de dollars, a déclaré Zhang.



La demande des investisseurs, en particulier en Chine, dans le domaine liant technologie et transport est croissante. Vision Fund 2 de SoftBank Group Corp. mène un tour d'investissement de 113,5 millions de dollars dans une start-up californienne appelée Flock Freight qui cherche à changer la façon dont les marchandises sont transportées par camion aux États-Unis, a déclaré une personne familière plus tôt ce mois-ci.



Les autres bailleurs de fonds du G7 incluent Eastern Bell Venture Capital Management Co., Hopu Investment Management Co., Bank of China Ltd. et Tsinghua Holdings Venture Capital Co. La société a levé un total de 510 millions de dollars en six tours, selon Crunchbase.





« La prochaine décennie marquera une ère de numérisation croissante », a déclaré Zhai depuis le siège du G7, où un écran mural affiche des données et des images en temps réel des quelque 1,8 million de véhicules connectés à la plateforme de la société. « La gestion numérique et visuelle des flottes logistiques sera notre contribution historique à l'industrie. »



