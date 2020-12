Sudhish Kasaba Ramesh a été condamné à 24 mois de prison et condamné à payer une amende de 15 000 dollars pour avoir intentionnellement accédé à un ordinateur protégé sans autorisation et causé imprudemment des dommages, ont annoncé l'avocat américain David L.Anderson et l'agent spécial du Federal Bureau of Investigation en charge Craig D. Fair. La sentence a été prononcée par l'honorable Lucy H. Koh, juge de district des États-Unis.Il s'agit d'un ancien employé de Cisco qui a admis avoir accédé à l'environnement AWS du fournisseur et supprimé 456 machines virtuelles utilisées pour exécuter l'application WebEx Teams. Ramesh a admis avoir intentionnellement accédé à l'infrastructure cloud de Cisco Systems qui était hébergée par Amazon Web Services sans l'autorisation de Cisco le 24 septembre 2018. Ramesh a travaillé pour Cisco et a démissionné vers avril 2018. Au cours de son accès non autorisé, Ramesh a admis qu'il a déployé un code de son compte Google Cloud Project qui a abouti à la suppression de 456 machines virtuelles pour l'application WebEx Teams de Cisco, qui fournissait des visioconférences, des messages vidéo, le partage de fichiers et d'autres outils de collaboration.Il a en outre admis avoir agi de manière imprudente en déployant le code et ignoré consciemment le risque substantiel que sa conduite puisse nuire à Cisco. En raison de la conduite de Ramesh, plus de 16 000 comptes WebEx Teams ont été fermés pendant jusqu'à deux semaines, et Cisco a dépensé environ 1 400 000 $ en temps d'employé pour restaurer les dommages causés à l'application et rembourser plus de 1 000 000 $ aux clients concernés. Aucune donnée client n’a été compromise en raison du comportement du défendeur.Le 13 juillet 2020, Ramesh a comparu devant la cour fédérale de San José à la suite de cet événement. Sans expliquer si ses intentions étaient préméditées, l’homme a plaidé coupable et indiqué avoir consciemment ignoré les dommages que son acte pourrait causer à Cisco. Son audience a été fixée au 9 décembre prochain. En attendant, il est libéré sous caution, fixée à 50 000 $. La peine maximale qu’il risque est de 250 000 $ d’amende et cinq ans d’emprisonnement.Source : décision de justice Qu'en pensez-vous ?Quelles politiques devraient-elles nécessairement être mises en place lors du départ d'un collaborateur ?Quel devrait être le délai avant lequel les identifiants gagneraient à être révoqués ?