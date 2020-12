Walt Disney World ajoutait numériquement des masques aux clients qui ne les portaient pas sur les photos prises dans les manèges, Mais le parc a mis fin à cette pratique 21PARTAGES 3 0 Si vous visitez Walt Disney World, vous porterez un masque d'une manière ou d'une autre. Disney World aurait mis à jour la façon dont il traite les personnes ne portant pas de masque dans les manèges, en ajoutant numériquement les masques faciaux aux invités qui les enlèvent afin de prendre des photos. Le site Web WDW News Today a rapporté pour la première fois la nouvelle lorsqu’un invité du parc a publié une photo dans le groupe privé Facebook Disney World Junkies, qui montrait une femme avec ce qui semblait être un masque "photoshoppé" sur le visage. Mais Disney World dit avoir mis fin à cette pratique.



Les photos des manèges de Walt Disney World sont un souvenir de voyage bien connu : au moment le plus excitant des montagnes russes ou d'une expérience Disney World similaire, un appareil photo automatique prend une photo qui est mise à la disposition des cavaliers pour être achetée par le biais du service PhotoPass du parc. Le résultat peut être assez hilarant. Cependant, pendant la pandémie de coronavirus et grâce à une politique sanitaire stricte mise en place, les masques viennent gâcher ce plaisir.





Malgré une augmentation massive des cas de covid-19 en Floride, Walt Disney World a rouvert son parc d'Orlando à ses clients au cours de l'été - avec quelques nouvelles restrictions. Les clients doivent faire une réservation à l'avance pour limiter la fréquentation du parc, porter un masque pour entrer et faire vérifier leur température dans tout le parc. Le parc indique les types de masques qui sont acceptables pour l'entrée au parc, en précisant en ligne que les écrans faciaux ouverts, les guêtres de cou, les bandanas triangulaires à menton ouvert et tout ce qui est fait de filet ou avec des valves ne suffiront pas.



Cela n'empêche pas nécessairement les gens d'enlever leur masque à l'intérieur du parc, cependant. Bien qu'il soit demandé aux visiteurs de garder leur masque en permanence, sauf lorsqu'ils mangent ou se baignent, il est difficile de faire respecter le port du masque. Pour renforcer sa règle sanitaire, les visiteurs qui ne portaient pas correctement leur masque sur les attractions n'ont pas du tout reçu leur photo d'identité. Mais la semaine dernière, Disney a fait un compromis sur ce point, en "améliorant" quelque peu les photos prises lors des balades en plaçant des masques faciaux numériques sur les invités sans masque sur les photos prises lors des balades.



Sur une photo, ci-dessous, postée par un utilisateur sur le groupe Facebook Disney World Junkies et obtenue par WDW News Today, on voit le premier exemple de cette pratique à bord de DINOSAUR. Alors que tous les passagers de la première rangée semblent porter correctement leur masque, ceux de la dernière rangée n'en portaient apparemment pas. Vous pouvez voir le masque facial numérisé, légèrement surdimensionné, édité sur la femme de gauche - « on dirait presque un clip art de masque facial », a écrit WDW News Today.





L'utilisateur de Facebook a ajouté une légende à la photo, selon le rapport d'USA Today : « J'ai reçu toutes les photos de notre PhotoPass d'hier, sauf celle du Dinosaur ». « Je viens de l'obtenir et vous pouvez voir que Disney a déjà commencé à ajouter des masques numériques pour que tout le monde puisse encore avoir ses photos. La femme derrière nous ne portait apparemment pas la sienne ».



En raison du traitement supplémentaire requis pour ces photos, il y a un peu de retard pour qu'elles apparaissent enfin dans la section "Mes photos" de votre compte My Disney Experience, selon WDW News Today. Toutefois, cela permet aux clients de recevoir leur photo de voyage, même si un client ne respecte pas les règles dans son véhicule de voyage. Avec le plexiglas installé sur la plupart des véhicules de manège, il est de plus en plus probable que vous soyez accompagné d'une, voire de plusieurs autres personnes. Ainsi, même si votre groupe suit les directives relatives au masque facial, il est possible que quelqu'un d'autre ne le fasse pas.



Bien avant ce changement, un manège de Disney World s'est arrêté pendant tout le trajet après qu’une visiteuse ait enlevé son masque, d’après WDW News Today.



« J'ai personnellement pensé que le manège était en panne, et j'ai vu d'autres invités à plusieurs sièges en dessous de moi, qui regardaient aussi autour, mais ensuite le système de sonorisation a annoncé aux invités de bien vouloir remettre leurs masques », a-t-elle déclaré. « Le manège a redémarré si vite qu'il est probable que le membre de l'équipe a vu la visiteuse commencer à sortir son masque, ce qui lui a permis de le remettre très rapidement ».



La visiteuse a noté que bien que l'incident ait été « préoccupant », elle était satisfaite de la façon dont Disney a géré la situation. Elle a ajouté que dans tout le parc, elle a également observé des membres du casting qui disaient aux invités de réajuster leurs masques afin qu'ils couvrent à la fois le nez et la bouche.



Après que les gros titres sur les images des masques "photoshoppés" ont suscité des critiques sur les médias sociaux, un porte-parole de Disney a déclaré au Washington Post que l'entreprise avait commencé à ajouter numériquement des masques pour permettre aux invités dont les masques ont glissé au milieu de la course d'acheter des photos, afin qu'ils ne soient pas représentés en violation des règles du parc.



Peu de temps après avoir commencé à "améliorer" les photos pour ajouter des masques numériques aux invités non masqués, il semble que l'expérience soit terminée. Dans une déclaration officielle rapportée par WDW News Today, le porte-parole Jacquee Wahler a dit que l'entreprise ne ferait plus de modifications numériques et qu'elle avait commencé cette pratique parce que les clients le voulaient.



« En réponse aux demandes des invités, nous avons testé la modification de certaines photos de manèges », a déclaré Wahler. « Nous ne le faisons plus et nous continuons à demander aux invités de porter des masques de protection, sauf lorsqu'ils mangent ou boivent activement à l'arrêt ».



Le porte-parole du parc d’attractions a déclaré que la règle selon laquelle les cavaliers non masqués ne pourront pas acheter leur PhotoPass reste en vigueur.



Que pensez-vous de l'ajout de masques faciaux numériques aux photos prises à bord des manèges ?

Walt Disney World ferait-il de la reconnaissance faciale sur les manèges ?



